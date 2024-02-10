Володенька в пролете: откуда взялась фраза, взорвавшая сеть, и как сибирские красотки используют тренд

Существует две версии. Часть аудитории утверждает, что это фраза из советского пятисерийного фильма «Место встречи изменить нельзя», где главная героиня произносит эти слова бывшему возлюбленному, но при тщательном изучении становится понятно, что Владимир Шарапов совсем не тот Володенька, к которому уже успели обратиться сотни тысяч женщин в стране.

Вторая версия больше похожа на правду. В 2015 году вышел сериал «Красная королева» — о трагической судьбе первой красавицы Советского Союза Регины Збарской. Ее называли «самым красивым оружием кремля» и «советской Софи Лорен». По сюжету сериала у Регины еще в молодости начали завязываться отношения с молодым человеком по имени Володя, который бросил ее, сказав, что она ему не пара. Парень уехал за границу.