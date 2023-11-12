Блиновская отдыхает. Чего хотят дети звезд: приватный остров, яхту в 250 метров и вертолет (спорим, вы о таком даже не думали)

А вот к таким профессиям, как врач и космонавт, дочь Самойловой относится скептически. Она уверена, что в нынешнее время данные направления уже не так интересны.



Впрочем, девочка уже начала путь блогера: она записала видео для YouTube-канала, где поделилась подробностями своей жизни. 12-летняя Ариела начала экскурсию с макияжного стола. Девочка призналась, что обожает краситься. У звездной наследницы огромная коллекция брендовой косметики.

— Мне скоро еще приедет. Я заказала, теперь жду. Тут есть духи маленькие Dior, мне их подруга подарила. Такие же розовые есть. Тут украшения, тут тоже шкаф с косметикой, — отметила дочь Самойловой и Джигана.