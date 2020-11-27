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Новосибирские школы продлевают учебный год — летние каникулы кое-где начнутся в конце июня

НГС нашел несколько учебных учреждений, где уже подписан приказ о продлении дней занятий

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Каждая школа самостоятельно принимает решение о продлении учебного года&nbsp;

Каждая школа самостоятельно принимает решение о продлении учебного года 

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Школьников в Новосибирске могут отпустить на летние каникулы только в конце июня

На этой неделе министр образования Новосибирской области Сергей Федорук заявил, что в некоторых школах будет продлен учебный год. При этом каждая школа принимает решение о продлении самостоятельно — это во многом зависит от учебных планов.

Редакция НГС нашла некоторые учреждения, где уже известно, на сколько продлятся занятия. Отдельные школы уже определили срок, на который будет продлен учебный год 2020/2021, и разместили соответствующие документы на своих сайтах.

В каких школах продлили учебный год

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В этом году осенние каникулы длились три недели вместо одной — с 26 октября по 15 ноября. Дети вышли на учебу с 16 ноября и начали обучаться в смешанном формате. Ученики 1–5-х и 11-х классов во второй четверти обучаются очно, все остальные занимаются дистанционно. Некоторые школы продлили свой учебный год на одну или две недели, исключение почти везде оставили для учеников 9-х и 11-х классов, они будут учиться стандартно до 25 мая.

При этом руководители школ отмечают, что даты начала каникул и завершения учебного года, которые известны сейчас, еще могут измениться.

— Есть просчитанное количество недель. Естественно, все автоматически подвинулось. Первые классы за 33 недели должны выполнить государственную программу, 2–4-е классы — за 34 недели, 5–8-е и 10-е классы — за 35 недель. А 9-е и 11-е классы — за 34 недели. Исходя из того, как мы сократили осенью количество этих недель, так на сегодня и изменили длительность, — рассказала журналисту НГС директор лицея № 176 Марина Корнева.

Таким образом, ожидается, что в лицее № 176 начальные классы будут учиться до 5 июня 2021 года. 5–8-е классы — до 11 июня. Выпускники 9-х и 11-х классов будут сидеть за школьной партой до 4 июня. А вот 10-е классы задержатся в школе до середины июня, рассказала Корнева.

В гимназии № 1 учебный год также продлен из-за осенних каникул. При этом в школе назвать точную дату летних каникул не могут, учитывая то, что на данный момент нет точной информации о датах зимних каникул. Пока ожидается, что в гимназии № 1 начальные классы будут учиться до 4 июня. 5–7-е классы уйдут на каникулы после 5 июня. Старшие классы будут учиться до 12 июня. А выпускные классы — до 25 мая.

В гимназии № 16 «Французской» учебный год будет продлен для всех классов, кроме 9-х и 11-х, но на разный промежуток времени. В 2021 году начальные классы будут учиться до 8 июня, 5–7-е классы будут учиться до 16 июня. 8–10-е классы будут сидеть за школьными партами почти до конца июня — до 23-го числа. А вот 9-м, 11-м классам сдавать выпускные экзамены придется по плану — учиться дети будут до 25 мая.

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В гимназии <nobr class="_">№ 16</nobr> ученики старших классов будут учиться практически до конца июня

В гимназии № 16 ученики старших классов будут учиться практически до конца июня

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В СОШ № 196 тоже немного продлили учебный год. Начальные классы будут учиться до 31 мая. Ученики 5–8-х классов продолжат обучение до 8 июня. А вот 10-м классам придется учиться всю первую половину июня — до 15-го числа. Выпускные классы будут учиться до 25 мая.

В гимназии № 15 «Содружество» также будет продлен учебный год. 1–4-е классы будут учиться до 4 июня. Школьники 5–8-х классов и 10-х классов будут учиться до 10 июня 2021 года. У выпускников 9-х и 11-х классов последний урок будет 25 мая 2021 года.

В каких школах пока не стали продлевать учебный год

Зимние каникулы для школьников начнутся&nbsp;<nobr class="_">29–30 декабря</nobr>&nbsp;и закончатся&nbsp;<nobr class="_">9–10 января</nobr>, но новогодний отдых может продлиться и дольше — в зависимости от эпидемиологической ситуации

Зимние каникулы для школьников начнутся 29–30 декабря и закончатся 9–10 января, но новогодний отдых может продлиться и дольше — в зависимости от эпидемиологической ситуации

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В гимназии № 10 учебный год продлевать пока не стали. Директор школы объяснил, что пока удалось скорректировать учебный план таким образом, чтобы не лишать детей летних каникул.

— Он пока не может никуда продлеваться. Во-первых, есть СанПиН, в которых четко прописана продолжительность летних каникул. Мы не совсем вольны. Также есть ЕГЭ и ОГЭ. Возможны изменения весенних каникул из-за того, что были продлены осенние каникулы. Но надо ли изменять весенние каникулы? Ведь третья четверть большая, и если совсем без отдыха дети перейдут в четвертую, завершающую четверть, то будет ли в этом прок? — рассуждает директор гимназии № 10 Сергей Бирюков.

Первые классы будут учиться до 25 мая. Остальные начальные классы останутся за партой до 26 мая. Дети 5–7-х классов будут учиться до 2 июня, а 8-е и 10-е классы — до 9 июня. Выпускники 9-х и 11-х классов будут учиться до 26 мая, а после уйдут готовиться к экзаменам.

— Если пропали две недели, а предмет идет 3 часа в неделю, то мы скорректировали программу на 6 часов в неделю. Где-то сократили повторение, где-то диктанты, где-то соединили похожие темы. Пока нам это удалось. Сейчас говорят о возможном продлении зимних каникул. Надеюсь, этого не будет, потому что бесконечно корректировать программу мы не можем. Пока мы не планируем ни сокращать никакие каникулы, ни продлевать учебный год, — объяснил директор Сергей Бирюков.

В лицее № 22 «Надежды Сибири» ученики 10-х классов будут учиться до 8 июня, но это не связано с продлением учебного года.

— Они так и должны учиться, у них 36 недель. Мы раскидали равномерно пропущенные уроки. Потому что мы не знаем, как дальше поведет себя пандемия. Дети у нас на сегодня пойдут на летние каникулы вовремя, мы не продлеваем учебный год, — уточнила Марьяна Гайнанова, руководитель центра оперативного управления образовательным процессом в лицее № 22.

В Новосибирской классической гимназии № 17 журналисту по телефону сказали, что изменений в учебном графике не было. Ученики 1-х классов будут учиться до 28 мая. Учащиеся 2–4-х классов — до 31 мая. А вот школьники 5–7-х классов останутся за партой до 5 июня, старшеклассники еще дольше — до 15 июня, эти даты тоже были запланированы изначально. У выпускных 9-х и 11-х классов последний учебный день будет 25 мая.

В сельских школах, например в Каменской средней школе № 44, пока не знают, как дети будут учиться в четвертой четверти, так же как и не знают даты начала зимних каникул.

— Статус сельских и городских школ немного отличается по программе и противоковидным мерам. По предварительной информации, до нового года мы работаем в смешанной форме. Про третью четверть и зимние каникулы у нас какой-то точной информации пока нет. Если будут продлеваться зимние каникулы, то, соответственно, будут продлеваться летние каникулы в рамках потерянного времени. Но пока мы живем новым годом, — ответил Дмитрий Фролов, директор Каменской СОШ № 44.

Ожидается, что зимние каникулы в НСО начнутся 29–31 декабря и продлятся до 9–11 января. Пока власти не рассматривают вопрос о продлении зимних каникул, но всё будет зависеть от ситуации с коронавирусом.

В приказах некоторых школ уже указан календарь весенних каникул, которые, по предварительным данным, в 2021 году будут с 22–25 по 28–30 марта. Отдых продлится семь дней.

НГС написал запрос в региональное Министерство образования с просьбой предоставить полный перечень школ, которые приняли решение продлить учебный год 2020/2021.

Новосибирским школьникам, которые учатся на дистанционке, сухие пайки начнут выдавать в конце ноября. Такое решение приняли в связи с тем, что в продуктовые наборы входит эквивалент того питания, который ребенок получил бы в школе.

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