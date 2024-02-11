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Вспоминая «Короля и шута»: толпа новосибирцев собралась на рок-концерт — фото

На «Локомотив-Арене» выступит Андрей Князев

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Новосибирцы в ожидании концерта

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Сегодня, 11 февраля, в Новосибирске на «Локомотив-Арене» несколько тысяч человек собрались на выступление рок-группы «КняZz». Ее лидер Андрей Князев — один из основателей легендарного «Короля и шута».


Зрители начали приходить на арену после 18 часов. Толпа в фан-зоне и на танцполе собралась уже в половину седьмого.

Лавка с атрибутикой привлекла внимание некоторых зрителей

Лавка с атрибутикой привлекла внимание некоторых зрителей

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Начало концерта намечено на 19 часов, билеты были выкуплены практически полностью.

Таким был выбор билетов утром 11 февраля

Таким был выбор билетов утром 11 февраля

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Среди желающих послушать Князева в Новосибирске собрались люди разных возрастов, в том числе и дети.

— Я хотел пойти на концерт, чтобы, так сказать, «не упустить момент». Для меня увидеть Андрея Князева вживую — это будет почти что волшебство. Я огромный фанат «Короля и Шута», но, как говорится: «бери то, что есть». Да и на концерте будут исполнять мою любимую песню «Пиво-пиво-пиво». Но будут и новые песни. К ним я подготовился, — рассказал один из школьников Семен.

Афиши с выступлением рок-группы были развешены по всему городу

Афиши с выступлением рок-группы были развешены по всему городу

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В прошлом году Андрей Князев приезжал в Новосибирск в конце марта, тогда на его выступление выстраивалась очередь.

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КняZzАндрей КнязевРок-концерт
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