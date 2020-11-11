Министр образования НСО подписал приказ о возвращении школьников с каникул

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук подписал приказ о том, как школы будут работать, когда выйдут с каникул.

Документ был подписан 10 ноября, а новые условия работы общеобразовательных организаций начнут действовать с 16 ноября.

Как и сообщалось ранее, ученики 1–5-х и 11-х классов выйдут на очное обучение, все остальные будут заниматься дистанционно. Малокомплектные школы, а также коррекционные учебные заведения будут заниматься очно. Теперь это закреплено в документе.