Сейчас время вернуться «домой»: 5 простых советов психолога для тех, кто не понимает, как жить дальше

Сейчас много наших читателей испытывают стресс и переживают большое эмоциональное потрясение. Горевать, плакать, злиться — это нормально. Дайте себе право испытывать эмоции и не корите себя за них. Какая бы личная или мировая трагедия ни случилась — жизнь идет, но справляться с ней в таком состоянии многим сложно. Психолог Маргарита Волчкова специально для наших коллег из Woman.ru объяснила, что делать, если стало невыносимо.

— В нашей жизни никто не защищен от негативных событий, человек всегда их переживает психологически. Некоторые эмоциональные потрясения психика просто не выдерживает, и это выражается в психологическом кризисе — состоянии тупика, уныния, непонимания, — объясняет эксперт.