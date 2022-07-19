Ему предлагали учебу в МГУ, но он решил остаться в Новосибирске: выпускник ФМШ взял золото Международной биологической олимпиады
Он участвовал в состязании в составе российской команды
Выпускник СУНЦ НГУ ФМШ Назим Мустафин выиграл золотую медаль на
Олимпиада проходила в Ереване с 10 по 18 июля. Ученики готовились к ней на базе биологического факультета МГУ, всего в олимпиаде приняли участие выпускники из 62 государств.
— Российская сборная завоевала на ней 4 золота, а Яков Коробицын стал абсолютным победителем. Это лучший результат среди сборных всех стран, — рассказали в пресс-службе МГУ.
В состав команды также вошли Карина Каримова из Физтех-лицея имени
Трое ребят уже поступили в МГУ. Карина и Яков стали первокурсниками факультета биоинженерии и биоинформатики, Семен — факультета фундаментальной медицины. Назим поступил на химическое отделение факультета естественных наук НГУ.
Как рассказала НГС мама Назима Оксана, интерес к биологии у сына проявился постепенно, в 6–7 классе. До этого он занимался вольной борьбой и ходил в художественную школу, но постепенно эти интересы отошли на второй план.
— Все началось с обычных школьных олимпиад, со временем увлекся биологией. В итоге в
По ее словам, Назим готовился к олимпиаде сам, а также ездил на сборы в учебный центр «Сириус». Оксана рассказала, что Назиму поступали предложения из московских вузов, но он решил остаться в Новосибирске:
— Рассматривал и Москву, и Новосибирск, и разные факультеты. Так как он олимпиадник, ему приходили разные приглашения: и МГУ, и МФТИ. Но, наверное, люди, которые его окружали, преподаватели, оказали на него влияние, он сделал выбор в пользу Новосибирска, — сказала Оксана.
В свободное от учебы время Назим занимается спортом и изучает английский язык.
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