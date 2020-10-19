Лекции и семинары в НГТУ решили проводить дистанционно

Новосибирский технический вуз перешёл на смешанное обучение
Новосибирский государственный технический университет переводит студентов на смешанное обучение. Лекции и семинары будут проходить в дистанционном формате, а лабораторные будут вести на территории вуза.
— В НГТУ НЭТИ в части эпидемиологической обстановки стабильная ситуация, у нас есть заболевшие студенты, но их не больше, чем в других вузах, так что мы могли бы продолжать работать в очном формате. Однако мы видим, как развивается ситуация в стране и в нашем городе, и не можем рисковать здоровьем наших студентов и преподавателей, их родных, да и просто жителей нашего города. Поэтому мы в профилактических целях приняли решение ввести смешанный формат обучения, — сообщил проректор по учебной работе Сергей Чернов, его слова цитирует на своей странице в Facebook пресс-секретарь НГТУ Юрий Лобанов.
Проректор добавил, что этим решением вуз надеется снизить нагрузку на общественный транспорт и предприятия общепита. Также перевод на смешанное обучение поможет сократить число студентов, которые одновременно находятся в вузе, что снизит риск заражения. Дистанционно будут проводить лекции и семинары.
— Все лабораторные работы, требующие использования специального оборудования, будут проведены в полном объеме очно, с соблюдением всех мер предосторожности. Насколько нам известно из опросов в наших социальных сетях, большинство студентов и преподавателей поддерживает наше решение, — добавил Сергей Чернов.
Пресс-секретарь НГТУ Юрий Лобанов сообщил, что смешанное обучение в вузе начнется с 22 октября. Сроки его окончания пока не известны.
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