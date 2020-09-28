28 сентября понедельник
СЕЙЧАС +14°С
Пробки 4/10
usd 76.82
eur 89.66
Тема дняУбили жену главврача больницы в Искитиме

Все новости

Все новости

В Новосибирской области из-за коронавируса на карантин закрыли 69 классов

С 1 сентября в регионе ковид обнаружили у 93 школьников

404
13Обсудить

Поделиться

16 школьников из 93 уже вылечились от коронавируса

16 школьников из 93 уже вылечились от коронавируса

В НСО закрыли на карантин из-за коронавируса 69 классов

Сегодня, 28 сентября, в правительстве Новосибирской области отчитались, сколько случаев заболевания коронавирусом среди учеников и сотрудников выявлено в школах региона с начала учебного года.

— За период с 1 сентября по 27 сентября 2020 года в Новосибирской области выявлено 93 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди обучающихся в 62 общеобразовательных организациях (по состоянию на конец дня 27 сентября), сняты с контроля 16 обучающихся, 8 образовательных организаций, — сообщили в пресс-службе губернатора и правительства.

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантине

Сейчас на контроле остаются обучающиеся 54 школ, на дистанционное обучение переведены 69 классов. Как сообщили в Министерстве образования Новосибирской области, с 1 сентября выявлено 43 случая заболевания ковидом среди сотрудников 27 общеобразовательных организаций. За первый месяц на коронавирусный карантин в НСО закрыли две школы: МКОУ СОШ № 16 г. Болотное и МКОУ Казанская СОШ, а все дети обучаются дистанционно.

Министерство образования Новосибирской области сообщило о результатах мониторинга заболеваемости ОРВИ и гриппом на 25 сентября.

— Говоря о дошкольных образовательных организациях: полностью приостановлена деятельность двух детских садов и двух структурных подразделений общеобразовательных школ в сельской местности. Общее число заболевших детей — 64. Частично приостановлена деятельность 12 детских садов, в которых закрыто 14 групп. Общее число заболевших детей — 109. Среди общеобразовательных школ полностью приостановлена деятельность трех сельских малокомплектных школ с общим количеством обучающихся 266 человек, из которых заболели 63. Частично приостановлена деятельность 35 школ, в которых закрыто 76 классов. Общее число заболевших детей — 502, — добавили в пресс-службе губернатора и правительства.

Сегодня стало известно, что один из новосибирских вузов — РАНХиГС — закрыли из-за заражения ковидом. Студентов перевели на дистанционное обучение.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

COVID-19коронавирус
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе.Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (13)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!