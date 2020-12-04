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«Дарим настроение без угрозы»: на новосибирском Avito появился Дед Мороз с антителами к коронавирусу

При необходимости сказочный герой покажет справку о перенесенном заболевании

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Актеры обещают принести с собой антисептики и маски&nbsp;

Актеры обещают принести с собой антисептики и маски 

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Объявление об антиковидном Деде Морозе появилось на новосибирском Avito

На сайте объявлений Avito.ru появилось объявление об услугах антиковидного Деда Мороза и Снегурочки в Новосибирске.

— Главные сказочные герои — дедушка Мороз и Снегурочка — готовы поздравить ваших детей. Дарим настроение без угрозы для здоровья: пользуемся антисептиками (и нет — не теми, что у вас на столе), носим маски. У дедушки даже есть справка. Ну нет, вы снова не то подумали! Это справка — о наличии антител. А еще у нас — отличное чувство юмора (ну вы уже заметили) и море энергии для ваших детей, — говорится в описании объявления.

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Цена за программу от 15 до 30 минут — 1000 рублей. За дополнительные 1500 рублей на праздник придет профессиональный фотограф. Судя по другим объявлениям на сайте, цены на аналогичные услуги, но без ковидной справки, варьируются от 800 рублей до 5000 за 20–30 минут.

Как рассказала автор объявления Анна, она вместе с напарником поздравляет детей в новогодние праздники недавно. Для молодых людей это хобби:

— Мы занимаемся всем этим год. В прошлом году был только один заказ, но нам понравилось, и ребятишкам тоже, мы поняли, что это наше. А то, что антиковидные, это потому что сейчас коронавирус. Так случайно получилось, что мой напарник переболел коронавирусом, теперь у него есть антитела. Люди звонят, спрашивают, но пока конкретные даты не бронируют. Мы всех очень ждем, — рассказала девушка.

По словам Анны, ее напарник действительно сдал анализ на антитела и у него есть справка, сама девушка еще не болела, но регулярно сдает тесты:

— Если будут какие-то симптомы, естественно, никуда не пойду, Дед Мороз будет искать себе другую Снегурочку. Но Дед Мороз действительно переболел, и у него есть антитела, такое счастливое стечение обстоятельств, — объяснила Анна.

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Авторы объявления предлагают и другую услугу: видеопоздравление от Деда Мороза и Снегурочки для тех, кто всё же боится приглашать незнакомцев домой в период пандемии.

Из-за пандемии приглашенных актеров нельзя звать на утренники в детские сады. Но праздник детям всё же устроят — мы узнали, как пройдут новогодние утренники в этом году в детсадах Новосибирска.

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АвитоНовый годкоронавирус в Новосибирске
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