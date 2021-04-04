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Новосибирский фотограф показал снежную пустыню Чукотки с высоты — от белых просторов режет глаза

Публикуем 8 прекрасных минималистичных снимков

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Главным героем новых снимков Вадима Махорова стала тундра

Главным героем новых снимков Вадима Махорова стала тундра

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Новосибирский фотограф Вадим Махоров провел неделю в поездке по Чукотке вместе с командой. Спидометры их вездеходов намотали 500 километров. Из путешествия фотограф привез множество красивых снимков, которые захватывают дух своими просторами и сдержанным, но при этом живописным ландшафтом.

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А так пасутся северные олени

А так пасутся северные олени

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Вадим Махоров активно делился своими наблюдениями во время путешествия:

— Снегоболотоходы — не самый удобный транспорт, внутри сильно качает на кочках. Но это лучшее, что может ездить по тундре. Длительный переезд на снегоболотоходах — то еще испытание. Сначала комфортно только тем, кто сидит спереди. Но со временем привыкаешь и чувствуешь себя как в судне в океане в шторм. Чукотка богата на заброшенные военные объекты. По пути мы увидели брошенный танк Т-55 с разорванным дулом. Заехали к настоящим эскимосским рыбакам недалеко от Уэлькаля — единственного на Чукотке поселка, где большинство жителей — это эскимосы. Обычный человек вряд ли отличит чукчу от эскимоса. Но разница огромная — не только в языках и национальных костюмах, но и во внешности, — писал сибиряк в соцсетях.

Рекомендуем посмотреть также серию сказочных снимков чукотских оленей. Их также сделал Вадим Махоров.

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Чукоткановосибирский фотограф
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