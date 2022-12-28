Мои вы сладкие: тестируем вслепую игристое от 200 до 580 рублей для девушек — какое лучше взять на Новый год?

Сколько бы гастрономические снобы не порицали любителей сладкого вина, меньше их не становится. Чтобы помочь определиться с выбором и им тоже, вслед за тестом сухого игристого редакция НГС провела слепую дегустацию полусладкого вина тоже. Среди семи образцов оказалась как продукция известных европейских брендов, так и достижения российских виноделов из разных (порой довольно неожиданных) регионов.
Поскольку в разной степени сладкое вино в целом предназначено для того, чтобы люди просто получали удовольствие от процесса, мы решили собрать нашу выборку из довольно-таки разных вариантов вина с пузыриками. Главное, чтобы людям за столом нравилось. Ну и чтобы не потратить деньги даром на что-то совсем уже бессмысленное. Большая часть напитков куплена в «Ашане». Как всегда, все образцы поделились на три группы.
Спасибо, не надо
(ниже 2 баллов из 10)
Spritz Perolle от Giovanni Guerra (239 рублей) не произвел хорошего впечатления ни на кого вообще, набрав всего 1,6 балла из 10 возможных. В названии много итальянского. Перолле, например, звучит одновременно похоже и на «Апероль», и на «Пирелли» (это бренд автопокрышек). И по этикетке вполне себе импортный продукт (название производителя тоже есть, но оно написано мелко и латиницей). Но если повернуть бутылку контрэтикеткой, то можно прочитать, что изготовлен этот напиток ООО «Кахети» в Томске.
Идея производителя состояла в том, чтобы предоставить вам уже готовый коктейль. Под тем же брендом производится и собственно сладкий ликер, который стоит дешевле оригинала раз в десять. Из общего ряда этот напиток выделялся самым резким ароматом и вкусом, который большинство охарактеризовали как барбариски (то есть леденцы с этим вкусом). Слишком сладко, слишком грубо. Хотя, возможно, если налить эту субстанцию в изрядное количество льда, то получится что-то более удобоваримое. В этом случае окончательный результат в бокале выйдет еще дешевле.
Более-менее
(от 3 до 5 баллов)
В категорию середнячков попали четыре образца — два российских и два импортных. Самую низкую оценку в 3 балла из 10 в этой группе совершенно справедливо получила французская «шипучка» Duc de Paris (399 рублей). Подобные названия (особенно в сочетании с ценой и страной производства) сразу должны вызывать сомнения. Ну какой нормальный винодел назовет свою продукцию «Парижский герцог»? Внутри, действительно, сильно газированное, резкое (при всей своей сладости) вино с каким-то химическим привкусом. Но и оно понравилось нескольким дегустаторам, которые не могли не признать, что оно «сладенькое». Произвело на свет этого «герцога» предприятие Compagnie Francaise des Grands Vins (CFGV), основатель которой Eugene Charmat (Эджин Шарма) в 1909 году запатентовал акратофор — емкость для брожения игристого вина. И технология массового производства игристого по всему миру так и называется — методом Шарма (который в свою очередь претерпел несколько усовершенствований).
Совсем немного удалось уйти от французской дешевой (по французским меркам, конечно) шипучки розовому под брендом Charme Valley (199,99 рубля, куплено в сети «Ярче!»). «Долина очарования» (так можно перевести название) имеет низкий уровень алкоголя (6,5%) и произведена компанией «Ариант» в городе Челябинске. Не очень традиционный винодельческий регион, но какая разница, в принципе, где газировать привезенные виноматериалы. В принципе, этот напиток мог составить компанию продукции из Томска, но сразу несколько дегустаторов рассмотрели в нём фейхоа, что заставило их поставить оценку повыше. Пахло оно, по крайней мере, получше.
Получившее 4,5 балла из 10 итальянское игристое из Пьемонта Sandiliano Rosato Grand cuvee (499 рублей) делается в субрегионе Асти, но с использованием других сортов винограда (здесь используются «треббьяно», «шардоне» и «мальвазия»). Так что можно считать его розовым братом этого любимца девушек. Непритязательное, но приятное, с цветочным ароматом и оттенками груши во вкусе вино, которое можно взять в том числе в качестве компромисса, если за одним столом собрались те, кто предпочитает брют, и те, кто не понимает вина без достаточной сладости.
Самую высокую среди середнячков оценку (4,9 баллов из 10) смогло завоевать «Золотая Балка» розовое (359 рублей). Вино произведено в окрестностях Севастополя из смеси, в которую входят аж шесть сортов от пино нуара и рейнского рислинга до ркацители. Несмотря на то, что вино относится к категории полусладких, сахар в нем хорошо балансируется довольно высокой кислотностью. В принципе, вино заслуживало бы даже более высокой оценки, но его вкус оказался, видимо, слишком интенсивным. В результате кто-то поставил три, а кто-то все восемь. В любом случае для своей цены это вполне достойный вариант.
А вот этого наливайте
(больше 6 баллов из 10)
Лишь два образца смогли набрать более 6 баллов, и на втором месте в этой группе расположилось любимое народом ламбруско под брендом Riunite (479 рублей). Это не игристое, а так называемое жемчужное вино, то есть напиток, имеющий легкую газацию, не требующую использования специального проволочного крепления (у шампанских вин это называется мюзле — уздечка). Никакой пробки в потолок с ним не выйдет, зато открытую бутылку можно снова закрыть обычной винтовой пробкой.
Вино очень мягкое, если не сказать нежное, даже очевидная сладость не выглядит отталкивающей. Несколько человек сказали, что оно похоже на домашний напиток, который делают в жаркий день из разведенного варенья. Во вкусе отчётливо ощущаются персики.
Самый высокий балл (6,7 из 10) на этот раз получил самый дорогой образец в выборке Canti Cuvee Dolce (579), что случилось, похоже, вообще впервые. Это массовое недорогое игристое, которое делается по методу Шарма. Бренд создан корпорацией Martini. Название Canti смутно напоминает наименование самого известного итальянского региона (и вина) Chianti, и есть подозрение, что это неспроста. Отличается слабым алкоголем (всего 7,5%). Делается из винограда сортов «мальвазия» и «мускат».
Несмотря на то, что это вино пробовали последним (то есть ощущения уже немного притупились), участники дегустации смогли рассмотреть в нем яблоки и отметить какую-то особенную (по сравнению с другими винами) мягкость без приторной сладости. Еще один вариант компромиссного вина, которое устроит любителей полусладкого и не будет сильно раздражать поклонников сухого.
Базовое качество сладкого вина (точно так же, как и сухого) определяется, прежде всего, балансом кислоты и сладости. Напиток в любом случае не должен быть приторным. По-французски эта категория напитков называется doux, что можно одновременно перевести как «нежный», «мягкий». Так что, выбирая полусладкое вино, помните, что оно не должно оставлять во рту ощущения съеденных конфет.
О том, какое сухое игристое выиграло в слепом тесте в этом году, можно узнать из ранее вышедшего обзора НГС. Там за первое место поспорили французский креман и недорогой российский брют.