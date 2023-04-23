«Снимаю мои претензии»: мать ученицы, из-за которой устроили забастовку в новосибирской гимназии, попросила прекратить бунт

Публикуем дословное обращение Светланы Маниной к родителям учеников, опубликованное на ее странице в социальной сети.

— После проведенного учебного дня в школе в пятницу моя дочка пришла домой в хорошем настроении и сказала, что учительница очень изменилась, стала доброй. Моя дочь попросила дать учительнице еще один шанс. Даша взяла, как часто бывает, пластилин и начала лепить фигурку Натальи Владимировны, показала мне ее и сказала, что сейчас она сделает для нее красивый дом. Даша сделала очень красивый домик, который она в понедельник подарит учителю. Я поняла, что мой ребенок преподал нам всем взрослым урок доброты и великодушия. Даша с Натальей Владимировной вместе ходили на обед в школьную столовую, с гордо поднятой головой, держа друг друга за руки. Ради желания своего ребенка я снимаю мои претензии к Наталье Владимировне Братковой. Призываю всех родителей в понедельник вывести всех детей на учебу, прекратить забастовку. Забыть все обиды и разногласия, уязвленное самолюбие и начать всё с чистого листа. И это заявление я делаю ради детей! Это самое важное, что сейчас должно беспокоить нас всех и объединять. Забыть личные амбиции, выйти достойно из этой ситуации.