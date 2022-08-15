Новосибирский школьник побывал в Индонезии и получил стажировку в VK — всё благодаря информатике
Всеволод Нагибин из «Горностая» получил золотую медаль на олимпиаде
Всеволод Нагибин из Новосибирска получил золотую медаль на международной олимпиаде по информатике, которая проходила в Индонезии. Как рассказали в пресс-службе Министерства просвещения России, 34-я Международная олимпиада школьников по информатике International Olympiad in Informatics проходила в городе Джокьякарта. В ней приняли участие команды из 90 стран.
Трое российских школьников получили золотые медали: Александр Бабин из Красноярска, Данил Клищ из Челябинска и Всеволод Нагибин из гимназии
— Процесс подготовки команды занимает более года, он начался в ноябре 2021 года. В течение учебно-тренировочных сборов были отобраны 4 участника олимпиады из более чем 80 претендентов, — рассказали в пресс-службе Минпросвещения России.
Победу Всеволода Нагибина из Новосибирска отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на оперативном совещании 15 августа.
— Хороший результат, подтверждающий хороший уровень среднего образования на нашей территории, — прокомментировал мэр Новосибирска.
На сайте образовательного центра «Горностай» сообщили, что Всеволода Нагибина вместе с другими победившими пригласили на стажировку в VK в 2023 году.
— Сотрудники образовательного направления компании VK рассказали ребятам о самых востребованных и перспективных IT-профессиях и карьерном росте. Школьники пообщались с ведущими разработчиками технологий искусственного интеллекта, которые провели с ними тестовые собеседования и дали рекомендации по развитию профессиональных навыков, — рассказали в «Горностае».
Выпускник СУНЦ НГУ (ФМШ) Назим Мустафин выиграл золотую медаль на 33-й Международной биологической олимпиаде школьников (IBO-2022). Он участвовал в состязании в составе российской команды.