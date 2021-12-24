«Ты ж мое полусладкое»: слепой тест семи шампанских «для девушек» — от 329 до 900 рублей

Новогодний стол без «шампанского» — как детский утренник без елки. Можно относиться к игристому вину без особой любви, но хлопок вылетевшей пробки, игра пузырьков в бокале — всё это часть новогоднего ритуала. Чтобы помочь читателям определиться с выбором вина на Новый год, мы организовали слепую дегустацию игристых вин. Точнее, даже две дегустации (так уж сильно мы любим своих читателей, да) — для полусладкого и брюта. Сегодня речь пойдет о винах послаще.
Почему они полусладкие
Сладость алкоголя определяется не только количеством сахара, но и балансом сладости и кислотности. Два вина могут содержать одинаковое количество сахара, но восприниматься как сухое и сладкое просто потому, что в первом будет очень много кислоты, а во втором — минимально. Сладость в вино может попасть напрямую из винограда (так получаются дорогие десертные вина), ее можно добавить в виде сгущенного виноградного сусла (так делается честное полусладкое) или в вино любого качества можно просто долить сахарного сиропа. Именно эта нехитрая технология — основная причина того, что понимающие в вине люди полусладкое недолюбливают (если не сказать презирают). Но у сладкого вина по-прежнему много любителей, поэтому мы не могли обойти вниманием этот вид напитков.
Что мы сравнивали
Взять просто разное белое полусладкое нам показалось скучновато. Если честно, то в одной ценовой нише такие вина различаются не слишком (и наша дегустация это, кстати, подтвердила). Поэтому мы решили добавить к массовым продуктам чего-то поинтересней. Всё вино было приобретено в одном магазине (гипермаркет «Ашан» в ТЦ МЕГА), чтобы цены находились в одной ценовой парадигме. На часть образцов предоставляли скидки, так что цена указана та, что реально была на ценнике (копейки мы округлили до рублей).
За классику у нас отвечали вина «Абрау Дюрсо» (белое полусладкое, 329 рублей) и «Золотая Балка» (розовое полусладкое, 413 рублей).
В команде «иностранцев» играли итальянское Martini Asti (899 рублей) и французское Maison de Soleil (582 рубля).
Нетипичные вина представляли российские молодое «Мускатное» Шато Тамань (496 рублей) и ZB wine Frizzante (564 рубля), а также безалкогольное розовое Bosco (изготовлено в Литве по итальянской лицензии, 382 рубля).
Участники дегустации, как обычно, не знали ни о списке вин в принципе, ни о том, что именно находится у них в бокале и сколько оно стоит. То есть были вынуждены опираться только на свои ощущения, ни бренд, ни даже красивая этикетка на их решение не влияли. Предлагалось оценить букет, вкус и общее ощущение (они далеко не всегда совпадают) по шкале от одного до десяти.
Аутсайдеры-середнячки
После подсчета выставленных оценок семь образцов разбились на три группы. В первую попали вина ни по одному из критериев не получившие даже шести баллов (чаще всего оказалось меньше пяти).
Здесь предсказуемо оказались «Абрау Дюрсо» (средний балл 4,3) и «Золотая Балка» розовое (4,6). Это более или менее качественные, но крайне простые, массовые вина, не рассчитанные на особенно взыскательного потребителя. Крымское вино чуть выигрывало за счет более яркой ароматики. У «Абрау» оценки букета колебались от «химозы» до «нормально, но скучно». «Балка» могла бы претендовать на более высокое место, если бы не легкая горечь во вкусе, которую заметили все. Это не брак, так задумано, но не все задумку поняли и оценили. Потому что именно за вкус вино получило самый низкий средний балл в принципе (3,7).
Ожидаемо безликим показало себя дешевое французское игристое Maison de Soleil (средний балл 4,5). Единственное его достоинство — в этом вине меньше сахара (на оригинальной этикетке оно даже обозначено как demi-sec, хотя на российской контрэтикетке вино названо полусладким). В букете фрукты и выпечка, во рту оно ощущается менее сладким, настолько, что на общем фоне несколько человек даже назвали вино «кислым». Это, кстати, хороший компромисс для тех случаев, когда в компании кто-то терпеть не может обычное полусладкое, а бутылка на всех одна. Но в принципе в этой ценовой нише лучше обратить внимание на российское вино.
Довольно плохо всё оказалось в итоге у розового BOSCA Rose (средний балл 4), хотя и у этой жидкости обнаружились поклонники. Но большинство сразу вынесли приговор — «химия». Причем если аромат еще как-то может обмануть (особенно если это не первая бутылка за вечер) — из бокала в нос бьет запах клубники, — но стоит принюхаться, как понимаешь, что это не та клубника, которую можно найти в лесу или на грядке, а скорее запах жевательной резинки. Вообще, совершенно непонятно, кому может понадобиться полусладкое безалкогольное вино? Да еще по этой цене. Хотите сладкой газировки — купите просто газировку.
Лидеры
Неожиданно хорошо показало себя самое необычное вино из выборки — ZB wine Frizzante (средний балл 6,2). Это новая линейка севастопольского производителя «Золотая Балка», сделанная по технологии «жемчужного вина» — то есть обладающего значительно меньшей газацией. К тому же оно еще и красное, с довольно увесистым букетом.
«Бабушкино вино в пыльной стекляшке», «черноплодная рябина», «немного терпкое», — вот лишь некоторые отзывы.
Самые противоречивые впечатления вызвало «Мускатное» 2021 Chateau Tamagne (средний балл 7,3). Это вино, кстати, попало в этом году в список десятка лучших российских вин Роскачества. Отношение к этому рейтингу у потребителей разное, но то, что «Мускатное» заслуживает хотя бы интереса — совершенно точно. У вина очень хороший баланс сахара и кислотности, так что оно устроит и поклонников брюта, и любителей полусладкого. А букет и вовсе получил самую высокую оценку (7,5) из всей выборки.
Победителем ожидаемо стало Martini Asti (средний балл 8,1). Это, конечно, очень «попсовый» выбор, но если вам нравится такое вот фруктовое, легкое, сладкое, как выпечка, винишко, то вы точно не будете разочарованы. Все-таки опыт итальянских виноделов из Пьемонта дает о себе знать. Да и бренд умеет угодить своей преданной клиентуре. Дегустаторы не скупились на комплименты:
«Очень приятно пахнет», «освежающее», «идеальное вино для девушек» (мнение девушки).
Поскольку после окончания дегустации как таковой каждый может плеснуть себе в бокал понравившегося или просто заинтересовавшего вина, стихийно складывается и естественный — потребительский антирейтинг. Чем меньше заинтересовал образец, тем больше его остается в бутылке. В целом, здесь «оценки» оказались близки к дегустационным, но ZB Frizzante оказался самым интригующим, его осталось меньше всего. А почти никого не заинтересовало «Абрау Дюрсо».
Если вы не нашли в нашей выборке интересующего вас вина, посмотрите нашу прошлогоднюю дегустацию, возможно, оно есть там. Тогда мы взяли даже больше — девять — образцов от 199 до 700 рублей и победило далеко не самое дорогое.