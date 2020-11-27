Новосибирские школы продлевают учебный год — летние каникулы кое-где начнутся в конце июня

Школьников в Новосибирске могут отпустить на летние каникулы только в конце июня
На этой неделе министр образования Новосибирской области Сергей Федорук заявил, что в некоторых школах будет продлен учебный год. При этом каждая школа принимает решение о продлении самостоятельно — это во многом зависит от учебных планов.
Редакция НГС нашла некоторые учреждения, где уже известно, на сколько продлятся занятия. Отдельные школы уже определили срок, на который будет продлен учебный год 2020/2021, и разместили соответствующие документы на своих сайтах.
В каких школах продлили учебный год
В этом году осенние каникулы длились три недели вместо одной — с 26 октября по 15 ноября. Дети вышли на учебу с 16 ноября и начали обучаться в смешанном формате. Ученики
При этом руководители школ отмечают, что даты начала каникул и завершения учебного года, которые известны сейчас, еще могут измениться.
— Есть просчитанное количество недель. Естественно, все автоматически подвинулось. Первые классы за 33 недели должны выполнить государственную программу,
Таким образом, ожидается, что в лицее
В гимназии
В гимназии
В СОШ
В гимназии
В каких школах пока не стали продлевать учебный год
В гимназии
— Он пока не может никуда продлеваться. Во-первых, есть СанПиН, в которых четко прописана продолжительность летних каникул. Мы не совсем вольны. Также есть ЕГЭ и ОГЭ. Возможны изменения весенних каникул из-за того, что были продлены осенние каникулы. Но надо ли изменять весенние каникулы? Ведь третья четверть большая, и если совсем без отдыха дети перейдут в четвертую, завершающую четверть, то будет ли в этом прок? — рассуждает директор гимназии
Первые классы будут учиться до 25 мая. Остальные начальные классы останутся за партой до 26 мая. Дети
— Если пропали две недели, а предмет идет 3 часа в неделю, то мы скорректировали программу на 6 часов в неделю. Где-то сократили повторение, где-то диктанты, где-то соединили похожие темы. Пока нам это удалось. Сейчас говорят о возможном продлении зимних каникул. Надеюсь, этого не будет, потому что бесконечно корректировать программу мы не можем. Пока мы не планируем ни сокращать никакие каникулы, ни продлевать учебный год, — объяснил директор Сергей Бирюков.
В лицее
— Они так и должны учиться, у них 36 недель. Мы раскидали равномерно пропущенные уроки. Потому что мы не знаем, как дальше поведет себя пандемия. Дети у нас на сегодня пойдут на летние каникулы вовремя, мы не продлеваем учебный год, — уточнила Марьяна Гайнанова, руководитель центра оперативного управления образовательным процессом в лицее
В Новосибирской классической гимназии
В сельских школах, например в Каменской средней школе
— Статус сельских и городских школ немного отличается по программе и противоковидным мерам. По предварительной информации, до нового года мы работаем в смешанной форме. Про третью четверть и зимние каникулы у нас какой-то точной информации пока нет. Если будут продлеваться зимние каникулы, то, соответственно, будут продлеваться летние каникулы в рамках потерянного времени. Но пока мы живем новым годом, — ответил Дмитрий Фролов, директор Каменской СОШ
Ожидается, что зимние каникулы в НСО начнутся
В приказах некоторых школ уже указан календарь весенних каникул, которые, по предварительным данным, в 2021 году будут с
НГС написал запрос в региональное Министерство образования с просьбой предоставить полный перечень школ, которые приняли решение продлить учебный год 2020/2021.
Новосибирским школьникам, которые учатся на дистанционке, сухие пайки начнут выдавать в конце ноября. Такое решение приняли в связи с тем, что в продуктовые наборы входит эквивалент того питания, который ребенок получил бы в школе.