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Тема дняСтрельба в ижевской школе: погибли дети
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Школам Новосибирской области напомнят о безопасности после стрельбы в Ижевске, где погибли 7 детей

Ситуация в регионе стабильная

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Школы региона должны быть сейчас более бдительны

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В Новосибирской области учреждениям образования напомнят о безопасности и внимательности после трагедии в Ижевске. Сегодня, 26 сентября, в ижевской школе № 88 началась стрельба. Мужчина ворвался в здание и открыл стрельбу по детям.

По предварительным данным Следственного комитета РФ, жертвами стали 13 человек. Погибли шесть взрослых и семь детей. Ранен 21 человек, из них 14 детей и 7 взрослых.

— Муниципалитеты Новосибирской области будут дополнительно проинформированы о необходимости быть более внимательными и бдительными в учреждениях образования, — объяснил корреспонденту НГС министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук. — Ситуация в Новосибирской области находится под контролем.

Редакция НГС также отправила в ведомство запрос с уточнением информации.

Мы ведем онлайн-трансляцию о трагедии в ижевской школе.

ИжевскСтрельба в школеШколы
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