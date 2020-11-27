Новосибирские школы продлевают учебный год — летние каникулы кое-где начнутся в конце июня

В этом году осенние каникулы длились три недели вместо одной — с 26 октября по 15 ноября. Дети вышли на учебу с 16 ноября и начали обучаться в смешанном формате. Ученики 1–5-х и 11-х классов во второй четверти обучаются очно, все остальные занимаются дистанционно. Некоторые школы продлили свой учебный год на одну или две недели, исключение почти везде оставили для учеников 9-х и 11-х классов, они будут учиться стандартно до 25 мая.

При этом руководители школ отмечают, что даты начала каникул и завершения учебного года, которые известны сейчас, еще могут измениться.