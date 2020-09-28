В Новосибирской области из-за коронавируса на карантин закрыли 69 классов

Сейчас на контроле остаются обучающиеся 54 школ, на дистанционное обучение переведены 69 классов. Как сообщили в Министерстве образования Новосибирской области, с 1 сентября выявлено 43 случая заболевания ковидом среди сотрудников 27 общеобразовательных организаций. За первый месяц на коронавирусный карантин в НСО закрыли две школы: МКОУ СОШ № 16 г. Болотное и МКОУ Казанская СОШ, а все дети обучаются дистанционно.

Министерство образования Новосибирской области сообщило о результатах мониторинга заболеваемости ОРВИ и гриппом на 25 сентября.

— Говоря о дошкольных образовательных организациях: полностью приостановлена деятельность двух детских садов и двух структурных подразделений общеобразовательных школ в сельской местности. Общее число заболевших детей — 64. Частично приостановлена деятельность 12 детских садов, в которых закрыто 14 групп. Общее число заболевших детей — 109. Среди общеобразовательных школ полностью приостановлена деятельность трех сельских малокомплектных школ с общим количеством обучающихся 266 человек, из которых заболели 63. Частично приостановлена деятельность 35 школ, в которых закрыто 76 классов. Общее число заболевших детей — 502, — добавили в пресс-службе губернатора и правительства.