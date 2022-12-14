Школьники смогут бесплатно ездить в общественном транспорте на каникулах в Новосибирске

В Новосибирске школьники смогут бесплатно ездить в общественном муниципальном транспорте в зимние каникулы. Льгота будет действовать с 26 декабря 2022 года по 8 января 2023 года, сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
— Бесплатный проезд будет доступен в метрополитене, на всех трамвайных, троллейбусных и муниципальных автобусных маршрутах. Воспользоваться правом бесплатного проезда учащиеся смогут при предъявлении справок общеобразовательных организаций, подтверждающих факт их обучения, — объяснили в мэрии.
Новосибирские школьники могут отправиться на зимние каникулы уже с 26 декабря. В мэрии рекомендовали установить выходные на 14 дней.