Ледовый городок на Михайловской набережной достроили: смотрим на огромные горки и сверкающие ледяные фигуры

На Михайловской набережной достроили ледовый городок — вечером
— Сегодня в честь того, что Новосибирск — новогодняя столица России, в городе происходит много чудес. И вот очередное чудо — это ледовый городок. Пришел первый раз сюда посмотреть, — отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — До этого был, когда всё было в процессе — выпиливали лед. И вот такое чудо появляется. И чудо заключается в том, что это
Посвящен он юбилею Новосибирска, которому в 2023 году исполнится 130 лет.
— Здесь всё напоминает о Новосибирске. Входная зона — одно из старейших зданий, Краеведческий музей. Здесь символы города. Есть и фигурки, напоминающие тематику ГЭС, Академгородка, Мыши, Городовичка, — перечислил Анатолий Локоть.
Мэр добавил, что старается каждый год приходить с внуками в ледовый городок.
Аттракцион откроется для посетителей
Стоимость билета для посетителей с 15 лет — 350 рублей, с 4 лет до 14 лет — 250 рублей, для детей до 3 лет — бесплатно. Также бесплатно для участников боевых действий и инвалидов (при предъявлении подтверждающего документа). Для многодетных семей (при предъявлении удостоверения): детям с 4 лет до 14 лет включительно — 200 рублей; с 15 лет — 300 рублей.
А теперь прогуляемся по городку вместе с нашим фотокорреспондентом.
Длинные новогодние выходные совсем близко, и в мэрии подготовили список мероприятий, которые может посетить каждый новосибирец. Публикуем программы всех городских парков.