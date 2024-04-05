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Развлечения эксклюзив «Казалось, голова взорвется»: говорящая задом наперед 8-летняя сибирячка стала звездой на Первом канале

«Казалось, голова взорвется»: говорящая задом наперед 8-летняя сибирячка стала звездой на Первом канале

Варвара Карама мастерски переворачивает любые слова — послушайте, как необычно это звучит

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Восьмилетняя Варя хорошо говорит на четырех языках: на русском, китайском, английском и перевернутом

Второклассница из Бийска Варвара Карама за пару секунд может произнести любое слово наоборот: переворачивая слоги, девочка рассказывает целые стихотворения, чем и удивила всю страну в шоу на Первом канале. В разговоре с NGS22.RU бйичанка поделилась тонкостями своего искусства и призналась, какие слова еще не смогла покорить.

Никакого секрета, только практика

Варваре Караме восемь лет — примерно два из них она обучается словесной эквилибристике. Произносить слова наоборот девочку научил отец: просил читать все встречающиеся вывески задом наперед. Занятие увлекло Варвару, и теперь она переворачивает даже длинные и сложные слова всего за несколько секунд (но только те, чье написание ей знакомо):

— Для этого нет никаких уроков и занятий, я учусь этому сама. Просто делю предложение либо по слогам, либо на пары слов и говорю их задом наперед, — объясняет девочка.

Чтобы рассказывать стихотворения, Варваре не нужно заучивать перевернутую версию — она делает это в уме. Наизусть девочка знает много произведений: ее любимый стих — «Плим» авторства Ирины Токмаковой. Специально для читателей NGS22.RU Варя прочитала обе версии: обычную и перевернутую.

Варя рассказала, что она думает задом наперед не медленнее, чем обычно

Читала стих, вися вверх ногами

В конце марта в эфире Первого канала показали передачу «Лучше всех!» с участием Варвары. В выпуске детского шоу талантов ведущая Жанна Бадоева недолго общается с юными участниками передачи и просит продемонстрировать свои необычные навыки. В конце своего выступления Варвара рассказывала стихотворение Михалкова наоборот, вися вверх ногами. Самым сложным на съемках было долгое нахождение вниз головой, признается Варя:

— Меня подвешивали за пояс. Тяжело долго висеть. Кровь приливала, и казалось, что голова скоро взорвется. На выступлении я не волновалась, чувствовала себя как на репетиции.

Общение со звездной ведущей оставило у Вари только приятные впечатления. Со слов девочки, Жанна Бадоева была милой и разговорчивой.

— Почему-то я думала, что с ней скучно. Но это оказалось даже интересно, она такая разговорчивая. После съемок мы с ней сфотографировались, — рассказывает Варя

От общения с Жанной Бадоевой у девочки остались только позитивные впечатления

После записи эпизода бийчанка вместе с другими детьми сидела в зале и наблюдала за остальными участниками программы. Познакомиться и подружиться с кем-нибудь Варя не успела — не позволил плотный график.

На съемках в Москве девочка провела около недели. Большую часть времени они с папой гуляли по столице, уточняет Варвара:

— Запомнилось, как мы каждый вечер ездили на Красную площадь. Еще «Остров мечты» очень понравился: почти как Диснейленд, но русский. В комнате участников шоу второй раз в жизни попробовала кофе. Особенно со сливками было очень вкусно. По дому не скучала, мне хотелось еще в Москве побыть.

Школа, где всё-всё-всё наоборот

Кем хочет стать, когда вырастет, Варя уже решила — учителем. Девочка хочет открыть школу со своими необычными правилами:

— Я стану учителем наоборот. У меня будет своя школа. Если ребенок в ней будет себя вести прекрасно, ему поставят двойку. Поэтому детям придется вести себя плохо на уроках. Буду учить их разговаривать задом наперед.

Помимо прочего, в школе Варвары Карамы предусмотрена особая школьная форма — одежда наизнанку:

— Всё-всё-всё будет наоборот. Даже форму надо будет одевать задом наперёд. Всё, кроме обуви, потому что обувь не налезет наоборот. Я думаю, такая школа будет не в моем городе, потому что сильно странно получается.

Накануне НГС рассказывал, как 11-летняя жительница Новосибирска Мирослава Зуборцева прошла в финал третьего сезона шоу «Кондитер.Дети» на телеканале «Пятница». Ее торт на тему «десерты из будущего» впечатлил звездное жюри. Свою работу — торт в форме кроссовок на основе шоколадного бисквита и крем-чиза — она назвала «Антигравитация»

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