Володенька в пролете: откуда взялась фраза, взорвавшая сеть, и как сибирские красотки используют тренд

В социальных сетях набирает популярность тренд про Володеньку: девушки массово снимают видео, где демонстрируют изменения во внешности — признаем, с годами все действительно похорошели. Ролики становятся вирусными, набирают миллионы просмотров, а озвучку многие уже успели выучить наизусть: «Мол, я тебе не пара. А кто теперь кому не пара, Володенька?». Разбираемся, кто этот загадочный мужчина и кому принадлежит голос за кадром.
Существует две версии. Часть аудитории утверждает, что это фраза из советского пятисерийного фильма «Место встречи изменить нельзя», где главная героиня произносит эти слова бывшему возлюбленному, но при тщательном изучении становится понятно, что Владимир Шарапов совсем не тот Володенька, к которому уже успели обратиться сотни тысяч женщин в стране.
Вторая версия больше похожа на правду. В 2015 году вышел сериал «Красная королева» — о трагической судьбе первой красавицы Советского Союза Регины Збарской. Ее называли «самым красивым оружием кремля» и «советской Софи Лорен». По сюжету сериала у Регины еще в молодости начали завязываться отношения с молодым человеком по имени Володя, который бросил ее, сказав, что она ему не пара. Парень уехал за границу.
Регина осталась одна с множеством проблем, но по итогу сумела с ними справиться самостоятельно. Девушка стала знаменитой. Однажды она встретила бывшего возлюбленного, который попросил у нее второй шанс — в слезах, Регина Збарская высказала ему все, что думает, и в конце произнесла ставшую крылатой фразу: «Мол, я тебе не пара. А кто теперь кому не пара, Володенька?»
В январе 2024 года в соцсетях случился настоящий бум. Девушки забыли про Катю Лель и с «моего мармеладного» переключились на Володеньку. Фоном играет трек бельгийского музыканта Stromae — Tous les mêmes. Суть тренда показать кардинальные изменения во внешности: похудение, смена имиджа, любые перемены в жизни.
Блогер из Новосибирска Наталья Мощенко для примера взяла свои фото с 11-го класса, видео рилс она назвала «Володенька в пролете».
— Мне понравился тренд, захотела сделать видео, но никак не могла найти подходящее фото, пока не вспомнила школьные годы. Да, у меня в жизни были «Володеньки», которые не выбирали меня. В юности я комплексовала из-за худобы и, как мне тогда казалось, — торчащих ушей, — рассказывает Наталья.
Блогер рассказывает, что многие не узнали ее, спрашивали про пластику носа, которую она не делала. Реакцию на видео она получала не только от «Володенек», много мужчин высказали свое восхищение.
Виктория — нутрициолог. Видео она сняла для того, чтобы показать клиенткам разницу во внешности, она призвала подписчиц следить здоровьем. Девушка поделилась: в школе у нее была история неразделенной любви. Ей сильно нравился мальчик, который не смотрел в ее сторону.
— Он был маленький и худенький, я на его фоне выглядела большой. Но все равно, я начала оказывать ему знаки внимания, и мы начали дружить. В осознанном возрасте у меня не было «Володенек», потому что я сама выбираю, с кем мне общаться и встречаться, — делится девушка.
Виктории понравился тренд, захотелось посмотреть на свои до и после: за несколько лет она действительно сильно изменилась: похудела и сменила имидж. Виктория говорит, что бывшие парни реагируют на ее перемены — пишут комплименты.
Мама двух дочек Юлия Сайботалова тоже решила принять участие в тренде и показала свои фото до и после. Видео она шутливо подписала: «Ни один Володя не пострадал, все имена вымышлены».
— Я не знаю, откуда эта фраза: фильм или сериал? Я просто захотела поддержать тренд, показать свои фото, я действительно сильно изменилась, как внешне, так и внутренне — думаю, это тоже считывается. Мне нравится, какой я стала, — комментирует Юлия.
Юлия Надрова фэшн инфлюенсер. Она решила адаптировать тренд под свою нишу, чтобы показать профессиональный рост, потенциал, прорекламировать услугу и привлечь новую аудиторию.
— Моей целью было показать, что изменения могут быть не только во внешности, но и в подаче себя. Разница между фото один год: та же студия, но я заметила колоссальные перемены и поделилась наблюдениями. Я работаю с брендами, а это видео стало отличной идеей для прогрева, — объясняет Юлия.
Девушка признается, что в школьные годы она переживала из-за внешности: ее беспокоили синяки под глазами и торчащие уши, но сейчас она принимает себя, а недостатки корректирует при помощи одежды и макияжа. Она считает, что с возрастом девушки только раскрываются в своей красоте, потому что понимают, как с ней работать: «знают, как и что докрутить».
Вирусный тренд не сбавляет обороты уже несколько недель. Пользователи публикуют в сеть самые разные варианты: мы видим фото до и после с кошками и собаками в главной роли, истории любви с разницей в возрасте, фуд-контент — фантазия не имеет границ.
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