11-летняя Мирослава из Новосибирска прошла в финал кулинарного шоу на «Пятнице» — она сделала розовые сладкие кроссовки

Выпыск с участием Мирославы вышел вечером 2 апреля Источник: konditerkid.friday.ru











11-летняя жительница Новосибирска Мирослава Зуборцева прошла в финал третьего сезона шоу «Кондитер.Дети» на телеканале «Пятница». Ее торт на тему «десерты из будущего» впечатлил звездное жюри. Свою работу — торт в форме кроссовок на основе шоколадного бисквита и крим-чиза — она назвала «Антигравитация»



— Уверен, что твоя головокружительная карьера кондитера началась здесь и сейчас, в этой студии, — сказал ведущий Ренат Агзамов и вручил девочке фартук финалиста.



Мирослава поблагодарила близких за поддержку и призвала и дальше болеть за нее.



— Я очень рада, что прошла в финал! Хочу передать привет своим друзьям и родственникам, — сказала Зуборцева.



В финале юные кондитеры будут изготавливать огромные торты для звездного гостя.

