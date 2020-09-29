Московских школьников внезапно отправили на каникулы — примет ли похожее решение новосибирский Минобр?

С 1 сентября в регионе ковид обнаружили у 93 школьников, а на карантин из-за коронавируса закрыли 69 классов. Как сообщили в Министерстве образования Новосибирской области, с 1 сентября выявлено 43 случая заболевания ковидом среди сотрудников 27 общеобразовательных организаций.



Точечно отправляют на карантин классы в школах и некоторые вузы (в одном из них студентам разрешили выходить из общежития только на два часа).



За первый месяц на коронавирусный карантин в НСО закрыли две школы — мы поговорили с директором закрытой из-за ковида школы в Болотном. Она рассказала, кто из её сотрудников заболел и какая обстановка была в школе до введения карантина.

Также на этой неделе НГС рассказывал, что власти Новосибирской области не будут возвращать коронавирусные ограничения, как это сделали в Москве — там рекомендовали не выходить из дома жителям старше 65 лет.