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Новосибирец, покоривший небоскреб, поднялся на очередную высотку и показал Санкт-Петербург с высоты

Он поделился видео на своем канале на Youtube

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При помощи квадрокоптера молодой человек показал и крышу, и окрестности, и себя

При помощи квадрокоптера молодой человек показал и крышу, и окрестности, и себя

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Руфер из Новосибирска показал Санкт-Петербург с высоты птичьего полета

Новосибирец, который в прошлом году покорил небоскреб «Лахта Центр» в Санкт-Петербурге, поднялся на крышу элитной высотки и показал Питер с высоты.

Руфер из Новосибирска, который сейчас живет в Санкт-Петербурге, опубликовал на своем Youtube-канале новое видео. На этот раз молодой человек поднялся на крышу элитной 23-этажной высотки ЖК «Барселона» в Московском районе города и показал Питер с высоты птичьего полета. С квадрокоптера он заснял виды окрестностей жилого комплекса.

В прошлом году молодой человек без страховки по стене забрался на вершину самого высокого здания в Европе и России — 87-этажного небоскреба «Лахта Центр» в Санкт-Петербурге. После этого он побывал на двух питерских вантовых мостах — на КАДе и ЗСД.

Ранее другой новосибирский руфер Вадим Махоров залез на Шанхайскую башню и запечатлел город с высоты птичьего полета.

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Санкт-Петербургвысоткаруфер
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