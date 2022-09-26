Школам Новосибирской области напомнят о безопасности после стрельбы в Ижевске, где погибли
7 детей
Ситуация в регионе стабильная
В Новосибирской области учреждениям образования напомнят о безопасности и внимательности после трагедии в Ижевске. Сегодня,
По предварительным данным Следственного комитета РФ, жертвами стали
— Муниципалитеты Новосибирской области будут дополнительно проинформированы о необходимости быть более внимательными и бдительными в учреждениях образования, — объяснил корреспонденту НГС министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук. — Ситуация в Новосибирской области находится под контролем.
Редакция НГС также отправила в ведомство запрос с уточнением информации.
Мы ведем онлайн-трансляцию о трагедии в ижевской школе.