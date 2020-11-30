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Новосибирским школьникам начали выдавать продуктовые наборы

Сухпайки выдадут сразу за 2 недели

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В состав пайков должны входить крупы и консервы

В состав пайков должны входить крупы и консервы

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Продуктовые наборы начали выдавать школьникам в Новосибирске

Новосибирским школьникам начали выдавать продуктовые наборы за период с 16 по 30 ноября. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

С 16 ноября ученики 6–10-х классов перешли на дистанционное обучение. Тогда министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук заявил, что сухпайки начнут выдать на сразу, а к концу ноября.

— Пайки будут выдаваться. Муниципалитеты будут принимать решения самостоятельно, когда они их начнут выдавать. Я не вижу смысла выдавать их с первого дня по одной простой причине: есть стоимость питания ребенка в день, и мы выдаем эквивалент этого питания в субпродуктах. Мы ориентировали муниципалитеты на конец ноября, чтобы они выдали эти пайки за две недели, — рассказал министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук во время брифинга 18 ноября.

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Состав пайков определен приказами департамента образования мэрии и Министерства образования Новосибирской области.

— Руководителям образовательных организаций необходимо назначить ответственных и составить график выдачи продуктовых наборов, сформировать продуктовый набор в соответствии с примерным составом, обеспечить выдачу продуктовых наборов родителям (законным представителям) обучающихся в 6–10-х классах, — сообщили в пресс-службе мэрии.

Продуктовые наборы должны выдаваться по графику, с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Стоимость пайков для детей с ограниченными возможностями здоровья составляет 123 рубля в день, для детей из многодетных и малоимущих семей — 60 рублей. В наборы должны входить крупы, консервы и другие продукты.

Ранее НГС рассказывал, чем кормят детей в новосибирских школах. Мы собрали фотографии обедов, которые присылали родители.

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