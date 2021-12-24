«Ты ж мое полусладкое»: слепой тест семи шампанских «для девушек» — от 329 до 900 рублей

Новогодний стол без «шампанского» — как детский утренник без елки. Можно относиться к игристому вину без особой любви, но хлопок вылетевшей пробки, игра пузырьков в бокале — всё это часть новогоднего ритуала. Чтобы помочь читателям определиться с выбором вина на Новый год, мы организовали слепую дегустацию игристых вин. Точнее, даже две дегустации (так уж сильно мы любим своих читателей, да) — для полусладкого и брюта. Сегодня речь пойдет о винах послаще.



Почему они полусладкие

Сладость алкоголя определяется не только количеством сахара, но и балансом сладости и кислотности. Два вина могут содержать одинаковое количество сахара, но восприниматься как сухое и сладкое просто потому, что в первом будет очень много кислоты, а во втором — минимально. Сладость в вино может попасть напрямую из винограда (так получаются дорогие десертные вина), ее можно добавить в виде сгущенного виноградного сусла (так делается честное полусладкое) или в вино любого качества можно просто долить сахарного сиропа. Именно эта нехитрая технология — основная причина того, что понимающие в вине люди полусладкое недолюбливают (если не сказать презирают). Но у сладкого вина по-прежнему много любителей, поэтому мы не могли обойти вниманием этот вид напитков.

