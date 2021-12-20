«Не магия, а точный расчет»: колонка астролога о самых популярных вопросах клиентов и чтении по звездам

Я бы не сказала, что астрология до сих пор популярна, наоборот, она только начинает набирать обороты. В наше время стало доступно столько информации, что порой хочется устроить информационный детокс. Сейчас множество методов диагностики себя, выбирай — не хочу. Астрология здесь выступает как один из древнейших методов: все-таки она появилась еще 5000 лет назад.

Моя аудитория — это люди, которые интуитивно встали на свой путь, но еще держат в себе сомнения по тому или иному поводу. Это те, кто только начинают свое дело и те, кто давно в своей сфере, но не могут пробить потолок или прыгнуть выше головы, а пора бы. Родители, которые хотят сразу направить ребенка в нужное русло. Женщины, которые уже всего достигли, но не могут встретить подходящего партнера, аналогично и с мужчинами. Те, кто давно в браке, но не уверены, в том ли они браке. Самые актуальные темы: любовь и финансы — это очевидно.

Приведу дословный пример из моих отзывов: «Главное, что я и так была в нужном направлении, но услышать, что я иду в нужном направлении, очень ценно. Во мне появилась уверенность, и я уже не как слепой котенок, а с четким пониманием заданной траектории иду к цели». Клиенты меня находят сами, обычно приходят по отзывам от тех, кто уже был на консультации.