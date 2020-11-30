Продуктовые наборы начали выдавать школьникам в Новосибирске
Новосибирским школьникам начали выдавать продуктовые наборы за период с 16 по 30 ноября. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
С 16 ноября ученики
— Пайки будут выдаваться. Муниципалитеты будут принимать решения самостоятельно, когда они их начнут выдавать. Я не вижу смысла выдавать их с первого дня по одной простой причине: есть стоимость питания ребенка в день, и мы выдаем эквивалент этого питания в субпродуктах. Мы ориентировали муниципалитеты на конец ноября, чтобы они выдали эти пайки за две недели, — рассказал министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук во время брифинга 18 ноября.
Состав пайков определен приказами департамента образования мэрии и Министерства образования Новосибирской области.
— Руководителям образовательных организаций необходимо назначить ответственных и составить график выдачи продуктовых наборов, сформировать продуктовый набор в соответствии с примерным составом, обеспечить выдачу продуктовых наборов родителям (законным представителям) обучающихся в
Продуктовые наборы должны выдаваться по графику, с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.
Стоимость пайков для детей с ограниченными возможностями здоровья составляет 123 рубля в день, для детей из многодетных и малоимущих семей — 60 рублей. В наборы должны входить крупы, консервы и другие продукты.
Ранее НГС рассказывал, чем кормят детей в новосибирских школах. Мы собрали фотографии обедов, которые присылали родители.