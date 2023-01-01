Каникулы в новогодней столице: чем заняться в праздники в Новосибирске — большая афиша на каждый день

Новосибирцев ждет целая неделя новогодних выходных. В это время многие стараются выбраться из дома и куда-нибудь сходить или съездить. В Новосибирске таких мероприятий будет множество, на любой вкус и возраст. Мы собрали для вас самые интересные концерты, фестивали, спектакли и фильмы.
1 января
В первый праздничный день в Театральном сквере Новосибирска будет хоровод Новогодней столицы России (0+). Как рассказывают в телеграм-канале проекта, хоровод начнется в 17:00 возле НОВАТа.
— Существует много новогодних традиций, мы предлагаем создать новую в Новосибирске. Приглашаем всех желающих присоединиться к главному хороводу Новосибирска в Театральном сквере. Ждем всех на главной новогодней елке в карнавальных костюмах или с любыми новогодними атрибутами. Любимая музыка, потрясающие фото и незабываемые впечатления — отличная гарантия от Новогодней столицы России — 2023, — обещают в телеграм-канале.
Принять участие смогут все желающие.
Также в воскресенье в «Подземке» состоится концерт Flashback 2023 (18+).
— Flashback, друзья, — это не только огромный культурный срез электронной клубной музыки. Но и первые «муравьи» по коже от понимания, что ты часть чего-то большого, понятного и позитивного. Это радость от простого CD-диска, подаренного DJ. Flashback — это сообщество одинаковых по духу людей, всегда готовых бросить всё, окунутся в атмосферу счастья и плыть по волнам музыки своей молодости, — сообщили в группе «Подземки» во «ВКонтакте».
Концерт начнется в 23:00. На нем будут выступать Grek, Ritm, Deaf, Popovich. Вход обойдется вам в 600 рублей.
К Новому году в России и в мире вышло множество праздничных фильмов. Так, в «Победе» 1 января будут показывать «Чук и Гек. Большое приключение» (6+). Фильм про двух братьев, которые отправляются далеко на Север к папе, чтобы вместе встретить Новый год.
В кино также показывают традиционный фильм от «Мельницы» — в этом году это «Иван Царевич и Серый Волк 5» (6+). В этом году уже знакомые герои отправляются Туда-не-знаю-куда.
Новая часть «Елок» (12+) — уже девятая — опять объединит множество историй со всей России: деревни Глухарево, Тюмени, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга.
Еще одна российская комедия вышла на большие экраны — «Елки-иголки» (6+). Главная героиня — ландшафтный дизайнер Катя, которая развозит новогодние елки. Судя по описанию, девушку ждут различные приключения, встреча любви и много другое.
Также 1 января можно будет увидеть «Маша и Медведь в кино. 12 месяцев» (0+). В фильме Маша познакомится с хранителями природы.
2 января
В праздничный понедельник в Новосибирске начнется фестиваль снежных баб (0+). 2 января, как сообщают в телеграм-канале проекта «Новосибирск — новогодняя столица», будет открытие с выбором лучших работ и награждением победителей. Фестиваль будет проходить на Михайловской набережной с 12:00 по 16:00.
В «Подземке» 2 января в 18:00 начнется Hangover Fest (18+). С английского оно переводится как «фестиваль похмелья».
— Для всех выживших в
В понедельник на экранах можно будет увидеть еще больше праздничных фильмов. Так, в «Подземке» вернут на экран мультфильм «Песнь моря» (6+) Тома Мура о приключениях брата и сестры и персонажей кельтской мифологии.
Также покажут новый российский мультфильм «Щелкунчик и волшебная флейта» (6+) — новое переосмысление балета «Щелкунчик».
Со 2 января и всю неделю в «Глобусе» будет идти детская постановка «Дед Мороз на дне морском» (6+).
— В канун Нового года каждый из нас с нетерпением ожидает подарков от Деда Мороза. Он и елку расцветит гирляндами, и закружится в хороводе с ребятами, и зажжет праздничные фейерверки. Но разве можно было представить, что однажды волшебный дедушка прямиком из заснеженного леса угодит на дно морское? — написали на сайте театра «Глобус».
3 января
На Михайловской набережной 3 января в рамках проекта «Новосибирск — новогодняя столица» проведут конкурс на лучшие сани и оформленные дома.
В музыкальном театре 3 января покажут «Волшебника Изумрудного города» (0+). Как рассказывают на сайте театра, сюжет основан на чудесных приключениях девочки Элли и ее верных друзей: Железного Дровосека, Соломенного Чучела и Трусливого Льва. У музыкальной сказки два действия. Показывать ее будут в 11 утра.
Во вторник же в ночном клубе «Ночь» будет выступать винтаж-поп группа Vinyl (12+). На концерте исполнят хиты, получившие новые аранжировки в стилях диско, фанк, блюз, джаз и многих других.
— Вы даже не догадывались, как могут звучать ваши любимые песни! Вас ждет веселая музыкальная программа с авторскими аранжировками и мэшапами, — написали на сайте «Победы».
Стоимость билетов на этот концерт — от 700 рублей.
В ДКЖ 3 января будет идти спектакль «Алиса в стране новогодних чудес».
— Мы расскажем вам волшебную историю Алисы, вновь оказавшейся в Стране чудес, но на этот раз — в канун Нового года. Здесь давно позабыли о сказочном зимнем празднике. Ведь Красная Королева ненавидит Новый год и делает всë, чтобы жители Страны чудес никогда больше о нем не вспоминали! — написали на сайте ДКЖ.
Возрастное ограничение на мероприятие — 0+. Билеты стоят от 300 рублей.
4 января
В среду, 4 января, на Михайловской набережной пройдут «Снежные баталии». Как сообщают в телеграм-канале проекта «Новосибирск — новогодняя столица», в этот день снег будет помощником в проведении конкурсов, эстафет и веселых снежных битв.
Также в Новосибирске в лофт-парке «Подземка» пройдет первая k-pop (корейская поп-музыка. — Прим. ред.) вечеринка Новосибирска (12+). Она начнется в 16:00.
В руинпабе «Типография» в 16:00 и до 21:00 пройдет концерт-трибьют Linkin park (12+).
— Друзья, осенью 2022 мы сделали первый трибьют с ребятами из EchoSlam, и это было легендарно. Многие писали нам о том, что не смогли попасть, и многие просили повторить трибьют, поэтому мы позвали ребят снова, — рассказали в группе «Типографии» во «ВКонтакте».
Вход на мероприятие свободный.
Для детей в кафе «Эклер» проведут мастер-классы (3+) на новогодних каникулах. 4 января в 13:00 в кафе будут лепить цветные пельмешки, а 5 января будут готовить и украшать шоколадный Pop-It.
Также новогодний фолк-фестиваль (18+) пройдет в баре «Уздечка». Как сообщают в группе мероприятия, в концерте примут участие: хор Jam Sound — эстрадный хор НГУАДИ, «Новолуние» — фолк-рок, «Свободный Эфир» — этно-рок, «Миннезингеры» — фолк-рок. Сбор гостей запланирован на 19:00, а начало музыкальной программы — на 20:00. Вход будет стоить 300 рублей.
5 января
В праздничный четверг на Михайловской набережной пройдет «День снежного Сибирского валенка» (0+). Как обещают в телеграм-канале проекта «Новосибирск — новогодняя столица», все желающие смогут узнать много интересного о валенках и принять участие в веселых «валеночных» играх.
В ДКЖ 5 января пройдет Standup-концерт от Вали Сидорова (18+). Билеты — от 700 рублей.
— Валентин, самый недооцененный стендап-комик страны, отправляется в тур, поэтому у вас есть уникальная возможность увидеть его вживую. Такое не покажут по телевизору. Его энергетика сносит, а материал бьет в самую цель, — пишут на сайте ДК.
Концерт начнется в 20:00.
Также 5 января в клубе «Ночь» в «Победе» будет концерт кавер-группы M&Dance (12+).
— Музыкальный кавер-проект, который включает в себя неистовую энергетику ярких исполнителей, мощный женский вокал и лучшие музыкальные хиты разных лет, — пишут на сайте «Победы».
Билеты на концерт стоят от 700 рублей.
6 января
В пятницу, 6 января, будет последнее мероприятие в рамках проекта «Новосибирск — новогодняя столица» на Михайловской набережной. Там пройдет снежная дискотека, на которой будут исполнены снежные танцы всех регионов России.
В Академгородке в баре Gusi состоится большой фестиваль крафтовой культуры Craft Magic Night — 2023 (18+). Как рассказывают в группе мероприятия, фестиваль начнется в 12 часов и закончится в 22:00.
— Празднование рождества в формате «Пивной безлимит». На Craft Magic Night вы найдете все привычные вам развлечения — ведущий, живая музыка, DJ-set, конкурсы, розыгрыши, а также 40 сортов пива, которые вы сможете дегустировать безлимитно, — сообщили на сайте фестиваля.
В руинпабе «Типография» (18+) пройдет фестиваль сибирской музыки.
— Выступают яркие представители жанра indie pop, indie rock и trip-hop из Новосибирска: «Увидимся», ZIMNE, SOYKA, — сообщили в группе «Типография» во «ВКонтакте».
Сбор гостей назначен на 18:00, а начало — на 19:00. Стоимость билетов: парный — 800 рублей, одиночный — 500 рублей, стоимость билета в день концерта — 700 рублей.
В ДКЖ в пятницу будет концерт световых кукол (0+).
— Шоу световых кукол «Театра Николая Зыкова» уже было показано более чем в 50 странах. Уникальные представления с неизменным успехом собирают полные залы по всему миру. Критика назвала это шоу «пробирающим до мурашек», а Николая — «одним из самых значимых кукольников мира». Зрители говорят, что это «удивительное световое зрелище», «радость для детей и взрослых», — сообщили на сайте ДКЖ.
Билеты стоят от 600 рублей.
7 января
В Рождество в Новосибирске запланирована торжественная церемония передача символа проекта «Новогодняя столица России» городу Суздалю. В этот день будет сгенерирована снежинка — символ Новосибирска.
— Снежинка будет состоять из созданных горожанами электронных снежинок. Настроение и особенности сибирского характера отразит наша уникальная digital-снежинка, — сообщили в мэрии Новосибирска.
В этот же день пройдут соревнования по дрифту. Мероприятие пройдет в 12 часов на ледовом треке IceRing на Сибиряков-Гвардейцев, 44/6, к2. Для зрителей вход свободный.
— Первые зимние соревнования в новом 2023 году. Открываем с вами сезон с нашей младшей лиги «ИZИ DРИФТ», — сообщили в группе «ИZИ DРИФТ» во «ВКонтакте».
Рождество будут праздновать и в Новосибирской филармонии имени Арнольда Каца. Там пройдет «"Рождество" на Рождество» (12+).
— В программе: новогодние колядки, традиционные народные поздравления, рождественские песнопения, народные песни, частушки и наигрыши, — сообщили на сайте филармонии.
Мероприятие начнется в 18:00, на нем выступит фольклорный ансамбль «Рождество».
В «Победе» на Рождество в 19:30 будет ужин в кафе «Премьера» (12+). Как сообщают на сайте кинотеатра, в этот вечер шеф-повар и сомелье кино-кафе «Премьера» представят эногастрономический ужин — праздничное сет-меню, в котором к каждому из блюд подобрано вино. Билет на такое мероприятие стоит 2 тысячи рублей.
В «КаФе» «Красного факела» 7 января пройдет ретро-концерт (16+). Как сообщают на сайте театра, на концерте будет исполняться ресторанная музыка
— Песни Леонида Утесова, Булата Окуджавы, Александра Галича, Владимира Высоцкого, а также дворовые и уличные романсы неизвестных авторов прошлого века прозвучат в театральном кафе «Красный факел» в исполнении любимых артистов, — сообщили на сайте «Красного факела».
8 января
В воскресенье в Новосибирске в «Подземке» в 19:00 начнется концерт Bushido Zho. Как пишут в группе мероприятия во «ВКонтакте», артист — автор хитов «Тесно», «Vodila», «Макинтош бизнес онли», соавтор «Коми», «Ауди». Как добавляют в группе, ограничений по возрасту нет.
— 8 января, прямо под конец новогодних праздников и каникул, мы встретимся с Жоасом на новой вечеринке «Совесть». Многие хиты впервые будут исполнены в Новосибирске, поэтому быть всем, — сообщили в группе во «ВКонтакте».
В ДКЖ в это же время запланирован концерт группы «Цветы» (12+). Московские исполнители приедут со своими хитами «Звездочка моя ясная», «Мы желаем счастья вам», «Летний вечер», «Честно говоря».
В этот же день, но в 11 утра будет показан детский спектакль «Холодное сердце» (0+) в ДКЖ. Билеты на него стоят от 800 до 1500 рублей.
В НОВАТ 8 января покажут балет «Щелкунчик» (6+), который будет идти все каникулы, и оперу «Малыш и Карлсон» (6+). Билеты на балет стоят от 1500 до 10 тысяч рублей, на детскую оперу — от 500 до 2 тысяч рублей.
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