Какое шампанское купить на Новый год? Слепая дегустация 8 сухих игристых вин (победитель неожиданный)

Шампанское должно быть сухим, так уж задумано это вино, таким оно появляется на свет. Потому что его задача — предварять трапезу, будить аппетит, обострять вкусовые ощущения, а не убаюкивать их сладостью (которая в игристом вине целиком от добавленного в него сахара). Поэтому после полусладких вин мы не могли обойти вниманием брюты — сухое игристое разной цены и стран-производителей. Слепая дегустация избавила участников от давления авторитета красивых этикеток, что привело местами к курьезным результатам.
Как мы сравнивали
В дегустации приняли участие 12 человек, которые пробовали вино, не зная, что находится в каждой бутылке. Это нужно, чтобы избежать давления этикетки. Ведь если вы видите, что перед вами дорогой, имеющий хорошую репутацию продукт, то поневоле начнете искать у него какие-то достоинства (и сглаживать недостатки). А так это просто одинаковые бокалы с жидкостью, которые (особенно если человек не очень разбирается в предмете) на вид не отличаются друг от друга.
Как выяснилось после подсчета оценок, вкусы и опыт оказались очень разными. Несколько дегустаторов поставили высокие баллы самым дешевым образцам и низкие — дорогим, действительно качественным. Оценки эти, конечно, пришлось учесть, но я решил дополнить их и собственными ощущениями. В любом случае нужно помнить, это не профессиональная оценка винными экспертами, а обобщенное восприятие вина людьми, которые могут собраться за одним столом.
Что мы сравнивали
Было взято восемь образцов вин от 199 до 1399 рублей за бутылку. Практически всё было приобретено в «Ашане», при прочих равных условиях мы старались выбрать вино подешевле, поэтому цены по большей части акционные. Четыре образца российские, четыре — импортные, представляющие все основные типы игристого вина, кроме собственно французского шампанского, которое слишком дорого для примерно 90 процентов населения нашей страны даже на Новый год.
Вина, сделанные по традиционному методу, были представлены российским Cuvee Alexander Blanc Noire (539 рублей), французским креманом (игристое вино по шампанской технологии не из Шампани) Aimery Grand Cuvee 1531 (1399 рублей) и кавой (название испанских игристых вин, сделанных по традиционному методу) Marques de Lares (639 рублей). Традиционный метод предполагает, что в готовое, уже тихое вино добавляется сахар, и оно разливается по бутылкам с временной пробкой, в результате чего внутри возобновляется брожение, насыщающее вино углекислотой. Сами дрожжи выпадают в осадок, обогащая жидкость дополнительными тонкими вкусами и ароматами. Это всё замечательно, но существенно увеличивает себестоимость.
Куда дешевле так называемая резервуарная шампанизация (когда вторичное брожение проводится в большой стальной емкости). Это самый массовый тип игристых вин, и у нас он был представлен отечественными «Фанагорией» (425 рублей — цена без скидки) и «Шато Тамань» (289 рублей), а также итальянским просекко Colli Vicentini (700 рублей). Сюда же теоретически должно быть отнесено «Советское шампанское» (199 рублей) завода шампанских вин «Исток» из Беслана (Северная Осетия-Алания). По крайней мере, советский (да и современный российский) ГОСТ предписывает использовать именно такую технологию (правда, еще более ускоренную). Однако никто не может поручиться, что на конкретном предприятии, выпускающем дешевое игристое, не ограничатся простым газовым баллоном, газировав продукт, как лимонад.
Ну и чтобы немного запутать дегустаторов (а заодно проверить, можно ли соблюсти традиции на трезвую голову), в выборку было добавлен один безалкогольный винный напиток — BOSCA Anniversary (383 рубля), произведенный в Литве по итальянской лицензии.
Аутсайдер
Самую низкую оценку получила кава Marques de Lares (2,7 балла из 10), что, в общем, неудивительно, поскольку мы имеем дело в данном случае с brut nature — то есть в него вообще не должны добавлять сахар после проведения процесса шампанизации (а тот, что был в винограде, полностью съели дрожжи). Такое вино сложнее для понимания, требует способности отличать более тонкие нюансы вкуса. Ну и, наверное, ему стоило немного постоять в бокале, потому что, попробовав его сразу из бутылки, все без исключения пожаловались на резкий, неприятный запах.
— Пахнет как спирт, запах хлорки, запах больничного коридора, мерзкая химия, — дегустаторы не скупились на образы.
По моему мнению, это вино подойдет только любителям очень сухого, да и то его стоит использовать скорее как аперитив, который разливают по бокалам до того, как начнется застолье или вечеринка. А уже для ритуального хлопка пробкой и праздничных тостов лучше выбрать что-то помягче.
Середнячки
Самая разношерстная группа, куда попали и откровенный ширпотреб, и дорогое вино с репутацией, и даже напиток, который по российскому законодательству в принципе не имеет права называться вином. Самые противоречивые впечатления оставил креман из Лиму (регион Франции) Almery Grand Cuvee 1531 (4,2 балла). Вообще-то это уже практически настоящее шампанское, которое делается так же, как знаменитое вино в Шампани, но не может так называться, поскольку производится в другом регионе. Проблема в том, что и само настоящее шампанское делается, как правило, более сухим, чем привыкли те, кто воспитан на «Советском шампанском», за счет низких оценок которых общий балл этого образца оказался таким невысоким.
— Горько, кисло, похоже на квас, резкий запах, слишком алкогольное, — вот наиболее часто встречавшиеся отзывы.
В результате креман обошел даже BOSCA (4,8 балла) — газированный напиток с ароматизаторами, которому три человека поставили оценки от 7 до 10 за букет.
— Пахнет конфетами, цветочный аромат, мед и одновременно: химоза, дешевая жидкость, очень плохо, — разошлись в оценках дегустаторы.
Самое интересное, что никто так и не заподозрил подвоха (то, что вино без алкоголя). В общем, если вам нужно будет после застолья сесть за руль и вы не можете отнести себя к ценителям игристого, то этот напиток вполне может позволить не отрываться от коллектива. Хотя лучше всё же налить себе просто минералки.
«Советское шампанское» (4,9) оказалось не столь гадким, как можно было бы предположить (учитывая цену). Это очень простенькое, но, судя по всему, натуральное вино без явных преимуществ, но и без очевидного брака. За ту цену, по какой оно продается, желать чего-то большего как-то неразумно. И после того как из бокала немного ушел дрожжевой запах, «Советское» превратилось во вполне сносное винишко, которое можно наливать на многолюдной вечеринке с ограниченным бюджетом.
Лучше всего из этой группы показало себя Cuvee Alexander (5,7 балла) бренда Aristov. Blanc de Noirs на этикетке означает, что вино сделано из красных сортов винограда (цвет вину придает кожица, если оставить ее с выжатым виноградным соком). Aristov — менее раскрученная марка (чем «Абрау Дюрсо», например), так что стоит это вино чуть дешевле, при том что качество не сказать, чтобы хуже.
Проблемы у этого игристого те же, что у кремана: многим он показался слишком кислым, недостаточно ярким, но всё же отечественный производитель сделал его ближе ко вкусам российского потребителя. Так что если вам нужен некий промежуточный вариант между французскими стандартами и российскими вкусами, то это вполне разумный выбор.
Тройка лидеров
Второе и третье место практически поделили (разница всего в 0,2 балла) «Фанагория» (6,9 балла) и «Шато Тамань» (7,1 балла). Последнее еще и продавалось существенно дешевле. Многие отметили более насыщенный, богатый вкус. «Тамань» хвалили за элегантность. Это такое вино, которое вроде бы ничем не выделяется, но его приятно пить, оно не отпугивает резкими запахами, даже если его только что налить в бокал.
С «Фанагорией» всё немного сложнее. У нее многие отметили более насыщенный, богатый вкус и мягкость, которые для классического шампанского были бы скорее минусом. Но в условиях, когда под открытую в 12 часов ночи бутылку идут и оливье, и селедка под шубой, и даже какой-нибудь запеченный гусь, «Фанагория» будет самым уместным компромиссом.
Победителем стало купленное из соображений попробовать что-то не очень избитое, но укладывающееся в бюджет просекко Colli Vicentini (7,4 балла). Которое не посрамило честь региона, проявив все типичные свойства и притягательный букет, и то, что называется «питкость». Винные специалисты терпеть не могут этого определения, но для обычного потребителя оно означает лишь то, что человек может (под еду и разговоры) выпить такого вина бутылку и даже не заметить.
И последнее, не ради соблюдения закона, а просто из здравого смысла: употребляйте алкоголь умеренно. Как любое интенсивно воздействующее на организм средство, он может быть прекрасным сопровождением трапезы, помогать. Но стоит превысить меру (она у каждого своя), как источник радости и веселья превращается в проблему. А оно вам нужно? Тем более за ваши же деньги.
Если вам больше нравится полусладкое игристое, то можете посмотреть, что получилось у нас на слепой дегустации этого типа игристого. Мы проводили ее на прошлой неделе.