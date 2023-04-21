Директор новосибирской гимназии, где дети устроили забастовку, может покинуть пост

Директор новосибирской гимназии
Об этом корреспонденту НГС рассказали родители, которым об этом сегодня вечером неофициально сообщили сотрудники мэрии.
— Последняя сплетня из мэрии: есть приказ об увольнении директора гимназии Ольги Шойдиной. Думаю, с 21–22 апреля приказ будет оформлен... Итак, наш вопрос затянется, — рассказал один из родителей.
Сама Ольга Шойдина на звонки не ответила.
По неподтвержденной информации, временно исполнять обязанности директора гимназии
Сегодня, 21 апреля, днем в гимназии
Сегодня, 21 апреля, утром НГС подробно рассказал, как проходит забастовка учеников 3-го «А» гимназии