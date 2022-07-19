Ему предлагали учебу в МГУ, но он решил остаться в Новосибирске: выпускник ФМШ взял золото Международной биологической олимпиады

Выпускник СУНЦ НГУ ФМШ Назим Мустафин выиграл золотую медаль на 33-й Международной биологической олимпиаде школьников (IBO-2022). Он участвовал в состязании в составе российской команды. Об этом НГС сообщили в пресс-службе ФМШ.



Олимпиада проходила в Ереване с 10 по 18 июля. Ученики готовились к ней на базе биологического факультета МГУ, всего в олимпиаде приняли участие выпускники из 62 государств.