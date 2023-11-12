Блиновская отдыхает. Чего хотят дети звезд: приватный остров, яхту в 250 метров и вертолет (спорим, вы о таком даже не думали)

Дети знаменитостей часто становятся заложниками славы и материальных возможностей родителей. Высокая планка, поставленная с детства, и привычка получать от жизни всё могут сыграть злую шутку со звездными наследниками. И таких примеров немало. Надеемся, что звездных деток, о которых пойдет речь в этом материале, такая участь обойдет стороной. Редакция Городских порталов узнала, о чем мечтают дети богатых и знаменитых. Тут такие запросы в космос, что Елена Блиновская нервно теребит платок в сторонке.
Так, бывшая участница «Дома-2» и обсуждаемая светская львица Виктория Боня воспитывает
Боня предложила Анджелине представить, что у нее есть неограниченная сумма, и попросила рассказать, что бы она на нее купила.
— Приватный остров, яхту в 250 метров, частный самолет, квартиру, бренд одежды, биткоин, сайт Amazon, машину, огромный дом и вертолет, — сказала школьница.
Виктория Боня сама часто становится предметом обсуждений в СМИ и героиней скандальных публикаций. А вы знали, что Вика родилась в Краснокаменске — городе, окруженном колониями. Уже в седьмом классе девочка решила, что во что бы то не стало выберется из бедной жизни. Мы посмотрели на жизнь Виктории со всех сторон и узнали, где начинала свой тернистый путь к славе скандальная светская львица.
Телеведущая и блогер Ксения Бородина воспитывает двух дочерей от разных браков. В союзе с бизнесменом Юрием Будаговым у нее родилась дочь Маруся, а от второго брака с Курбаном Омаровым — младшая Теона.
Когда телеведущая решила спросить у младшей наследницы, кем она хочет стать, когда вырастет, выяснилось: Теона намерена быть «блогершей и певицей». Ксения подчеркнула, что не хотела бы для своих наследниц судьбы медийных персон, но поддержит их любые начинания. Бородина попросила дочерей пройти специальный тест на профориентацию, чтобы выявить таланты и склонности. У старшей дочери Бородиной Маруси получился цифровой лингвист.
Бородина старается уделять наследницам всё свободное время. Год назад стало известно о том, что Ксения купила двум дочкам автобус для поездок в московскую школу из загородного поселка. Но любящая мама на этом не остановилась. В апреле в социальных сетях она поделилась новостью о том, что приобрела для Маруси и Теоны личный минивэн Mercedes-Benz модели V-класса.
На минивэне Маруся и Теона смогут комфортно добираться в школу, секции или путешествовать на дальние расстояния.
Дочь модели Оксаны Самойловой и рэпера Джигана, 12-летняя Ариела тоже рассказала, кем она мечтает стать, когда вырастет, на своем YouTube-канале. Ожидаемо свою жизнь девочка решила связать с профессией блогера. Звездная наследница мечтает иметь большие охваты с огромным количеством лайков.
А вот к таким профессиям, как врач и космонавт, дочь Самойловой относится скептически. Она уверена, что в нынешнее время данные направления уже не так интересны.
Впрочем, девочка уже начала путь блогера: она записала видео для YouTube-канала, где поделилась подробностями своей жизни.
— Мне скоро еще приедет. Я заказала, теперь жду. Тут есть духи маленькие Dior, мне их подруга подарила. Такие же розовые есть. Тут украшения, тут тоже шкаф с косметикой, — отметила дочь Самойловой и Джигана.
Особое внимание зрителей привлекла гардеробная 12-летней дочери Самойловой и Джигана. Девочка назвала ее главной частью комнаты. В коллекции Ариелы есть много брендовых элементов одежды и обуви. Без люксовых сумок тоже не обошлось.
Также у наследницы известной семьи есть немало туфель на каблуке. Однако Ариела подчеркнула, что практически не носит их.
Звездные наследники, которые уже выросли
Бытует мнение, что детям знаменитостей всё дается легко и просто. Связи, деньги и имя родителей открывают для них любые пути. Но у этой медали есть и обратная сторона: если ты вдруг не соответствуешь общепринятым ожиданиям, тебе об этом тут же скажут все кому не лень. Недавно мы вспоминали детей звезд, которые взяли от своих родителей всё самое лучшее и вполне имеют потенциал затмить своих звездных мам и пап (если это уже не произошло).
Например, сыну Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина Василию только 24 года, а молодой человек уже успел жениться, развестись и представить родителям новую возлюбленную.
Но публика интересовалась Василием и до перипетий в личной жизни. Многих поразила внешность звездного наследника: длинноволосый, статный, со стальным прессом. В Сети брутального шатена даже прозвали Акваменом.
«Как же ты хорош!»; «Сыграйте, пожалуйста, принца в фильме. С такой внешностью не сниматься — кощунство»; «Когда впервые увидела вас по телевидению, была удивлена. Насколько красивый молодой человек. У таких замечательных родителей должен был родиться именно такой ребенок», — восторгаются в соцсетях подписчики Василия.
Кстати, Василий неплохо поет — он создал музыкальную группу и говорит, что хочет покорить российский шоу-бизнес.
Еще в нашу подборку попали Лия Мелазе, Алеся Кафельникова и дочь певицы Славы Александра Морозова. Посмотрите, как выросли и расцвели звездные детки.
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