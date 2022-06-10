Ретроградный Сатурн: чья жизнь кардинально изменится и почему в зоне риска люди возраста 30 и 60 лет

Нелегко придется Водолеям, приближенным к концу цикла, к третьей декаде. Их ждут испытания, чувство неверия в свои силы — Марина Шилкина говорит, что не следует переживать, это хороший ресурс, станет намного лучше, когда период ретроградного Сатурна закончится.

— Транзит ретро-Сатурна не для всех одинаково ощутим. В большей степени его чувствуют те, у кого в натальной карте есть планеты в градусах ретроградности Сатурна. У кого в натальной карте есть напряженные аспекты личных планет с транзитным ретро-Сатурном, будут ощущать его негативное влияние сильнее, и по темам того дома натальной карты, где проходит Сатурн, — объясняет астролог Елена Тарасова.