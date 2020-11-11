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Министр образования НСО подписал приказ о возвращении школьников с каникул

Ученики 6–10-х классов будут учиться дистанционно

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Министр закрепил документально все условия, которые были ранее озвучены только устно

Министр закрепил документально все условия, которые были ранее озвучены только устно

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Новосибирских школьников возвращают с каникул с 16 ноября

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук подписал приказ о том, как школы будут работать, когда выйдут с каникул.

Документ был подписан 10 ноября, а новые условия работы общеобразовательных организаций начнут действовать с 16 ноября.

Как и сообщалось ранее, ученики 1–5-х и 11-х классов выйдут на очное обучение, все остальные будут заниматься дистанционно. Малокомплектные школы, а также коррекционные учебные заведения будут заниматься очно. Теперь это закреплено в документе.

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Публикуем приказ и приложение к нему.

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Сегодня, 11 ноября, в 15:00 в прямом эфире нашего Instagram на вопросы читателей НГС ответит известная новосибирская правозащитница Анна Тажеева. Мы обсудим тему дистанционного обучения и незаконных сборов денег в школах. Задать свой вопрос заранее вы можете здесь.

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дистанционное обучениеканикулы
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