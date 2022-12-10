Мамочки, на старт? В Минздраве говорят, что каждой семье нужно по три ребенка, но женщины не спешат рожать

— Многодетная, крепкая, благополучная семья — это базовый ответ на демографические вызовы, с которыми мы сталкиваемся, — заявил президент. — Мы здесь не исключение: вы хорошо знаете, во всех постиндустриальных странах то же самое происходит. У нас был хороший пример успешной работы в начале — середине 2000-х . Надо обязательно, несмотря на естественные спады, на эти горки демографические, обязательно к этому положительному нашему тренду вернуться.



Зачем нам больше детей?

По данным Росстата, численность населения России ежегодно сокращается — небольшой подъем был с 2013 по 2015 год, но в 2016 году количество умерших за год снова стало превышать количество родившихся. В 2020 году (данные за 2021 год в Единой межведомственной информационно-статистической системе пока не опубликованы) разница составила более 700 тысяч человек. Конечно, в 2020 году существенную лепту в разницу между числом умерших и родившихся внес ковид: количество умерших выросло на 18% относительно предыдущего года. Однако и в предыдущие годы население существенно убывало.

