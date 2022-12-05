СЕЙЧАС -25°С
Пробки 2/10
usd 61.77
eur 64.99
Тема дняПроверят строительство полигона ТКО в Плотниково
Все новости
Все новости

Учеников двух школ под Новосибирском перевели на дистант — в Минобре НСО объяснили почему

Решение было вынужденным

241

Вопрос с подвозом детей должны решить в ближайшее время

Поделиться

Почти 500 детей перевели на дистанционное обучение в Новосибирском районе из-за болезни водителей школьных автобусов. Об этом стало известно во время оперативного совещания в правительстве НСО сегодня, 5 декабря.

— По причине болезни двух водителей у нас отменен подвоз в двух школах Новосибирской района — 471 ребенок. Дети обучаются дистанционно в этих двух организациях, — объяснил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

Вопрос с подвозом детей должны решить в ближайшее время.

На прошлой неделе в Новосибирской области из-за морозов отменили частично или полностью подвоз детей в школы.

По теме

БолезньШколаДистантПодвоз в школу
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2