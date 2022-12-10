Мамочки, на старт? В Минздраве говорят, что каждой семье нужно по три ребенка, но женщины не спешат рожать

На днях главный внештатный специалист Минздрава РФ по репродуктивному здоровью женщин Наталья Долгушина заявила, что российским семьям нужно заводить по 3–4 ребенка для преодоления демографических проблем. К многодетности призывают и власти — в этом году в России вернули звание «Мать-героиня», а о повышении рождаемости регулярно говорит даже президент. В мае этого года на заседании президиума Госсовета по вопросам социальной поддержки граждан Владимир Путин заявил, что многодетная семья должна утвердиться как норма.
— Многодетная, крепкая, благополучная семья — это базовый ответ на демографические вызовы, с которыми мы сталкиваемся, — заявил президент. — Мы здесь не исключение: вы хорошо знаете, во всех постиндустриальных странах то же самое происходит. У нас был хороший пример успешной работы в начале — середине
Зачем нам больше детей?
По данным Росстата, численность населения России ежегодно сокращается — небольшой подъем был с 2013 по 2015 год, но в 2016 году количество умерших за год снова стало превышать количество родившихся. В 2020 году (данные за 2021 год в Единой межведомственной информационно-статистической системе пока не опубликованы) разница составила более 700 тысяч человек. Конечно, в 2020 году существенную лепту в разницу между числом умерших и родившихся внес ковид: количество умерших выросло на 18% относительно предыдущего года. Однако и в предыдущие годы население существенно убывало.
По информации Всемирной организации здравоохранения, для обеспечения воспроизводства населения в долгосрочной перспективе на каждую женщину должно приходиться 2,1 ребенка. В России, по данным Росстата, в 2020 году суммарный коэффициент рождаемости составил 1,5. Это меньше, чем нужно, чтобы просто сохранить тот уровень населения, который уже есть. И такая ситуация складывается уже давно — последний раз этот коэффициент был больше двух в 1984–1985 годах.
Почему женщины не хотят рожать?
Несложно подсчитать, что чем раньше женщина начнет рожать — тем больше детей у нее в теории может получиться. Данные всё того же Росстата за последние десять лет говорят о том, что типичная роженица в России «стареет»: в 1999 году средний возраст женщин, у которых появлялся первый ребенок, был 21 год, а в 2017 году — уже 26 с половиной лет. Социологи говорят, что влияют на это рост уровня жизни, возможность планирования беременности и развитие медицины, которая помогает родить здорового ребенка в позднем возрасте. Даже врачи говорят, что хоть организм женщины и готов к материнству, вынашиванию и рождению детей в довольно юном возрасте, к материнству не всегда готова психика. И если выбирать между двумя крайностями — родить в 16 лет или в 35 — лучше выбирать второе.
— Несмотря на то, что в 16 организм молодой, он еще не готов к репродуктивной функции, а потому осложнений будет не меньше, чем у
Государство старается поддержать родителей пособиями и социальными статусами, однако, если верить прогнозам, в обозримом будущем естественное воспроизводство населения россиян не ждет. Согласно прогнозу до 2036 года, который опубликовал Росстат, население России если и будет прибывать, то только за счет мигрантов. Даже в позитивном прогнозе в ближайшие годы заложен отрицательный показатель естественного прироста населения — при хорошем раскладе к 2035 году оно будет убывать всего на 21 тысячу человек в год. При плохом — на 940 тысяч. Также негативный сценарий предполагает сокращение населения России до 134 миллионов человек к 2036 году.
А что думаете вы? Нужно ли срочно увеличивать рождаемость и утверждать многодетность нормой? С учетом заявлений Минздрава и президента, обещанных выплат и пособий, ваших личных убеждений и текущей ситуации в стране и мире: сколько детей должно быть в российской семье?