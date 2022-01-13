Где в России так любят гадать на варениках? Отвечают культуролог и маг

Только отшумели долгие каникулы, но Россия готовится отметить старый Новый год. На юге страны к этому празднику готовятся по-особенному: лепят вареники с предсказаниями. 161.RU спросил культурологов и мага о происхождении традиции, а представителя РПЦ — об отношении церкви к таким гаданиями.



Почему Новый год в России бывает старым? Очень просто: в ночь на 14 января наступает Новый год (1 января) по юлианскому календарю. Он действовал в Российской Империи, и по нему до сих пор живет Русская православная церковь. Поэтому и Рождество в православных странах отмечают не в конце декабря. Григорианский календарь появился, когда стало ясно, что римская система летоисчисления с 365 днями в году дает сбой — в новом календаре появились високосные годы, а 14 дней «отставания» прибавили к началу переходного года.

