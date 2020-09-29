Московских школьников внезапно отправили на каникулы — примет ли похожее решение новосибирский Минобр?

Минобр НСО не стал вводить внеплановые каникулы из-за ковида
Министерство образования Новосибирской области не станет изменять график школьных каникул вслед за решением мэра Москвы Сергея Собянина.
Сегодня, 29 сентября, Сергей Собянин поручил с 5 октября отправить на длинные каникулы всех школьников столицы. Вместо недели отдыха, которую обычно дают детям осенью в конце октября — начале ноября, отдыхать они будут две недели. Причиной такого решения стали ОРВИ и коронавирус.
Между тем, в Новосибирске и области речи об изменении срока каникул или переходе школьников на дистанционное обучение пока нет.
— Мы таких мер пока не предполагаем, — прокомментировал министр образования НСО Сергей Федорчук.
Ранее в департаменте образования утвердили рекомендованный график каникул для школьников. Согласно документу, осенние каникулы начнутся с 2 ноября и продлятся неделю, в понедельник, 9 ноября, дети вернутся к учебе.
С 1 сентября в регионе ковид обнаружили у 93 школьников, а на карантин из-за коронавируса закрыли 69 классов. Как сообщили в Министерстве образования Новосибирской области, с 1 сентября выявлено 43 случая заболевания ковидом среди сотрудников 27 общеобразовательных организаций.
Точечно отправляют на карантин классы в школах и некоторые вузы (в одном из них студентам разрешили выходить из общежития только на два часа).
За первый месяц на коронавирусный карантин в НСО закрыли две школы — мы поговорили с директором закрытой из-за ковида школы в Болотном. Она рассказала, кто из её сотрудников заболел и какая обстановка была в школе до введения карантина.
Также на этой неделе НГС рассказывал, что власти Новосибирской области не будут возвращать коронавирусные ограничения, как это сделали в Москве — там рекомендовали не выходить из дома жителям старше 65 лет.