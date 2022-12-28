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Новый год 2023 в НСОМнение

«Не могу я спустить месячный бюджет на еду на один поход в театр». Как жуткие цены на «Щелкунчика» украли у детей Новый год

Колонка сибирячки, которую возмутили цены в оперном театре

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Многие новосибирцы отказались от покупки билетов на «Щелкунчика» в этом году из-за слишком высоких цен

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Когда в начале ноября НОВАТ выставил цены на предновогодний показ «Щелкунчика», оказалось, что они доходят до 18 тысяч рублей. Более простые билеты можно было найти от 2–3,5 тысячи. Для многих новосибирцев это стало ударом — у них была семейная традиция ходить в театр на «Щелкунчика». У Анны Шилиной как раз была такая традиция, но в этом году ей предстоял непростой разговор с дочками о том, почему они больше не могут позволить себе такую роскошь. Далее — ее рассказ от первого лица.

Лет десять назад у нас в семье сложилась традиция новогоднего «Щелкунчика» в Оперном. Тогда у меня была всего одна дочь, и было ей около двух лет, а потому я была готова сбежать в любой момент, когда ребенку станет скучно, чтобы не мучить себя, малыша и окружающих. Но оказалось, что этот спектакль — квинтэссенция волшебного семейного праздника, увлекательнейшее путешествие в мир гармонии; приключение, заканчивающееся победой добра и любви. Зашло, в общем. Я из тех, что балету предпочитают оперу, но «Щелкунчик» — это же совершенно другое дело, к тому же это не просто спектакль, это и нарядный изнутри и снаружи Оперный, это предновогоднее настроение, это чистейшая детская радость. Лучшей новогодней семейной традиции не придумать.

Вот уже три года как у меня есть и вторая дочь. Она уже успела усвоить, что на Новый год надо обязательно идти на «Щелкунчика»: всего одно посещение, а двухлетний ребенок запомнил.

«Щелкунчик» вообще считаю прекрасным образцом семейственности и традиций: ненавязчиво, исподволь нам показывают и украшение новогоднего дерева, и шалости озорных детей, и фокусы доброго крестного, и любящих родителей, и даже бабушку с дедушкой, которые тоже наравне со всеми танцуют, восхищая детей и внуков, с уважением окруживших престарелую пару.

Музыка и хореография такие чудесные, что мои дети начинают ерзать только на «Восточном танце»: очень уж он плавный, с убаюкивающей хореографией. Впрочем, кажется, в последней постановке и это исправили, заменив томных восточных красавиц чем-то более динамичным.

К слову о непоседливых детях и любви к ближнему. Билеты я всегда беру в амфитеатр, с самого края: там образуется свободное пространство, в котором заскучавший малыш может и потанцевать, и постоять, и посидеть на полу, не мешая другим зрителям. В этом году тоже решила, разумеется, взять такие же. Вот именно такое мое постоянство и позволило проследить тенденцию стремительного удорожания билетов. С 2017 года покупаю их на сайте, а электронная почта всё помнит.

Еще в прошлом декабре Анна покупала билеты на «Щелкунчика» в амфитеатр по 2000 рублей

Еще в прошлом декабре Анна покупала билеты на «Щелкунчика» в амфитеатр по 2000 рублей

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При этом рост цен на билеты в 2020 году по сравнению с 2019 составил 500 рублей

При этом рост цен на билеты в 2020 году по сравнению с 2019 составил 500 рублей

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Пять лет назад Анна покупала билеты на «Щелкунчика» по 1200 рублей

Пять лет назад Анна покупала билеты на «Щелкунчика» по 1200 рублей

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Моя вторая дочь еще пока трехлетка, так что на вечерний спектакль ей не нужен отдельный билет. В прошлом году я скрепя сердце заплатила четыре тысячи, чтобы всем втроем пойти. Не то чтобы у меня нет четырех тысяч. Они, конечно, есть, особенно на поддержание новогодней традиции. Но четыре тысячи — это вообще-то и не мало. Конечно, я, как всегда, готова была сбежать: неизвестно ведь, передалась ли моя любовь к «Щелкунчику» младшей дочери. Но, как уже говорилось, ребенок остался доволен, а я, как всегда в октябре-ноябре, и в 2022 году пошла на сайт НОВАТа покупать билет.

Каково же было мое удивление, когда я обнаружила, что «наши» билеты стоят по пять тысяч рублей. Сначала я была шокирована, потом возмущена. Не то чтобы у меня нет десяти тысяч. Они, слава богу, есть. Но не могу я спустить месячный бюджет на еду на поддержание новогодней традиции. Не могу этого позволить себе. Довлеет важность пищи телесной над духовной. Старшая дочь, уже подросток, хоть и очень ждала этого мероприятия, в положение вошла быстро. А вот перед младшей было очень совестно объясняться.

В первых числах ноября билеты на «Щелкунчика» в амфитеатр Анна находила по 5000 тысяч, в декабре они стоят уже 6000

В первых числах ноября билеты на «Щелкунчика» в амфитеатр Анна находила по 5000 тысяч, в декабре они стоят уже 6000

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Конечно, на самую галерку были билеты по две тысячи. Но то, что мы берем обычно, — это оптимум: ни далеко, ни близко, и видно невооруженным глазом, и слышно неплохо. Ну не способен трехлетний человек два часа сидеть на последнем ярусе с биноклем и наслаждаться.

С одной стороны, вроде как, нечего гундеть, надо больше зарабатывать. С другой, я и стала чуть больше зарабатывать, но не получается у меня, как у театра, просто в два раза увеличить стоимость моего труда! Так что, дети, в этом году давайте ваших родных бабушку и дедушку просить танцевать, а мама вам ваш любимый китайский танец сбацает.

Анна не единственная жительница Новосибирска, которую возмутили высокие цены на «Щелкунчика» в этом году. Читатели НГС, узнав, что стоимость билетов на новогодний балет доходит до 18 000, предположили, что за такие деньги зрителей должны носить на руках.

Отметим, что сейчас прожиточный минимум трудоспособного взрослого в Новосибирской области составляет 15 318 рублей. Прожиточный минимум на ребенка — 14 562 рубля.

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НОВАТНовый годОперный театрЩелкунчик
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