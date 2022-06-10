Ретроградный Сатурн: чья жизнь кардинально изменится и почему в зоне риска люди возраста 30 и 60 лет
В период с 4 июня по 23 октября вы столкнетесь лицом к лицу со своими страхами
Часто люди винят в своих неудачах планеты, коридоры затмений, списывают промахи на астрологические события. Нагнетать и сгущать краски вполне допустимо, особенно если для этого есть веское основание. Не успели мы выдохнуть после ретроградного Меркурия, как планета Сатурн начала движение в обратную сторону: период продлится с 4 июня по 23 октября — довольно долго. Мы спросили у астрологов, что это значит, чего нам ожидать и кто попадает в зону риска.
На что влияет ретроградный Сатурн
Астролог Елена Тарасова говорит, что в современной астрологии Сатурн — символ времени и тяжести судьбы, символ долга, ответственности, терпения, задержки, одиночества. В период ретро-Сатурна мы получаем возможность отказаться от того, что нас тяготит, и смириться с тем, что необходимо принять как данность. В этот период нам дается шанс разобраться с нашими проблемами в сфере этой планеты. Ретроградный период — время для переосмысления своих действий и ситуаций из прошлого, как будто ретроградная планета дает нам еще один шанс исправить ошибки. Во время ретроградного движения поступки и мысли людей меняются, на первый план могут выйти совершенно несвойственные вам черты характера.
— У планеты есть два движения: директное, то есть прямое, когда планета движется по своей траектории, не пытается сбиться с пути, и ретроградное — планета как бы движется назад, но это иллюзия, на самом деле она также идет вокруг солнца, но по другой траектории и с другой скоростью, — объясняет астролог Марина Шилкина. — Ретроградность действительно оказывает влияние на людей, создавая им трудности в той сфере, за которую отвечает планета. Сатурн отвечает за дисциплину, ответственность, планирование и доведение дел до конца. Это планета ограничений, которая всё делает холодным, ограничивающим, давящим, Сатурн приземляет человека, заставляет увидеть мир в реальности, а не в иллюзиях.
Кто в зоне риска?
Если говорить просто, вы столкнетесь со своими страхами лицом к лицу. Астролог предупреждает: сильнее всего под влияние Сатурна попадают люди в возрасте 29–30 лет и 59–60 лет, их настигнет так называемый кризис Сатурна: он сопровождается ограничениями в тех сферах жизни, в которых необходимо замедлиться и подумать. Ограничения нужны для того, чтобы человек вышел на новый уровень жизни, проявил дисциплину, научился терпению и как следствие обрел чувство ответственности, зрелость, взросление.
— Ограничения давят медленно и постепенно, человек не может никуда от них деться, следует просто принять их и пережить. Например, женщина родила ребенка, она испытывает ограничения в привычных ранее делах (работа, социальная жизнь), ей нужно время, чтобы переждать и адаптироваться. Человек работает с утра до вечера и испытывает ограничения в отдыхе, в развлечениях — во время действия ретроградного Сатурна эти ограничения будут ощущаться особенно явно. У каждого своя сфера, всё индивидуально, — объясняет астролог.
Нелегко придется Водолеям, приближенным к концу цикла, к третьей декаде. Их ждут испытания, чувство неверия в свои силы — Марина Шилкина говорит, что не следует переживать, это хороший ресурс, станет намного лучше, когда период ретроградного Сатурна закончится.
— Транзит ретро-Сатурна не для всех одинаково ощутим. В большей степени его чувствуют те, у кого в натальной карте есть планеты в градусах ретроградности Сатурна. У кого в натальной карте есть напряженные аспекты личных планет с транзитным ретро-Сатурном, будут ощущать его негативное влияние сильнее, и по темам того дома натальной карты, где проходит Сатурн, — объясняет астролог Елена Тарасова.
По ее словам, тем, кому этот транзит даст гармоничные аспекты, тоже будет заметно его тормозящее влияние, хотя и в меньшей мере.
— Если ретро-Сатурн не делает аспект к какой-то личной планете карты, его ретроградный период не имеет важного влияния на персональные дела. Люди с ретроградным Сатурном в натальной карте могут испытывать трудности в ситуациях, которые требуют определить их личные границы. К примеру, транзит ретроградного Сатурна в доме отношений дает возможность пересмотреть обязательства и отношения, которые являются источником разочарования, — добавляет астролог.
Что можно делать, а что нельзя
— В период ретроградного Сатурна человеку нужно готовиться к ограничениям и задержкам в делах того дома гороскопа, по которому идет транзит Сатурна. Если он не задевает важных точек гороскопа, то его влияния на персональном уровне незаметны. Допустим, по первому дому длительный период заниженной самооценки, депрессии, нередко обостряются хронические заболевания, холод переносится плохо. По второму дому — неудачное время для вложения денег, убытки и потери. По третьему дому — охлаждения отношений с родственниками, трудный период для обучения. По дому отношений — осложнения в отношениях с партнером, развод, — говорит Елена Тарасова.
Марина Шилкина советует не торопиться и отложить сделки по недвижимости до окончания ретроградного периода.
— Сконцентрируйтесь на том, что нужно переделать, переоформить, сделайте то, что давно откладывали в долгий ящик. Период ретроградного Сатурна — не время для активных действий, это время ожиданий. Включитесь во что-то новое после 23 октября, — говорит астролог.
Важно сделать правильные выводы, чтобы в будущем больше не сталкиваться с неприятными ситуациями. Ретроградный Сатурн благоприятен для строительства, ремонта, работы на приусадебном участке, огородничества. Кроме того, это отличный период для материнства, для учебы. Обратите внимание на эмоциональное состояние близких: вероятно, кому-то из родных понадобится помощь.
— Невозможно всегда идти вперед. Ретроградность дает человеку передышку, остановку. Нельзя всё время жить на бегу, нужна пауза. В этом заключается польза ретроградности, — говорит Марина Шилкина. — Во время ретроградного периода мы можем чувствовать себя плохо, но не стоит всё списывать на планеты, у человека есть свобода выбора. Сетуем на планеты, это не запрещено, но берем себя в руки и несем ответственность.
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