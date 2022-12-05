Учеников двух школ под Новосибирском перевели на дистант — в Минобре НСО объяснили почему

Почти 500 детей перевели на дистанционное обучение в Новосибирском районе из-за болезни водителей школьных автобусов. Об этом стало известно во время оперативного совещания в правительстве НСО сегодня, 5 декабря.
— По причине болезни двух водителей у нас отменен подвоз в двух школах Новосибирской района — 471 ребенок. Дети обучаются дистанционно в этих двух организациях, — объяснил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.
Вопрос с подвозом детей должны решить в ближайшее время.
На прошлой неделе в Новосибирской области из-за морозов отменили частично или полностью подвоз детей в школы.