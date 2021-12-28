Какое шампанское купить на Новый год? Слепая дегустация 8 сухих игристых вин (победитель неожиданный)

Как выяснилось после подсчета оценок, вкусы и опыт оказались очень разными. Несколько дегустаторов поставили высокие баллы самым дешевым образцам и низкие — дорогим, действительно качественным. Оценки эти, конечно, пришлось учесть, но я решил дополнить их и собственными ощущениями. В любом случае нужно помнить, это не профессиональная оценка винными экспертами, а обобщенное восприятие вина людьми, которые могут собраться за одним столом.



Что мы сравнивали

Было взято восемь образцов вин от 199 до 1399 рублей за бутылку. Практически всё было приобретено в «Ашане», при прочих равных условиях мы старались выбрать вино подешевле, поэтому цены по большей части акционные. Четыре образца российские, четыре — импортные, представляющие все основные типы игристого вина, кроме собственно французского шампанского, которое слишком дорого для примерно 90 процентов населения нашей страны даже на Новый год.