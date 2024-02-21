«Мне говорили не рыпаться»: самоучка из Сибири спел песню Витаса на шоу Андрея Малахова — он готовился к этому 20 лет

«Мне говорили не рыпаться»

Музыка появилась в жизни Олега еще в раннем детстве: отец любил играть на гитаре, а мать с удовольствием ему подпевала. Помимо домашних посиделок семья давала концерты во дворе, собирая местных парней и девушек. Но все это, как говорит сам Олег, были «шалости». В нечто большее «шалости» переросли благодаря случайно услышанной песне.

— Мне было 17 лет, когда наткнулся на песню «Звезда» Витаса. В ней глубокий смысл, я сразу почувствовал, что она, что называется, «про меня». Я и сейчас так считаю. Плюс меня впечатлили вокальные данные исполнителя: я загорелся мечтой научиться так же, — говорит Олег Лейман.