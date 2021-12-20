«Не магия, а точный расчет»: колонка астролога о самых популярных вопросах клиентов и чтении по звездам

Когда кто-то упоминает астрологию, перед глазами возникает картинка с темной комнатой и специалистом, похожим на гадалку. Но сегодня подобного уже не встретить, и, как говорит астролог Татьяна Шабанова, магии и мистики в астрологии и вовсе нет. Специально для НГС она объяснила, почему люди всё чаще обращаются за консультацией к астрологам, что можно узнать по своей натальной карте и правда ли, что личный гороскоп может решить все ваши проблемы. Читайте колонку специалиста от первого лица.
Моя профессия необычайно интересная. Я — астролог, и это не про магию и волшебство, а про точность и расчеты. В первую очередь люди идут к астрологам, так как хотят получить ответы, ведь астрология — это мощнейший инструмент для понимания своей судьбы. Что же такое астрология? Это представление о воздействии небесных тел на земной мир и человека (его темперамент, характер, поступки и будущее), которое определяется астрологами на основе видимого движения и взаимного расположения планет в данный момент времени.
Я бы не сказала, что астрология до сих пор популярна, наоборот, она только начинает набирать обороты. В наше время стало доступно столько информации, что порой хочется устроить информационный детокс. Сейчас множество методов диагностики себя, выбирай — не хочу. Астрология здесь выступает как один из древнейших методов: все-таки она появилась еще 5000 лет назад.
Моя аудитория — это люди, которые интуитивно встали на свой путь, но еще держат в себе сомнения по тому или иному поводу. Это те, кто только начинают свое дело и те, кто давно в своей сфере, но не могут пробить потолок или прыгнуть выше головы, а пора бы. Родители, которые хотят сразу направить ребенка в нужное русло. Женщины, которые уже всего достигли, но не могут встретить подходящего партнера, аналогично и с мужчинами. Те, кто давно в браке, но не уверены, в том ли они браке. Самые актуальные темы: любовь и финансы — это очевидно.
Приведу дословный пример из моих отзывов: «Главное, что я и так была в нужном направлении, но услышать, что я иду в нужном направлении, очень ценно. Во мне появилась уверенность, и я уже не как слепой котенок, а с четким пониманием заданной траектории иду к цели». Клиенты меня находят сами, обычно приходят по отзывам от тех, кто уже был на консультации.
Один из клиентов мне сказал, мол, пришел из «Инстаграма», выбрал самого красивого астролога и написал.
Как работает астролог
Многие думают, что это как заглянуть в «волшебный шар» и просто откорректировать судьбу. На самом деле консультация астролога дает возможность понять себя и свою жизнь изнутри, узнать, в чём твоя сила, и подтянуть свои слабые стороны. Также это огромная работа над собой — мало просто узнать о себе, необходимо внедрять в жизнь то, что посоветует астролог. Верят в астрологию и гармонизацию жизни после консультации только те, кто реально внедрил в жизнь полученные о себе данные. Так как многое начинает вокруг меняться, это становится заметно спустя небольшой промежуток времени. У каждого он разный, зависит от того, насколько человек отдалился от своего истинного пути. Безусловно, астрология помогает в личных проблемах.
У каждого из нас есть своя натальная карта — это мгновенный снимок звездного неба на момент первого вдоха человека. Для ее составления нужны точные данные рождения: дата, время и место. В натальной астрологии время рождения допускается с погрешностью 15–20 минут. Если человек совсем не знает своего времени рождения, то астролог может составить его космограмму — это психологический портрет человека, но в ней не учитывается «сетка домов», которая могла бы показать событийность. Также есть метод, который называется «ректификация» — это процесс, помогающий определить момент рождения человека с минутной точностью. Чем точнее определено время появления на свет человека, тем вернее будет его прогноз. Астрология дает ответы на самые разные вопросы, в самых разных сферах нашей жизни и помогает правильно подобрать компенсаторные действия — это действия, которые помогают перенаправить негативную энергию аспекта в мирное русло. Вселенной всё равно, как человек реализует эту энергию — негативно или позитивно, главное, чтобы энергия была направлена и реализована.
Правда ли, что астрологи — хорошие психологи?
Скажу так, чтобы стать астрологом, необязательно быть психологом. В принципе, любой человек, который имеет среднее образование, мог бы обучиться этой интереснейшей профессии. Тут вопрос в гибкости ума и желании познавать себя и мир. Но те, кто имеют за плечами психологическую базу знаний, обладают хорошим подспорьем в своей работе. Астролог с психологическим образованием с момента обращения клиента уже может составить портрет и определить вектор работы. А вот без такого образования ему сначала нужно будет изучить натальную карту и тогда понять, с кем он имеет дело.
Моё знакомство с психологией началось еще в старших классах школы, продолжилось в вузе, а когда я начала вникать в астрологию, то меня поразило, насколько сильно они переплетаются в единое целое. Только вот одной консультации астролога достаточно для выяснения глубинной причины, а к психологу придется походить курсами. Конечно же, есть некоторые травмы в жизни человека, которые невозможно проработать самому без помощи специалиста. Это тоже видно в натальной карте человека, и я об этом сразу его предупреждаю.
Вопросы астрологу и заработки на астрологии
Все запросы людей разного формата, и я очень адекватно отношусь к любого рода просьбам. Начиная от банального: «где найти любовь» и заканчивая — «а правильно ли я выбрал/а жизненную ориентацию». Да, и такие вещи можно увидеть в натальной карте. Мы живем в то время, когда уже ничто не назовешь странным, а все мы имеем право жить так, как нам этого хочется.
Стоимость консультации у астролога зависит от его знаний, умений и навыков. От того, как он сам себя оценивает и что может дать клиенту после консультации. Если мы говорим о профессионалах своего дела, людях, которые постоянно обучаются данной профессии и вкладывают немалые деньги в знания, то цена на составление полной натальной карты начинается от
- Я как личность, мое предназначение, хобби, спорт. Показатели на известность и амбиции.
- Любовь, где встречу своего партнера, при каких обстоятельствах, какой типаж нужен. Указание на замужество с состоятельным мужчиной/женщиной. Архетипы. Совместимость с партнером.
- Здоровье, риски.
- Финансы/утечки денег; как копить, как тратить и на что. В какой сфере зарабатывать, в найме или на себя, ремесло или карьера.
- Похудение, татуировки, астростиль, дизайн интерьера.
- Род, что тянется из поколения в поколение, как проработать это.
- Показатели на переезд за границу.
- Детская астрология — помогает уже от рождения понять, куда направлять ребенка, его сильные стороны и места напряжения, которые нужно проработать.
Здесь цены тоже формируются у всех по-разному и начинаются от 2500 рублей за консультацию. Много стало фейковых астрологов, тех, кто продают разборы от 100 рублей. И люди реально покупают это, а потом сидят и не знают, что делать с полученной информацией. Это всего лишь голые характеристики, скачанные из интернета. И поверьте, там много страшилок, которые лучше не лицезреть никому. Из-за таких горе-астрологов профессионалам потом сложнее завоевать доверие клиента. Ведь астролог не скачивает откуда-то информацию, он реально учится переводить язык символов на язык слов, ни одна машина с этим не справится.
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