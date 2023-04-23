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«Снимаю мои претензии»: мать ученицы, из-за которой устроили забастовку в новосибирской гимназии, попросила прекратить бунт

По словам Светланы Маниной, учительница изменилась

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Обращение предпринимательница опубликовала на своей странице в социальной сети

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Предпринимательница Светлана Манина, из-за которой третьеклассники устроили забастовку в новосибирской гимназии № 10, попросила родителей прекратить бунт. По ее словам, учительница изменилась и дочка подружилась с преподавателем.

Публикуем дословное обращение Светланы Маниной к родителям учеников, опубликованное на ее странице в социальной сети.

— После проведенного учебного дня в школе в пятницу моя дочка пришла домой в хорошем настроении и сказала, что учительница очень изменилась, стала доброй. Моя дочь попросила дать учительнице еще один шанс. Даша взяла, как часто бывает, пластилин и начала лепить фигурку Натальи Владимировны, показала мне ее и сказала, что сейчас она сделает для нее красивый дом. Даша сделала очень красивый домик, который она в понедельник подарит учителю. Я поняла, что мой ребенок преподал нам всем взрослым урок доброты и великодушия. Даша с Натальей Владимировной вместе ходили на обед в школьную столовую, с гордо поднятой головой, держа друг друга за руки. Ради желания своего ребенка я снимаю мои претензии к Наталье Владимировне Братковой. Призываю всех родителей в понедельник вывести всех детей на учебу, прекратить забастовку. Забыть все обиды и разногласия, уязвленное самолюбие и начать всё с чистого листа. И это заявление я делаю ради детей! Это самое важное, что сейчас должно беспокоить нас всех и объединять. Забыть личные амбиции, выйти достойно из этой ситуации.

Забастовка в гимназии № 10 началась 17 апреля, тогда класс третьеклассников не вышел на учебу из-за поведения матери одной из учениц — предпринимательницы Светланы Маниной. Класс объявил бессрочную забастовку, на учебу вышла только дочь Маниной. Так родители защищали учителя и требовали от руководства школы решить конфликт: якобы Манина долгое время подвергает буллингу их учителя Наталью Браткову. Требование родителей — огородить класс от любых действий Светланы Маниной.

Конфликт, по словам родителей, длится около полутора лет, всё это время они писали в различные инстанции, но проблема так и не решалась. НГС подробно рассказал, как проходит забастовка учеников. К проблеме подключилась детский омбудсмен, прокуратура внесла представление мэру Новосибирска о непринятии мер по урегулированию ситуации.

После инцидента появилась информация, что директор гимназии может покинуть свой пост.

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