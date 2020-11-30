Новосибирским школьникам начали выдавать продуктовые наборы за период с 16 по 30 ноября. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

С 16 ноября ученики 6–10-х классов перешли на дистанционное обучение. Тогда министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук заявил, что сухпайки начнут выдать на сразу, а к концу ноября.



— Пайки будут выдаваться. Муниципалитеты будут принимать решения самостоятельно, когда они их начнут выдавать. Я не вижу смысла выдавать их с первого дня по одной простой причине: есть стоимость питания ребенка в день, и мы выдаем эквивалент этого питания в субпродуктах. Мы ориентировали муниципалитеты на конец ноября, чтобы они выдали эти пайки за две недели, — рассказал министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук во время брифинга 18 ноября.

