Ледовый городок на Михайловской набережной достроили: смотрим на огромные горки и сверкающие ледяные фигуры

— Сегодня в честь того, что Новосибирск — новогодняя столица России, в городе происходит много чудес. И вот очередное чудо — это ледовый городок. Пришел первый раз сюда посмотреть, — отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — До этого был, когда всё было в процессе — выпиливали лед. И вот такое чудо появляется. И чудо заключается в том, что это 20-й раз ледовый городок в нашем городе.