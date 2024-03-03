Матушка земля: девушки по всей стране преображаются в русских красавиц и признаются в любви к Родине — изучаем новый тренд

Новый тренд в социальных сетях появился недавно, но уже обрел бешеную популярность Источник: korolkova_stylist / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











В Сети набирает обороты новый тренд, пришедший на замену slavic girl. Девушки продолжили воспевать культуру нашей страны, но ушли в прошлое: вместо меховых шапок и винтажных шуб они надевают кокошники и наряды в русском народном стиле. Видео сопровождаются песней «Матушка» в исполнении народной певицы Татьяны Куртуковой. Рассказываем, в чем суть нового вирусного ролика.



Вот та самая песня, которая пришла на замену хиту Жени Любич Russian Girl. Известно, что автор текста — Петр Андреев, больше информации о нем — нет. Песню записала и выложила в свой YouTube канал певица Татьяна Куртукова, с ней она выступала на творческих вокальных конкурсах. Пользователям Сети песня полюбилась русскими народными мотивами, откликнулся и текст.



Исполнительница ведет канал на YouTube, где делится творчеством Источник: Татьяна Куртукова / YouTube.com

Тренд подхватили преимущественно визажисты, фотографы и стилисты. Девушки сначала предстают в образе простой русской девицы, без косметики и с косой, а в следующем кадре показывают себя во всей красе: с макияжем, в кокошнике и в расписном платье. Вместо кокошника некоторые блогерки используют венок из цветов или ободок в виде кокошника.



Видео ролики вызвали положительные отзывы у пользователей: люди пишут комментарии о любви к Родине и восхищаются красотой русских девушек. Некоторые выкладывают видео в образе вместе со своими матерями и бабушками, чтобы показать ценность семьи и преемственность поколений.

Александра Насанова обучает макияжу. Девушка сняла трендовое видео, потому что Россия — ее родина, ей нравятся русские народные песни и танцы.

С помощью тренда девушка показала свои навыки макияжа Источник: sasha.nasanova / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











— Я уважаю русскую культуру и традиции. Хотя по национальности я бурятка, русскими были мои бабушка и прабабушка — так что во мне есть и русская кровь. Мне понравился тренд, задумка, решила снять. Одежду арендовала в Доме детского творчества, — поделилась Александра.

Юлия Кондратьева — семейный фотограф. Она рассказывает, что не думала снимать ролик — просто так совпало. Юлия организовывала творческую съемку в русских народных костюмах.



— Я пригласила свою клиентку Лизу и Галину Петровну, с которой познакомилась на встрече блокадников. Одежду нам предоставил местный театр костюма. Мы провели съемку, а на следующий день я увидела ролик, как девушка преображается под эту музыку, и поняла, что мне нужно делать, ведь у меня есть фото и видео материалы, да еще какие, — делится Юлия.

Источник: kondratieva_photo / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)

Фотограф говорит, что людям очень откликнулось видео. Немалую роль сыграли не только красивые костюмы, но и трогательные отношения между бабушкой и внучкой. На YouTube ролик набрал уже больше 2 миллионов просмотров.



Виктория работает визажистом и стилистом по волосам. Ей понравилась песня, а потом она увидела видео, снятые под нее, и не смогла остаться равнодушной.

Для съемок Виктория пригласила модель Источник: litvachuk_mua / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











— Недолго думая решила, что мне как визажисту необходимо сделать образ под эту песню. Позвала свою любимую модель, которая по моим меркам наиболее подходит под русскую красавицу, заказали кокошник и сарафан на Wildberries и создали такой образ, — рассказывает бьюти-мастер.



Виктория — стилист и визажист в одном лице. Раньше девушка занималась народными танцами, часто выступала в кокошнике и никак не смогла пройти мимо популярного тренда.



Источник: korolkova_stylist / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)

— Выложила ролик, потому что мне нравится эта тема, потому что люблю свою Родину. Тренд в самое сердце, хоть я и словила хейт за свои губы, — делится девушка. Одежду для образа она купила на Wildberries.



Светлана — визажист. Она рассказывает, что увидела тренд и не смогла пройти мимо — ее вдохновила песня.



Видео Светланы набрало почти 50 тысяч просмотров Источник: svetlana_sergeeva_89 / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











— И от музыки, и от слов бегут мурашки. Я сразу задумалась: где взять костюм с кокошником? В этом мне помогла моя модель, которая и была в этой роли. Она договорилась с нашим местном Домом культуры и выбрала там костюм. Результат превзошел мои ожидания: когда я выкладывала видео, никак не ожидала, что оно залетит в топ. Это мое первое видео, охватившее такую большую аудиторию, — делится Светлана.



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