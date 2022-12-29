Бесплатные новогодние мероприятия на длинные выходные: подробный список по каждому парку и Михайловской набережной

Длинные новогодние выходные совсем близко и в мэрии подготовили список мероприятий, которые может посетить каждый новосибирец.
Если вы заскучали, то смотрите расписание.
1 января в Театральном сквере в 17:00 будет хоровод Новогодней столицы России.
Со 2 по 6 января у домика снежинки на Михайловской набережной будет проходить фестиваль снежных баб:
- 2 января: открытие и фестиваль;
- 3 января: конкурс на лучшие сани;
- 4 января: снежные баталии: конкурсы, эстафеты, снежные битвы;
- 5 января: День снежного Сибирского валенка;
- 6 января: «Снежная дискотека»: танцы всех округов страны.
7 января на Михайловской набережной горожан приглашают отметить Всероссийское Рождество и посетить фестиваль колокольных звонов.
— С 12:00 до 17:00 запланированы рождественские гуляния, ярмарки, световые инсталляции, хороводы, новогодние игры и состязания для детей и взрослых, реконструкция колокольных рядов на ярмарочных островках, выставка репродукций картин русских художников «Звон, написанный кистью», сольное и ансамблевое исполнение мелодий мастерами-звонарями со всей России, — сообщили в мэрии Новосибирска.
В этот же день, 7 января, на Михайловской набережной состоится церемония передачи символа Новогодней столицы — снежинки — следующему участнику проекта, Суздалю.
Программы всех остальных парков опубликовали и в МАУ «Дирекция городских парков».
Парк им. С. М. Кирова
Парк «Бугринская роща»
Парк «Затулинский»
Первомайский парк
Сосновый бор
Парк «У моря Обского»
Парк «Березовая роща»
Заельцовский парк
Центральный парк
Работу зимних аттракционов, катков и бесплатных горок вы можете посмотреть на нашей карте.
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