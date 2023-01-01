Каникулы в новогодней столице: чем заняться в праздники в Новосибирске — большая афиша на каждый день

Концерт начнется в 23:00. На нем будут выступать Grek, Ritm, Deaf, Popovich. Вход обойдется вам в 600 рублей.

К Новому году в России и в мире вышло множество праздничных фильмов. Так, в «Победе» 1 января будут показывать «Чук и Гек. Большое приключение» (6+). Фильм про двух братьев, которые отправляются далеко на Север к папе, чтобы вместе встретить Новый год.

В кино также показывают традиционный фильм от «Мельницы» — в этом году это «Иван Царевич и Серый Волк 5» (6+). В этом году уже знакомые герои отправляются Туда-не-знаю-куда.