«Дарим настроение без угрозы»: на новосибирском Avito появился Дед Мороз с антителами к коронавирусу

Объявление об антиковидном Деде Морозе появилось на новосибирском Avito
На сайте объявлений Avito.ru появилось объявление об услугах антиковидного Деда Мороза и Снегурочки в Новосибирске.
— Главные сказочные герои — дедушка Мороз и Снегурочка — готовы поздравить ваших детей. Дарим настроение без угрозы для здоровья: пользуемся антисептиками (и нет — не теми, что у вас на столе), носим маски. У дедушки даже есть справка. Ну нет, вы снова не то подумали! Это справка — о наличии антител. А еще у нас — отличное чувство юмора (ну вы уже заметили) и море энергии для ваших детей, — говорится в описании объявления.
Цена за программу от 15 до 30 минут —
Как рассказала автор объявления Анна, она вместе с напарником поздравляет детей в новогодние праздники недавно. Для молодых людей это хобби:
— Мы занимаемся всем этим год. В прошлом году был только один заказ, но нам понравилось, и ребятишкам тоже, мы поняли, что это наше. А то, что антиковидные, это потому что сейчас коронавирус. Так случайно получилось, что мой напарник переболел коронавирусом, теперь у него есть антитела. Люди звонят, спрашивают, но пока конкретные даты не бронируют. Мы всех очень ждем, — рассказала девушка.
По словам Анны, ее напарник действительно сдал анализ на антитела и у него есть справка, сама девушка еще не болела, но регулярно сдает тесты:
— Если будут какие-то симптомы, естественно, никуда не пойду, Дед Мороз будет искать себе другую Снегурочку. Но Дед Мороз действительно переболел, и у него есть антитела, такое счастливое стечение обстоятельств, — объяснила Анна.
Авторы объявления предлагают и другую услугу: видеопоздравление от Деда Мороза и Снегурочки для тех, кто всё же боится приглашать незнакомцев домой в период пандемии.
Из-за пандемии приглашенных актеров нельзя звать на утренники в детские сады. Но праздник детям всё же устроят — мы узнали, как пройдут новогодние утренники в этом году в детсадах Новосибирска.