Какое шампанское купить на Новый год? Тестируем вслепую семь видов игристого (в финале сошлись Франция и Россия)

Предновогодние слепые дегустации игристого стали на НГС уже традицией, так что нет смысла придумывать какой-то креативный заход на тему. Мы собираемся и пробуем какое-то количество образцов вина, не зная ничего о его происхождении и названии, чтобы попытаться понять, понравится ли оно среднестатистическим любителям сухого игристого, когда они наполнят им свои бокалы перед новогодними курантами. Надеемся, что наш очередной эксперимент поможет кому-то определиться с выбором.
Что и как мы проверяли
Мы взяли четыре российских образца и три иностранных, пытаясь охватить по максимуму весь спектр вина, которое можно купить дешевле 1000 рублей. Все покупки были сделаны в гипермаркете «Ашан». В выборку вошли несколько хорошо известных брендов и несколько новинок, появившихся на рынке в этом году. Всего в дегустации принимали участие семь человек с достаточно разными вкусами. Настолько, что отдельные образцы получили оценки от 10 до 2 по десятибалльной шкале.
В основном в выборке был брют — вино, которое в России по-прежнему принимают и понимают не все. Но мы исходили всё же из того, что именно сухое игристое вино — правильный и лучший напиток для начала застолья. Оно возбуждает аппетит и освежает рецепторы.
На всякий случай нужно заметить, что восприятие на дегустации, когда перед вами семь бутылок, замотанных в фольгу, и из еды только ломтики багета, чтобы сделать какую-то паузу между разными вкусами, несколько отличается. В хорошей компании, под обильную закуску вино воспринимается, конечно, чуть более позитивно. Но вот что получилось у нас.
Сразу нет
(меньше 2 баллов из 10)
Все без исключения сразу забраковали игристое Santa Barbara (499 рублей), которое не смогло набрать даже двух баллов из 10. Это недорогое испанское игристое, на родине оно могло бы, наверное, занимать нишу «Советского шампанского» по 200 рублей за бутылку (по акции), если бы такая ниша в Испании действительно существовала. Делается это вино из сорта винограда Макабео (его используют и для производства кавы), но, в принципе, это не так уж важно, потому что на выходе получается что-то немного химическое. Отдельные эстеты могут, конечно, разглядеть в нем яблоки, лимон и абрикос, но в целом это фрукты ароматизатора для машины. Хорошего, но пропитавшего картонку.
Приемлемо
(от 3 до 4 баллов из 10)
В группу середнячков попали три российских образца, чьи результаты отличаются всего на одну десятую (от 3,7 до 3,9). Шестое и пятое место заняло вино «Дербентской винодельческой компании», которая выпустила на рынок в этом году игристое «в стиле Просекко». Именно так вам, скорее всего, попытаются продать это вино в магазине, где обнаружится кавист (или кто-то, кто будет выполнять эту функцию эксперта по игристым винам).
Занятно, что более дешевое Di Caspico (339 рублей) получило чуть более лестные оценки, чем «Эндемы Ркацители» (449 рублей) того же производителя. Дело, видимо, в том, что Di Caspico — это базовое игристое, которое делается из смеси винограда с расчетом понравиться большинству, в то время как «Эндемы» уже имеет какой-никакой сортовой характер, который всегда вызывает разные оценки.
У Di Caspico в аромате простые цветы и фрукты. «Эндемы» чуть сложнее, у него выше кислотность, что и стало, видимо, причиной низких оценок. Потому что в принципе-то это довольно ладно сделанное вино, вполне оправдывающее свою цену (по крайней мере, цену со скидкой).
Чуть выше поднялся Kokur Zero Dosage (469 рублей) Инкерманского завода. Это вино из сорта, который считается для Крыма автохтонным (то есть он происходит отсюда и нигде больше не выращивается). «Кокур» имеет обычно довольно узнаваемый ароматический профиль, который человеку или нравится, или не нравится совсем. Это не устраивающий всех «шардоне». Плюс в данном вине, если верить этикетке, не добавлен дозажный ликер, то есть весь сахар, что здесь есть, он родной, полученный из винограда.
В аромате можно разглядеть яблоки, цитрусы и даже мед. Вкус, то что называется, элегантный, не заваливающийся никуда, хрустящая кислотность, продолжительное послевкусие. Хороший вариант для тех, кто любит сухое игристое и хочет попробовать что-то новое.
Наливай еще
(больше 5 баллов из 10)
Второе и третье места заняли с небольшим отрывом два вина, сделанные классическим методом, то есть таким же, в принципе, которым делается и настоящее шампанское из Шампани. Сначала производится базовое вино, которое потом разливается в бутылки, где дображивается, насыщаясь углекислотой, которая и выделяется в виде пузырьков.
Многим понравилась кава Vall de Juy (800 рублей) (кириллицей это записанное название выглядит так себе), но здесь был нюанс — именно эта бутылка была полусухой. То есть вкус оказался значительно мягче. В итоге мнения разделились. Одним это вино понравилось больше всего, другим — не понравилось вовсе. Но на всякий случай имейте в виду.
Сорта винограда «макабео», «ксарель» и «парейада». В аромате яблоко, цитрусовые и груша. Хорошо сбалансированное, с минеральной хрусткой кислотностью.
Чуть выше поднялся креман из Бордо Leopold Leman (899 рублей) Cremant — это игристое вино, сделанное традиционным методом во Франции, но за пределами региона Шампань. Шампанское не шампанское, но у этого кремана тонкий устойчивый перляж. В аромате можно разглядеть леденцы и лимонный пирог. Вкус: мягкий, округлый, с тонами цитрусовых. Оно очень свежее и, если приглядеться, довольно понятное. В принципе, такое вино и стоит на родине 5–6 евро по акции.
Лидером оказалась неожиданно для самих дегустаторов «Фанагория» (349 рублей), получившая 6,2 балла из 10. Это один из крупнейших российских производителей вина с широкой линейкой и большим опытом в плане производства продукта, который нравится многим. Во вкусе есть приятная горчинка, которая делает это игристое сразу каким-то объемным, интересным. И пусть для аперитива это может быть лишним, но большинству «Фанагория», скорее всего, понравится. Бутылка с этим вином, кстати, первой опустела после того, как участники дегустации сдали свои листы с оценками и решили просто попробовать еще раз того, что понравилось больше.
Подобные дегустации редакция проводит вот уже каждый год, и образцы на них если и повторяются, то лишь отчасти. Кто победил в декабре 2021 года? Второе и третье места тогда неожиданно заняли недорогие брюты «Шато Тамань» и «Фанагория», а лидер оказался неожиданным.