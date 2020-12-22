Как не платить Деду Морозу, но устроить для детей волшебство — журналист НГС проверил на себе

Помните рекламу кока-колы с волшебным грузовичком, который мчится по лесным заснеженным далям, и кто-то поет о том, что праздник к нам приходит? Этот ролик как маленькая ступенька к новогоднему настроению, которого так всем хочется, но не всегда получается.



У детей с этим проблем нет, потому что самое главное чудо наверняка случится — придет Дед Мороз. Этот загадочный дедушка, который весь год за тобой смотрит и как-то узнал, что ты хочешь. Откуда? Ах да, он волшебник.



Сегодня родители как будто соревнуются с самими собой. В этом родительском перфекционизме всё по максимуму, из всего сделать праздник, не пропустить ни малейшей детали. И главное — всё заснять. Вот бы была еще одна жизнь, чтобы пересмотреть все эти съемки.

Главное — не перестараться, ведь одно неловкое движение, и сказка становится былью, а в канун Нового года она не к месту. Дед Мороз с неба (или откуда он там?) оказывается вполне себе реальным дядькой. В каких-то совсем не сказочных ботах, с бородой, как в «Ашане», и, не дай бог, с обручальным кольцом (ничего плохого, но повод задуматься).