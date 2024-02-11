Вспоминая «Короля и шута»: толпа новосибирцев собралась на рок-концерт — фото

Среди желающих послушать Князева в Новосибирске собрались люди разных возрастов, в том числе и дети.



— Я хотел пойти на концерт, чтобы, так сказать, «не упустить момент». Для меня увидеть Андрея Князева вживую — это будет почти что волшебство. Я огромный фанат «Короля и Шута», но, как говорится: «бери то, что есть». Да и на концерте будут исполнять мою любимую песню «Пиво-пиво-пиво». Но будут и новые песни. К ним я подготовился, — рассказал один из школьников Семен.

