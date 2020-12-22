Как не платить Деду Морозу, но устроить для детей волшебство — журналист НГС проверил на себе

Впереди — сложная неделя. Многим кажется, что это время — последний шанс успеть сделать дела, которые по традиции скопились к концу года. Пробки, суета, очереди в магазинах. Еще и новогоднее настроение хочется хоть как-то почувствовать. Обычно это время — самая горячая пора для артистов — Дедов Морозов, у которых график расписан буквально по минутам. Звонок в дверь, стихи, хороводы, подарок из мешка: дети ждут, а родители стараются, чтобы всё получилось. Если вдруг что-то пошло не так, то и волшебства не получится. В этой колонке автор НГС Анна Богданова рассуждает о том, как создать атмосферу праздника (и не только для детей), не вызывая Деда Мороза на дом.
Помните рекламу кока-колы с волшебным грузовичком, который мчится по лесным заснеженным далям, и кто-то поет о том, что праздник к нам приходит? Этот ролик как маленькая ступенька к новогоднему настроению, которого так всем хочется, но не всегда получается.
У детей с этим проблем нет, потому что самое главное чудо наверняка случится — придет Дед Мороз. Этот загадочный дедушка, который весь год за тобой смотрит и как-то узнал, что ты хочешь. Откуда? Ах да, он волшебник.
Сегодня родители как будто соревнуются с самими собой. В этом родительском перфекционизме всё по максимуму, из всего сделать праздник, не пропустить ни малейшей детали. И главное — всё заснять. Вот бы была еще одна жизнь, чтобы пересмотреть все эти съемки.
Главное — не перестараться, ведь одно неловкое движение, и сказка становится былью, а в канун Нового года она не к месту. Дед Мороз с неба (или откуда он там?) оказывается вполне себе реальным дядькой. В каких-то совсем не сказочных ботах, с бородой, как в «Ашане», и, не дай бог, с обручальным кольцом (ничего плохого, но повод задуматься).
И даже если этот долгожданный Дед Мороз прекрасно продумал свой образ и выглядит безупречно, все равно есть шанс, что он окажется подозрительным типом. Особенно для ребенка, в голову которого уже закрались сомнения и включился поиск ответов на вопросы о жизни.
Звонок в дверь, легкое волнение, блиц-опрос от Деда Мороза о том, как себя вел, сколько стихов знаешь. Может быть хоровод, потом подарок — вот и сказке конец. Всё ясно, всё просто, родители спокойны — Дед Мороз к нам пришел, ребенок с подарком, видео разосланы родственникам, можно садиться за стол. И это вовсе не плохо, но как-то не волшебно, просто хороший номер на детском утреннике.
В моем аскетичном детстве родители не знали слова «аниматор». Дед Мороз никогда не прикасался к звонку, не заходил через дверь. Но он был. И именно Дед Мороз принес подарок — яркую картонную коробку, в которой лежали дефицитные тогда шоколадные конфеты, апельсинка, иногда маленькая игрушка, которая помещалась в ладошку, и самое вожделенное — шоколадная медалька. И это было счастье.
Никаких писем Деду Морозу не было — тогда у него было гораздо меньше возможностей, да и фантазии по нынешним меркам. Сладкие подарки (многим выдавали на работе) за несколько часов до прилета волшебника выносили остудить на балкон (ну или в холодильник). Счастье не от конфет, конечно, а от того, что в квартире был Дед Мороз! Коробки холодные, снегом присыпанные. В комнате очень холодно, ведь Дед Мороз открыл балкон (с той стороны он вообще не открывался, потому что заедала щеколда), и, похоже, где-то там в небе еще можно увидеть этого волшебника, летящего над нашей девятиэтажкой.
Сценарий волшебства выглядит просто, почти примитивно. Под каким-то предлогом все уходят ужинать (кроме одного, конечно, но он просто задерживается). И вдруг хлопает балконная дверь. Тот, кто немного опоздал, вдруг говорит, что в комнате что-то странное. Все заходят, а на полу снег (набрать можно на улице, с балкона, в крайнем случае вытащить заранее приготовленный из морозилки). Под елкой припорошенные снегом ледяные коробки «из рук Деда Мороза».
Что я только не фантазировала в тот момент: какой он, как он летает, откуда он знает наш новый адрес, как открыл дверь. Даже в детской голове у этого было не одно объяснение, но одно из них — все-таки волшебство. И Дед Мороз — он такой, никому не показывается, примерно как Карлсон.
Речь не идет о том, как хорошо было, когда ничего не было. Пусть будут письма, подарки, исполненные желания. И прекрасные Деды Морозы, которые, кстати, могут устроить прекрасный праздник.
Главное — уметь удивляться и радоваться, даже если что-то пошло не так. Эффект от визита таинственного Деда Мороза усиливался родителями, которые так же, как я, старательно, я бы даже сказала, искренне удивлялись всем этим чудесам. А самое главное — смотрели на нас с братом не через экран телефона, а вживую. Этот момент счастья остался в памяти навсегда, хоть и не занял ни одного мегабайта.
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