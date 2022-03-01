Сейчас время вернуться «домой»: 5 простых советов психолога для тех, кто не понимает, как жить дальше

Сейчас много наших читателей испытывают стресс и переживают большое эмоциональное потрясение. Горевать, плакать, злиться — это нормально. Дайте себе право испытывать эмоции и не корите себя за них. Какая бы личная или мировая трагедия ни случилась — жизнь идет, но справляться с ней в таком состоянии многим сложно. Психолог Маргарита Волчкова специально для наших коллег из Woman.ru объяснила, что делать, если стало невыносимо.
— В нашей жизни никто не защищен от негативных событий, человек всегда их переживает психологически. Некоторые эмоциональные потрясения психика просто не выдерживает, и это выражается в психологическом кризисе — состоянии тупика, уныния, непонимания, — объясняет эксперт.
К событиям, способным вызвать психологический кризис, относят смерть близкого, ситуации, опасные для жизни и здоровья человека и его близких, серьезные заболевания, трудное финансовое положение, шоковые травмы, вызванные авариями, катастрофами и другие факторы.
Первое, что следует сделать — это исключить депрессию, потому что если она подтвердится, необходимо вмешаться специалисту. Важно знать, как ее распознать. Признаки депрессии:
— подавленное настроение;
— усталость, лень, отсутствие энергии, заторможенность;
— потеря удовольствия от позитивных вещей;
— негативные мысли о себе: самокритика, самообвинения, мысли о своей ничтожности;
— физические признаки: нарушение сна, режима питания и веса.
При наличии таких признаков стоит пройти тест на депрессию «Шкала депрессии Бека» и провериться у специалиста. Если же депрессии нет, но жить тяжело и все ориентиры потеряны, то работать следует по четырем направлениям.
Эмоциональный аспект
Жить «как обычно» нам мешают негативные эмоции, которые естественны, но в случае выхода из-под контроля способны навредить психике. Эмоции нужно проживать: вот примерный план, по которому можно разложить по полочкам любое состояние. Сначала распознайте, что вы чувствуете (например, страх, гнев или обиду), осознайте причину этой эмоции. Проанализируйте, как эта эмоция влияет на вас и вашу жизнь. Отделите себя от эмоции, осознайте, кто хозяин положения. Избавьтесь от эмоции через творчество (например, рисунок, стихотворение или песню), через крик в подушку или плач, не сдерживайте себя, освободитесь.
Физический аспект
Тело неразрывно связано с нашей психикой, поэтому разрядка тела будет разрядкой и для психики. При тяжелых эмоциональных состояниях следует включить в свою жизнь физические упражнения (хорошо помогает бег), следить за сном, питанием и ухаживать за телом.
Постановка целей и поиск ориентиров
Важно осознать, что в кризисных ситуациях наш мозг транслирует нам самые худшие сценарии развития ситуации, иногда и вовсе нереальные или малореальные. Эти картинки вызывают бурю негативных эмоций и не дают нам мыслить трезво, стоит попробовать рисовать у себя в голове позитивные или нейтральные сценарии развития будущего. Далее проанализировать, как вы можете приблизить себя к этому, и написать план действий. После этого можно начать улучшать свою жизнь каждый день, в мелочах, делать то, что от вас зависит.
Духовный аспект
Вера в Бога, Вселенную, Высший разум всегда дает надежду и смыслы двигаться дальше даже в самые трудные времена, преподнося трудные ситуации как уроки для улучшения и развития нашей личности. Поиск смыслов в более высоких вещах позволяет проще переживать потери в мирской жизни.
Социальный аспект
Важно быть рядом с близкими и родными людьми. Просить поддержки и возможности выговориться. Кризисные ситуации — это самое подходящее время, чтобы вернуться «домой», к тем людям, с которыми всегда хорошо.
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