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Новосибирский школьник побывал в Индонезии и получил стажировку в VK — всё благодаря информатике

Всеволод Нагибин из «Горностая» получил золотую медаль на олимпиаде

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Всеволод Нагибин вместе с еще тремя школьниками представлял Россию на олимпиаде по информатике

Всеволод Нагибин вместе с еще тремя школьниками представлял Россию на олимпиаде по информатике

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Всеволод Нагибин из Новосибирска получил золотую медаль на международной олимпиаде по информатике, которая проходила в Индонезии. Как рассказали в пресс-службе Министерства просвещения России, 34-я Международная олимпиада школьников по информатике International Olympiad in Informatics проходила в городе Джокьякарта. В ней приняли участие команды из 90 стран.

Трое российских школьников получили золотые медали: Александр Бабин из Красноярска, Данил Клищ из Челябинска и Всеволод Нагибин из гимназии № 6 «Горностай» из Новосибирска.

— Процесс подготовки команды занимает более года, он начался в ноябре 2021 года. В течение учебно-тренировочных сборов были отобраны 4 участника олимпиады из более чем 80 претендентов, — рассказали в пресс-службе Минпросвещения России.

Победу Всеволода Нагибина из Новосибирска отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на оперативном совещании 15 августа.

— Хороший результат, подтверждающий хороший уровень среднего образования на нашей территории, — прокомментировал мэр Новосибирска.

На сайте образовательного центра «Горностай» сообщили, что Всеволода Нагибина вместе с другими победившими пригласили на стажировку в VK в 2023 году.

— Сотрудники образовательного направления компании VK рассказали ребятам о самых востребованных и перспективных IT-профессиях и карьерном росте. Школьники пообщались с ведущими разработчиками технологий искусственного интеллекта, которые провели с ними тестовые собеседования и дали рекомендации по развитию профессиональных навыков, — рассказали в «Горностае».

Выпускник СУНЦ НГУ (ФМШ) Назим Мустафин выиграл золотую медаль на 33-й Международной биологической олимпиаде школьников (IBO-2022). Он участвовал в состязании в составе российской команды.

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