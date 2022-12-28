«Не могу я спустить месячный бюджет на еду на один поход в театр». Как жуткие цены на «Щелкунчика» украли у детей Новый год

Вот уже три года как у меня есть и вторая дочь. Она уже успела усвоить, что на Новый год надо обязательно идти на «Щелкунчика»: всего одно посещение, а двухлетний ребенок запомнил.

«Щелкунчик» вообще считаю прекрасным образцом семейственности и традиций: ненавязчиво, исподволь нам показывают и украшение новогоднего дерева, и шалости озорных детей, и фокусы доброго крестного, и любящих родителей, и даже бабушку с дедушкой, которые тоже наравне со всеми танцуют, восхищая детей и внуков, с уважением окруживших престарелую пару.