Какое шампанское купить на Новый год? Тестируем вслепую семь видов игристого (в финале сошлись Франция и Россия)

Все без исключения сразу забраковали игристое Santa Barbara (499 рублей), которое не смогло набрать даже двух баллов из 10. Это недорогое испанское игристое, на родине оно могло бы, наверное, занимать нишу «Советского шампанского» по 200 рублей за бутылку (по акции), если бы такая ниша в Испании действительно существовала. Делается это вино из сорта винограда Макабео (его используют и для производства кавы), но, в принципе, это не так уж важно, потому что на выходе получается что-то немного химическое. Отдельные эстеты могут, конечно, разглядеть в нем яблоки, лимон и абрикос, но в целом это фрукты ароматизатора для машины. Хорошего, но пропитавшего картонку.