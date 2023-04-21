СЕЙЧАС +1°С
Пробки 1/10
usd 81.62
eur 89.46
Тема дняГубернатор Травников собрался на 2-ой срок
Все новости
Все новости
Эксклюзив

Директор новосибирской гимназии, где дети устроили забастовку, может покинуть пост

Акция протеста в этой школе длится уже почти неделю

2 058

Ольга Шойдина на одном из мероприятий у гимназии № 10

Поделиться

Директор новосибирской гимназии № 10, где учащиеся 3-го «А» в понедельник, 17 апреля, объявили бессрочную забастовку, может покинуть свой пост.

Об этом корреспонденту НГС рассказали родители, которым об этом сегодня вечером неофициально сообщили сотрудники мэрии.

— Последняя сплетня из мэрии: есть приказ об увольнении директора гимназии Ольги Шойдиной. Думаю, с 21–22 апреля приказ будет оформлен... Итак, наш вопрос затянется, — рассказал один из родителей.

Сама Ольга Шойдина на звонки не ответила.

По неподтвержденной информации, временно исполнять обязанности директора гимназии № 10 будет Ольга Рукина — заместитель директора по воспитательной работе, учитель истории и обществознания.

Сегодня, 21 апреля, днем в гимназии № 10 побывала бывший ее директор и бывший министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева. Корреспондент НГС спросил у нее: не был ли этот визит связан с возможной отставкой директора и не предложили ли самой Ярославцевой вернуться руководителем в это учебное учреждение. Ярославцева пояснила, что возвращаться в гимназию она не планирует, а визит ее был связан исключительно со школьным конфликтом. Наталья Ярославцева порекомендовала журналисту такой вопрос задать учредителю гимназии — в департамент образования мэрии Новосибирска.

Сегодня, 21 апреля, утром НГС подробно рассказал, как проходит забастовка учеников 3-го «А» гимназии № 10, которую объявили в поддержку преподавателя Натальи Братковой. Конфликт между предпринимательницей Светланой Маниной и классным руководителем 3-го «А» Натальей Братковой длится около полутора лет, но разгорелся с новой силой недавно. Всё это время родители писали в различные инстанции, но ни к какому результату это не приводило. 17 апреля 2023 года весь 3-й «А», за исключением ребенка Маниной, в знак поддержки своего учителя ушел на бессрочную забастовку. Главное требование: огородить класс от любых действий Светланы Маниной.

По теме

ЗабастовкаБуллинг в школеУвольнение директора школыГимназия 10СкандалКонфликт из-за детейСветлана Манина
  • ЛАЙК5
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter