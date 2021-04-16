Новосибирский руфер рассказал о страхе высоты, заработках и почему в итоге завязал с покорением небоскребов

— Как можно регулировать это «развлечение» — этот адреналиновый хайп? И насколько оправданы обвинения, что когда экстремалы постят свои «подвиги», то они пропагандируют свой образ жизни среди молодежи, — задался вопросом ведущий в начале программы. С каждым героем Пивоваров беседовал один на один.

— Ты был и руфером, и диггером.

— Вообще мне нравится термин urban exploration (индустриальный туризм и городские исследования) — в том плане, что это не только про крыши, но и весь город. Он включает в себя и подземелья, и заброшенные какие-то вещи. В какой-то момент мне стали интересны и подземелья, но это быстро прошло. Крыши больше всего дали мне толчок для развития, — пояснил Махоров.

— Ты же рассказывал в каком-то интервью, что когда ты в детстве залез на крышу 9-этажки, тебе было очень страшно? То есть у тебя был страх высоты?

— У меня он в принципе был, да. Я считаю, что страх высоты, если ты лазаешь по крышам, он должен быть. Потому что страх — это то, что делает тебя адекватным ситуации. Он тебя останавливает в нужный момент. Если у тебя нет этого страха — может, ты уже психопат, или настолько долго этим уже занимаешься, что ты уже его забыл. Но у меня — возьмем, например, Шанхайскую башню — когда я стоял перед этой огромной стрелой, я думал: нафига я вообще это делаю? Но потом думаю: ну как же, надо лезть. Ты себя пересиливаешь, начинаешь делать — и потом всё нормально.