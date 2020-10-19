Лекции и семинары в НГТУ решили проводить дистанционно

Новосибирский государственный технический университет переводит студентов на смешанное обучение. Лекции и семинары будут проходить в дистанционном формате, а лабораторные будут вести на территории вуза.



— В НГТУ НЭТИ в части эпидемиологической обстановки стабильная ситуация, у нас есть заболевшие студенты, но их не больше, чем в других вузах, так что мы могли бы продолжать работать в очном формате. Однако мы видим, как развивается ситуация в стране и в нашем городе, и не можем рисковать здоровьем наших студентов и преподавателей, их родных, да и просто жителей нашего города. Поэтому мы в профилактических целях приняли решение ввести смешанный формат обучения, — сообщил проректор по учебной работе Сергей Чернов, его слова цитирует на своей странице в Facebook пресс-секретарь НГТУ Юрий Лобанов.