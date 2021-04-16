Новосибирский руфер рассказал о страхе высоты, заработках и почему в итоге завязал с покорением небоскребов

После резонансного ДТП, которое устроил блогер Эдвард Бил в центре Москвы, журналисты ютуб-канала «Редакция» задались вопросом: действительно ли городские экстремалы представляют большую опасность для обычных горожан или эта опасность преувеличена. Героями нового выпуска Алексея Пивоварова стали экстремалы, включая руферов. Сибиряк Вадим Махоров — один из них. Он и его компаньон Виталий Раскалов заявлены в выпуске как авторы одного из самых просматриваемых руферских видео. В 2014 году они залезли на Шанхайскую башню — самый высокий небоскреб Китая.
— Как можно регулировать это «развлечение» — этот адреналиновый хайп? И насколько оправданы обвинения, что когда экстремалы постят свои «подвиги», то они пропагандируют свой образ жизни среди молодежи, — задался вопросом ведущий в начале программы. С каждым героем Пивоваров беседовал один на один.
— Ты был и руфером, и диггером.
— Вообще мне нравится термин urban exploration (индустриальный туризм и городские исследования) — в том плане, что это не только про крыши, но и весь город. Он включает в себя и подземелья, и заброшенные какие-то вещи. В какой-то момент мне стали интересны и подземелья, но это быстро прошло. Крыши больше всего дали мне толчок для развития, — пояснил Махоров.
— Ты же рассказывал в каком-то интервью, что когда ты в детстве залез на крышу 9-этажки, тебе было очень страшно? То есть у тебя был страх высоты?
— У меня он в принципе был, да. Я считаю, что страх высоты, если ты лазаешь по крышам, он должен быть. Потому что страх — это то, что делает тебя адекватным ситуации. Он тебя останавливает в нужный момент. Если у тебя нет этого страха — может, ты уже психопат, или настолько долго этим уже занимаешься, что ты уже его забыл. Но у меня — возьмем, например, Шанхайскую башню — когда я стоял перед этой огромной стрелой, я думал: нафига я вообще это делаю? Но потом думаю: ну как же, надо лезть. Ты себя пересиливаешь, начинаешь делать — и потом всё нормально.
— А в чем фишка? Адреналин? — задал вопрос Пивоваров.
— В принципе моё видение руфинга и Виталия (Раскалов — Прим. ред.) — оно совпадало. Оно заключалось в том, что в руфинге — не самое главное на что-то залезть. Важно, чтобы еще что-то осталось после нас.
— Давай объясним технологию. Вы лезли не по наружной стене. Вы заходили в здание? — спросил Пивоваров у Раскалова.
— Смотря какое здание и какое место. Если здание готово, там уже есть охрана. Тогда лучше всего с черной лестницы заходить. Если небоскреб еще строят — лучший вариант переодеться в рабочего. Но этот метод не работает в Китае. Потому что у нас европейская внешность. Тебя сразу спросят, что ты тут делаешь. Поэтому мы, например, когда лазили на Шанхайскую башню, мы лазили на китайский Новый год, когда 90% охраны всей стройки уезжает к родственникам, — руфер пояснил, что они с Махоровым приехали в страну как туристы.
— Я знаю, что после этого уводили всю смену охраны.
— Возможно.
— Тебе не совестно перед людьми, которые пострадали из-за твоих видосов?
— Я об этом стараюсь не думать. Видимо, они плохо делали свою работу.
Махоров вспомнил про единственный раз, когда их задержала полиция.
— Когда мы были в Америке, у нас был как раз случай, что нас поймала полиция на крыше. Причем у них особо замков нет, висит табличка «Не проникать». Но мы же русские ребята. Написано — но ничего не закрыто. Приехала полиция, играли с нами в плохого и доброго полицейского, а мы играли в наивных туристов. С нами были еще две девушки — местные руферши. Это было в Чикаго. Они полицейских чуть ли не в слезах умоляли: это же просто туристы, мы им просто город показали, давайте без штрафов. Всё закончилось тем, что нам сказали: «Всё, ребятки, не повторяйте больше». И мы сказали: «Хорошо». И ушли.
— В Америке меня ловили один раз. И если бы нас арестовали, то это адвокат 10 тысяч долларов, исправительные работы или ты будешь под стражей содержаться. У них считается проникновение куда угодно достаточно серьезным преступлением, — добавил Раскалов, уточнив, что один из руферов сейчас сидит в американкой тюрьме. У него нет 500 тысяч долларов, чтобы выйти под залог.
Также руферы рассказали, что приносит им доход.
— Я не знал, что такое монетизация роликов до 50 миллионов просмотров. Затем какая-то газета из Новосибирска написала, что мы заработали больше 100 тысяч долларов на просмотрах, но мы не заработали. Сейчас какие-то деньги капают, но в какой-то момент у ютуба поменялись правила и контент 18+ уже не монетизируется, там особо ничего не зарабатываешь. Но цели зарабатывать на ютубе у меня не было, как и на руфинге. Всё это делалось, потому что мы искали приключений и хотели сделать клевые снимки. У меня был с OPPO трехлетний контракт (китайская компания, производит электронику), они платили нам с Вадимом 50 тысяч долларов в год, за то, что я только снимал на их телефоны, — говорит Виталий Раскалов.
— Есть мнение, что руферов особо не трогали, пока вы не занимались политикой, — спросил ведущий.
— Да, когда руфер Мустанг разрисовал звезду на высотке на Котельнической набережной в 2014 году в цвета флага Украины и уехал. В это время там оказались четыре бейсера (занимаются бейсджампингом — Прим. ред.), они оказались в одно время в одном месте. Они были ярусом ниже. Спрыгнули — их поймала полиция, подкинула им баллончики с краской и удерживала, пока Мустанг не вернется. Он не вернулся. Они просидели 1,5 года под домашним арестом. Хотя они вообще ни при чем.
Махоров ответил отрицательно на вопрос, могут ли штрафы стать преградой для экстремалов.
— Вы думаете. что штрафы остановят? Мне кажется, нет. У вас в Москве штрафы за нарушение ПДД постоянно поднимают, но, по-моему, это не сильно работает.
В конце интервью на вопрос, почему он в итоге забросил руферство, сибиряк ответил: «Куда лазить-то? Уже все облазили, всё облетали. Всему своё время, нужно успевать всё делать вовремя».
Сейчас Вадим Махоров активно занимается фотографией. Вы могли видеть его работы на НГС. В декабре он снял замерзающий Новосибирск с высоты. Недавно Махоров провел неделю в поездке по Чукотке вместе с командой. Из путешествия фотограф привез множество красивых снимков.
В феврале еще один руфер из Новосибирска поднялся на очередную высотку в Санкт-Петербурге.