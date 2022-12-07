Названы точные даты зимних каникул новосибирских школьников

Новосибирские школьники могут отправиться на зимние каникулы уже с 26 декабря. В мэрии рекомендовали школам установить их на 14 дней.
— В целях планирования городских массовых мероприятий в период каникул, обеспечения соблюдения прав и свобод обучающихся, при организации образовательной деятельности муниципальных образовательных организаций рекомендовано установить зимние каникулы в 2022/2023 учебном году с 26 декабря по 8 января, на 14 календарных дней, — ответили на запрос корреспондента НГС в Департаменте образования мэрии Новосибирска.
При этом школы вправе сдвигать эти сроки.
— В соответствии с ФЗ «Об образовании» установление сроков школьных каникул относится к компетенции образовательной организации. Чередование четвертей (триместров) и каникул определяется образовательной организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН, — добавили в ведомстве.
В начале недели стало известно, что почти 500 детей перевели на дистанционное обучение в Новосибирском районе из-за болезни водителей школьных автобусов.