Вспоминая «Короля и шута»: толпа новосибирцев собралась на рок-концерт — фото

Сегодня, 11 февраля, в Новосибирске на «Локомотив-Арене» несколько тысяч человек собрались на выступление рок-группы «КняZz». Ее лидер Андрей Князев — один из основателей легендарного «Короля и шута».
Зрители начали приходить на арену после 18 часов. Толпа в фан-зоне и на танцполе собралась уже в половину седьмого.
Начало концерта намечено на 19 часов, билеты были выкуплены практически полностью.
Среди желающих послушать Князева в Новосибирске собрались люди разных возрастов, в том числе и дети.
— Я хотел пойти на концерт, чтобы, так сказать, «не упустить момент». Для меня увидеть Андрея Князева вживую — это будет почти что волшебство. Я огромный фанат «Короля и Шута», но, как говорится: «бери то, что есть». Да и на концерте будут исполнять мою любимую песню «Пиво-пиво-пиво». Но будут и новые песни. К ним я подготовился, — рассказал один из школьников Семен.
В прошлом году Андрей Князев приезжал в Новосибирск в конце марта, тогда на его выступление выстраивалась очередь.