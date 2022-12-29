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Новый год 2023 в НСО

Ледовый городок на Михайловской набережной достроили: смотрим на огромные горки и сверкающие ледяные фигуры

Для горожан он откроется завтра — вход платный

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Техническое открытие уже состоялось

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На Михайловской набережной достроили ледовый городок — вечером 29 декабря прошла его техническая приемка, и уже завтра горожане смогут его посетить.

— Сегодня в честь того, что Новосибирск — новогодняя столица России, в городе происходит много чудес. И вот очередное чудо — это ледовый городок. Пришел первый раз сюда посмотреть, — отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — До этого был, когда всё было в процессе — выпиливали лед. И вот такое чудо появляется. И чудо заключается в том, что это 20-й раз ледовый городок в нашем городе.

Посвящен он юбилею Новосибирска, которому в 2023 году исполнится 130 лет.

Мэр остался доволен городком

Мэр остался доволен городком

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Вице-мэр Анна Терешкова тоже посмотрела на городок

Вице-мэр Анна Терешкова тоже посмотрела на городок

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— Здесь всё напоминает о Новосибирске. Входная зона — одно из старейших зданий, Краеведческий музей. Здесь символы города. Есть и фигурки, напоминающие тематику ГЭС, Академгородка, Мыши, Городовичка, — перечислил Анатолий Локоть.

Мэр добавил, что старается каждый год приходить с внуками в ледовый городок.

В 2023 году городу исполняется 130 лет

В 2023 году городу исполняется 130 лет

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Один из самых узнаваемых символов Новосибирска

Один из самых узнаваемых символов Новосибирска

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Аттракцион откроется для посетителей 30 декабря в 11:00. Работать он будет до марта 2023 года. Часы работы: 11:00–22:00 ежедневно.

Стоимость билета для посетителей с 15 лет — 350 рублей, с 4 лет до 14 лет — 250 рублей, для детей до 3 лет — бесплатно. Также бесплатно для участников боевых действий и инвалидов (при предъявлении подтверждающего документа). Для многодетных семей (при предъявлении удостоверения): детям с 4 лет до 14 лет включительно — 200 рублей; с 15 лет — 300 рублей.

А теперь прогуляемся по городку вместе с нашим фотокорреспондентом.

Так выглядит часть ледового городка с высоты

Так выглядит часть ледового городка с высоты

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Город известен своими Су-34, которые собираются в Дзержинском районе

Город известен своими Су-34, которые собираются в Дзержинском районе

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Узнали мост?

Узнали мост?

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Скульптуры получились очень атмосферными

Скульптуры получились очень атмосферными

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Мышь вяжет ДНК

Мышь вяжет ДНК

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Кто же не знает Новосибирский зоопарк? Но жирафов пока в нем нет...

Кто же не знает Новосибирский зоопарк? Но жирафов пока в нем нет...

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Напоминание о том, что Новосибирск — Город Трудовой доблести

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В городке собрали несколько горок

В городке собрали несколько горок

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Одна из них очень высокая

Одна из них очень высокая

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Горки разные — на любой вкус

Горки разные — на любой вкус

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Есть развлечения и для совсем маленьких горожан

Есть развлечения и для совсем маленьких горожан

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Городок полностью готов к встрече гостей

Городок полностью готов к встрече гостей

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Здесь есть не только прямые скаты

Здесь есть не только прямые скаты

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Таинственный домик изо льда

Таинственный домик изо льда

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Вот такой милый житель ледяной будки

Вот такой милый житель ледяной будки

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Длинные новогодние выходные совсем близко, и в мэрии подготовили список мероприятий, которые может посетить каждый новосибирец. Публикуем программы всех городских парков.

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Михайловская набережнаяНовый годГоркиЛедовый городок
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