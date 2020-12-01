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Продлят ли зимние каникулы? Отменят ли дистант у 9-х классов? Отвечает министр образования

Также Сергей Федорчук рассказал, в каком формате может пройти третья четверть

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Сергей Федорчук надеется, что сложившаяся ситуация позволит полностью вернуть школьникам очное обучение

Сергей Федорчук надеется, что сложившаяся ситуация позволит полностью вернуть школьникам очное обучение

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В Новосибирской области решили не продлевать зимние каникулы

В Новосибирской области девятиклассники могут вернуться к очному обучению — этот вопрос завтра будет обсуждаться на оперативном штабе по коронавирусу.

— Мы возвращаемся к обсуждению очного обучения девятиклассников. Завтра будет оперативный штаб, коллеги общее наше решение озвучат. Пока 9-е классы учатся дистанционно, — сообщил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

Также он рассказал, продлят ли школьникам зимние каникулы. Сейчас удлинение отдыха для детей не планируется.

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— Поговорили с коллегами, пока тревог мы никаких не видим, поэтому я думаю, что стоит зимние каникулы провести в стандартном режиме, — добавил Сергей Федорчук. — Сразу же скажу, что обучение в третьей четверти пока хотим начать в очном режиме. Но могу сразу же сказать, что будем отталкиваться от реальной эпидемиологической ситуации. Исходя из анализа сегодняшней ситуации, у меня есть надежда вернуть к очному обучению всех детей.

Сейчас на контроле министерства из-за коронавируса находятся 96 школьников и 310 учителей.

Новосибирским школьникам, которые учатся на дистанте, начали выдавать продуктовые наборы за период с 16 по 30 ноября.

На прошлой неделе министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук заявил, что в некоторых школах будет продлен учебный год. При этом каждая школа принимает решение о продлении самостоятельно — это во многом зависит от учебных планов.

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