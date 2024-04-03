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Развлечения 11-летняя Мирослава из Новосибирска прошла в финал кулинарного шоу на «Пятнице» — она сделала розовые сладкие кроссовки

11-летняя Мирослава из Новосибирска прошла в финал кулинарного шоу на «Пятнице» — она сделала розовые сладкие кроссовки

Девочка покорила жюри бисквитным тортом

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Выпыск с участием Мирославы вышел вечером 2 апреля

11-летняя жительница Новосибирска Мирослава Зуборцева прошла в финал третьего сезона шоу «Кондитер.Дети» на телеканале «Пятница». Ее торт на тему «десерты из будущего» впечатлил звездное жюри. Свою работу — торт в форме кроссовок на основе шоколадного бисквита и крим-чиза — она назвала «Антигравитация»

— Уверен, что твоя головокружительная карьера кондитера началась здесь и сейчас, в этой студии, — сказал ведущий Ренат Агзамов и вручил девочке фартук финалиста.

Мирослава поблагодарила близких за поддержку и призвала и дальше болеть за нее.

— Я очень рада, что прошла в финал! Хочу передать привет своим друзьям и родственникам, — сказала Зуборцева.

В финале юные кондитеры будут изготавливать огромные торты для звездного гостя.

Ранее мы рассказали, как самоучка из Сибири спел песню Витаса на шоу Андрея Малахова — он готовился к этому 20 лет.

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Пятница Телеканал Пятница Юный кондитер Кулинарное шоу
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