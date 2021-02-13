Новосибирец, покоривший небоскреб, поднялся на очередную высотку и показал Санкт-Петербург с высоты

Руфер из Новосибирска показал Санкт-Петербург с высоты птичьего полета
Новосибирец, который в прошлом году покорил небоскреб «Лахта Центр» в Санкт-Петербурге, поднялся на крышу элитной высотки и показал Питер с высоты.
Руфер из Новосибирска, который сейчас живет в Санкт-Петербурге, опубликовал на своем Youtube-канале новое видео. На этот раз молодой человек поднялся на крышу элитной 23-этажной высотки ЖК «Барселона» в Московском районе города и показал Питер с высоты птичьего полета. С квадрокоптера он заснял виды окрестностей жилого комплекса.
В прошлом году молодой человек без страховки по стене забрался на вершину самого высокого здания в Европе и России — 87-этажного небоскреба «Лахта Центр» в Санкт-Петербурге. После этого он побывал на двух питерских вантовых мостах — на КАДе и ЗСД.
Ранее другой новосибирский руфер Вадим Махоров залез на Шанхайскую башню и запечатлел город с высоты птичьего полета.