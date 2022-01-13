Где в России так любят гадать на варениках? Отвечают культуролог и маг

Только отшумели долгие каникулы, но Россия готовится отметить старый Новый год. На юге страны к этому празднику готовятся по-особенному: лепят вареники с предсказаниями. 161.RU спросил культурологов и мага о происхождении традиции, а представителя РПЦ — об отношении церкви к таким гаданиями.
Почему Новый год в России бывает старым? Очень просто: в ночь на 14 января наступает Новый год (1 января) по юлианскому календарю. Он действовал в Российской Империи, и по нему до сих пор живет Русская православная церковь. Поэтому и Рождество в православных странах отмечают не в конце декабря. Григорианский календарь появился, когда стало ясно, что римская система летоисчисления с 365 днями в году дает сбой — в новом календаре появились високосные годы, а 14 дней «отставания» прибавили к началу переходного года.
Кто придумал гадание на еде и старый Новый год?
Как утверждают краеведы, гадание на варениках — традиция жителей юга России и Украины. По одной из версий, прятать сюрпризы в вареники придумали казаки. Старый Новый год, в отличие от нового, — праздник теплый и несуетливый, продлевающий рождественское веселье. В большинстве регионов России такого обычая нет и не было. Откуда же это появилось в наших краях?
— Краеведческих источников здесь совсем немного, но при этом точно известно, что традиция существовала как минимум с XIX века. Корни здесь точно такие, как у всех святочных гаданий, характерных для славян: конец Рождественского поста как повод для застолий, гуляний, знаменитой колядки, — рассказала 161.RU писатель, культуролог Анна Чухлебова. — Это время, когда, согласно народным преданиям, границы между старым и новым, порядком и хаосом размыты. Этот переход от старого к новому — период безвременья.
По мнению культуролога, на Дон вареники пришли из украинской кухни. Но изначально вареники — славянская интерпретация турецкого блюда дюшбара.
— С другой стороны, здесь не стоит впадать в такое материальное обоснование, потому что на варениках по факту гадает не весь юг России, — отметила Чухлебова. — Традицию мало знают в Краснодаре и в некоторой части Украины. Такой обряд точно существует во Львове. Скорее всего, причины у распространения традиции здесь социальные. Она приживается, когда ее принимают те, за кем хочется повторять всем остальным. Мне кажется, что элемент случайности тоже есть.
По мнению старшего преподавателя кафедры теории культуры, этики и эстетики Южного федерального университета Ольги Кирилловой, все праздники и обряды на Руси так или иначе связаны с аграрным циклом. При этом культуролог долгое время была уверена, что эта традиция существует по всей России, хотя коренные москвичи или жители Сибири о такой традиции чаще даже не слышали.
— У них есть свои блюда и угощения. Например, в Архангельске на новогодних праздниках пекут козули — такие специальные святочные пряники, обильно разрисованные глазурью. Это тоже, как и в случае с варениками, символический «новый хлеб» — как символ начала новой жизни, нового цикла. Почему традиция так полюбилась именно южанам, сказать сложно. Я думаю, это было сначала стечением обстоятельств.
Начало года всегда связано с ожиданиями и желанием «загадать» следующий годовой цикл, отчасти заклясть его, «предсказать себе» успех и удачу, «запрограммироваться», если хотите, на них, поэтому любое блюдо на праздничном столе неслучайно, — считает Кириллова. — Вареники были довольно распространены на территории Руси — с дохристианских времен, и это не повседневное блюдо ввиду своей трудоемкости, а обрядовое — их подавали на свадьбах, поминках, на Масленицу.
Согласно поверьям, продолжает Кириллова, первоначально блюдо готовили во славу богини Луны, поэтому и форма вареников особая — в виде полумесяца. Однако со временем языческое значение и апелляция к лунному циклу для вареников трансформировались в обрядовое блюдо начала нового года.
Церковь и магия не против вареников
В Ростове-на-Дону вареники с предсказаниями пользуются огромной популярностью: даже большие сетевые рестораны включают блюдо в меню на старый Новый год.
— Как к этому относится верующий человек? Да спокойно относится: как к забаве человеческой, как к части современной культуры, — отвечает нам пресс-секретарь Донской митрополии Игорь Петровский. — В этом я не вижу никакого глубокого религиозного содержания или какого-то культового знака. Это просто забавы. Не более.
Сам представитель РПЦ этой традиции не следует и подтверждает, что не встречал обычай ни в Центральной России, ни в северной части страны. Петровский родом из Калининграда, и там на варениках тоже никто не гадает.
— Всё-таки это какая-то традиция больше южная, может быть, украинская. Лично я отношусь к этому с симпатией как к милой, забавной истории: собираются люди, улыбаются, веселятся, придумывают себе какие-то интересные приключения. Не вижу в ней ничего плохого, — добавил Петровский.
По мнению участника «Битвы экстрасенсов» Намтара Энзигаля, склонность к гаданиям и жажда «заглянуть в будущее» у людей была испокон веков. Маг согласен, что вареники, вероятно, пришли на юг России от турков. При этом сам Намтар признался, что не любит какие-либо гадания, поэтому воспринимает традицию просто как «особенность культурного кода».
— По всей видимости, за это стоит поблагодарить казаков, принимавших участие в русско-турецких войнах и перенявших некоторые культурные традиции. Ну, или притащивших из походов жен, которые стали готовить привычные им блюда, — рассказал Намтар Энзигаль. — Но одно дело — просто блюдо, а другое — гадание на нем. Кто же додумался экспериментировать с начинкой и зачем, мы уже никогда не узнаем. Здесь можно лишь предположить, что склонность к гаданиям, приметам и мистике в народе всегда была сильна независимо от религии.
Людям нужны позитивные предсказания
— Очень важно понимать, что символический ряд одних и тех же начинок может трактоваться разными людьми по-разному: нужно научиться правильно и позитивно трактовать «предсказание», — говорит преподаватель Кириллова. — И ведь раньше это было просто новогоднее блюдо, просто потом Новый год «сместился» на 14 суток в связи с преобразованием календаря, но люди еще долго будут праздновать Новый год по старому стилю, возможно, потому что это еще один шанс в игровой форме «предсказать себе» лучшее, желанное будущее.
Святочные гадания отличаются от региона к региону. Культуролог Чухлебова уверена, блюдо должно было быть популярным, чтобы кому-то пришло в голову гадать на нем.
— Гадания в старину были очень серьезные, имели действительно мистический компонент. Люди пытались узнать свою судьбу. Были даже готовы получить информацию о собственной смерти, — продолжает Чухлебова. — Сейчас мы почти не кладем [в вареники] негативные предсказания. И даже вареник с мукой или с солью не означает чего-то совсем катастрофического. Люди хотят знать, что всё будет хорошо, что будут деньги, обновки, путешествия. <...> В целом традиция с варениками — это очень яркий элемент именно региональной ростовской культуры и просто очень хороший семейный праздник. Это повод еще раз собраться вместе.
Что можно спрятать в варениках и как это трактовать?
Начинка в варениках символизирует добрые пожелания на год. Блюдо делают с необычными, часто с несъедобными или непривычными начинками.
Сюрпризы в вареники кладут самые разные. Их можно придумать и самому, но традиционные значения переходят из года в год. К примеру, бумага — к путешествию, монетки — к богатству, грецкие орехи означают хорошее здоровье, фасоль обещает пополнение в семье, а если попадется изюм, то ждите соблазнов и искушений. Некоторые предпочитают не класть в вареник муку, которая сулит мучения и тягостный год. Избегают также соли, так как значение такого «сюрприза» — горе и слезы.
Чтобы не повредить зубы о твердые сюрпризы, вареник лучше разламывать пополам, вынимать предсказание и только потом съедать. Бывалые хозяйки советуют завернуть «сюрприз» в пищевую фольгу, пленку или обернуть целлофаном и только после этого прятать.
Варианты предсказаний могут быть самыми разными: всё зависит от вашей фантазии. Однако лучше проявить разнообразие. В начинку можно положить и записки с пожеланиями. Главное, чтобы они были позитивными и не портили праздничное настроение. Каждый гость может съесть столько вареников, сколько он хочет, ведь все хотят получить то предсказание, которого ждут. Главное условие — чтобы хватило всем и было вкусно!