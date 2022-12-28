Мои вы сладкие: тестируем вслепую игристое от 200 до 580 рублей для девушек — какое лучше взять на Новый год?

В категорию середнячков попали четыре образца — два российских и два импортных. Самую низкую оценку в 3 балла из 10 в этой группе совершенно справедливо получила французская «шипучка» Duc de Paris (399 рублей). Подобные названия (особенно в сочетании с ценой и страной производства) сразу должны вызывать сомнения. Ну какой нормальный винодел назовет свою продукцию «Парижский герцог»? Внутри, действительно, сильно газированное, резкое (при всей своей сладости) вино с каким-то химическим привкусом. Но и оно понравилось нескольким дегустаторам, которые не могли не признать, что оно «сладенькое». Произвело на свет этого «герцога» предприятие Compagnie Francaise des Grands Vins (CFGV), основатель которой Eugene Charmat (Эджин Шарма) в 1909 году запатентовал акратофор — емкость для брожения игристого вина. И технология массового производства игристого по всему миру так и называется — методом Шарма (который в свою очередь претерпел несколько усовершенствований).