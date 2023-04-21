Директор новосибирской гимназии, где дети устроили забастовку, может покинуть пост

Сегодня, 21 апреля, днем в гимназии № 10 побывала бывший ее директор и бывший министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева. Корреспондент НГС спросил у нее: не был ли этот визит связан с возможной отставкой директора и не предложили ли самой Ярославцевой вернуться руководителем в это учебное учреждение. Ярославцева пояснила, что возвращаться в гимназию она не планирует, а визит ее был связан исключительно со школьным конфликтом. Наталья Ярославцева порекомендовала журналисту такой вопрос задать учредителю гимназии — в департамент образования мэрии Новосибирска.