Мужчина ворвался в школу в Ижевске и устроил стрельбу. Есть погибшие среди детей
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Сегодня, 26 сентября, в ижевской школе №88 началась стрельба. Мужчина ворвался в здание и открыл стрельбу по детям. По предварительным данным, раненый охранник школы погиб.
Сколько погибших и пострадавших
На данный момент, по словам МВД по Удмуртской республике, известно о 20 раненых и 6 погибших.
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По данным Baza, стрельба началась во время урока, неизвестный мужчина в черном костюме и футболке с нацисткой символикой, с двумя пистолетами Макарова, ворвался в класс и открыл стрельбу по детям. Директор школы успела спрятаться с раненым подростком в кабинете и закрыться там.
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Минздрав направил в Ижевск группу специалистов для оказания медпомощи после стрельбы в школе, сообщает помощник министра.
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МВД по Удмуртской Республике подтверждает смерть мужчины, устроившего стрельбу в школе. Официальный комментарий:
— Сегодня сразу после поступления в полицию сообщения о стрельбе в школе № 88 города Ижевска сотрудники МВД по Удмуртской Республике выехали на место происшествия и организовали мероприятия, направленные на задержание подозреваемого, — сообщили в МВД по Удмуртии. — В настоящее время полицейскими обнаружено тело мужчины, открывшего стрельбу. По имеющимся данным, он покончил с собой. На данный момент известно о 6 погибших и около 20 пострадавших от его действий. Информация уточняется.
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Устроивший стрельбу погиб
Мужчина, устроивший стрельбу, погиб. Его фото публикует Baza.
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Раненых выносят на носилках.
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Число пострадавших в результате стрельбы в ижевской школе выросло до 10 человек, сообщает «112».
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Есть погибшие среди школьников
Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что в результате стрельбы в ижевской школе есть убитые и раненые среди детей.
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По данным Baza, стрелок не задержан и в школе ещё слышна стрельба.
Вокруг здания — машины скорой помощи, спасателей и полиции. Судя по видео, часть детей удалось эвакуировать.
— Там вообще канитель. Все бегут: кто в чем. Зевак разогнали, — говорит очевидица.
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Школа №88 находится на Пушкинской улице Ижевска. Дети забаррикадировались в кабинетах, сейчас их эвакуируют.
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