Новосибирский фотограф показал снежную пустыню Чукотки с высоты — от белых просторов режет глаза

Вадим Махоров активно делился своими наблюдениями во время путешествия:



— Снегоболотоходы — не самый удобный транспорт, внутри сильно качает на кочках. Но это лучшее, что может ездить по тундре. Длительный переезд на снегоболотоходах — то еще испытание. Сначала комфортно только тем, кто сидит спереди. Но со временем привыкаешь и чувствуешь себя как в судне в океане в шторм. Чукотка богата на заброшенные военные объекты. По пути мы увидели брошенный танк Т-55 с разорванным дулом. Заехали к настоящим эскимосским рыбакам недалеко от Уэлькаля — единственного на Чукотке поселка, где большинство жителей — это эскимосы. Обычный человек вряд ли отличит чукчу от эскимоса. Но разница огромная — не только в языках и национальных костюмах, но и во внешности, — писал сибиряк в соцсетях.