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Московских школьников внезапно отправили на каникулы — примет ли похожее решение новосибирский Минобр?

В правительстве НСО рассказали, будут ли изменения в графике каникул из-за ковида

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В регионе из-за коронавируса на карантин закрыли 69 классов

В регионе из-за коронавируса на карантин закрыли 69 классов

Минобр НСО не стал вводить внеплановые каникулы из-за ковида

Министерство образования Новосибирской области не станет изменять график школьных каникул вслед за решением мэра Москвы Сергея Собянина.

Сегодня, 29 сентября, Сергей Собянин поручил с 5 октября отправить на длинные каникулы всех школьников столицы. Вместо недели отдыха, которую обычно дают детям осенью в конце октября — начале ноября, отдыхать они будут две недели. Причиной такого решения стали ОРВИ и коронавирус.

Между тем, в Новосибирске и области речи об изменении срока каникул или переходе школьников на дистанционное обучение пока нет.

— Мы таких мер пока не предполагаем, — прокомментировал министр образования НСО Сергей Федорчук.

Ранее в департаменте образования утвердили рекомендованный график каникул для школьников. Согласно документу, осенние каникулы начнутся с 2 ноября и продлятся неделю, в понедельник, 9 ноября, дети вернутся к учебе.

СЮЖЕТ

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С 1 сентября в регионе ковид обнаружили у 93 школьников, а на карантин из-за коронавируса закрыли 69 классов. Как сообщили в Министерстве образования Новосибирской области, с 1 сентября выявлено 43 случая заболевания ковидом среди сотрудников 27 общеобразовательных организаций.

Точечно отправляют на карантин классы в школах и некоторые вузы (в одном из них студентам разрешили выходить из общежития только на два часа).

За первый месяц на коронавирусный карантин в НСО закрыли две школы — мы поговорили с директором закрытой из-за ковида школы в Болотном. Она рассказала, кто из её сотрудников заболел и какая обстановка была в школе до введения карантина.

Также на этой неделе НГС рассказывал, что власти Новосибирской области не будут возвращать коронавирусные ограничения, как это сделали в Москве — там рекомендовали не выходить из дома жителям старше 65 лет.

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Министерство образованияНовосибирскканикулыкарантиншкольники
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