«Дарим настроение без угрозы»: на новосибирском Avito появился Дед Мороз с антителами к коронавирусу

Цена за программу от 15 до 30 минут — 1000 рублей . За дополнительные 1500 рублей на праздник придет профессиональный фотограф. Судя по другим объявлениям на сайте, цены на аналогичные услуги, но без ковидной справки, варьируются от 800 рублей до 5000 за 20–30 минут.

Как рассказала автор объявления Анна, она вместе с напарником поздравляет детей в новогодние праздники недавно. Для молодых людей это хобби:

— Мы занимаемся всем этим год. В прошлом году был только один заказ, но нам понравилось, и ребятишкам тоже, мы поняли, что это наше. А то, что антиковидные, это потому что сейчас коронавирус. Так случайно получилось, что мой напарник переболел коронавирусом, теперь у него есть антитела. Люди звонят, спрашивают, но пока конкретные даты не бронируют. Мы всех очень ждем, — рассказала девушка.

По словам Анны, ее напарник действительно сдал анализ на антитела и у него есть справка, сама девушка еще не болела, но регулярно сдает тесты:

— Если будут какие-то симптомы, естественно, никуда не пойду, Дед Мороз будет искать себе другую Снегурочку. Но Дед Мороз действительно переболел, и у него есть антитела, такое счастливое стечение обстоятельств, — объяснила Анна.