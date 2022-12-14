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Тема дняБесплатный проезд для школьников
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Школьники смогут бесплатно ездить в общественном транспорте на каникулах в Новосибирске

Льгота будет действовать на муниципальных маршрутах

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Для бесплатной проездки дети должны предъявлять справку из школы

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В Новосибирске школьники смогут бесплатно ездить в общественном муниципальном транспорте в зимние каникулы. Льгота будет действовать с 26 декабря 2022 года по 8 января 2023 года, сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

— Бесплатный проезд будет доступен в метрополитене, на всех трамвайных, троллейбусных и муниципальных автобусных маршрутах. Воспользоваться правом бесплатного проезда учащиеся смогут при предъявлении справок общеобразовательных организаций, подтверждающих факт их обучения, — объяснили в мэрии.

Новосибирские школьники могут отправиться на зимние каникулы уже с 26 декабря. В мэрии рекомендовали установить выходные на 14 дней.

Бесплатный проездЗимние каникулыПроездШкола
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