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США и Турция согласовали новую схему соблюдения санкций. Чем это грозит россиянам?

В феврале на 33% упали объемы поставок в Россию

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В Турции солнечно и беззаботно. А будет ли новое соглашение таким же для России?

США и Турция договорились о новой схеме соблюдения американских вторичных санкций, под которые попадают зарубежные компании за связи с российскими организациями. Теперь при подозрениях в обходе антироссийских санкций Вашингтон запросит информацию у Анкары. Об этом сообщило турецкое издание Hürriyet. Наши коллеги из 74.RU поговорили с экспертами о том, чем это грозит российским предпринимателям, облегчит ли им жизнь, а также как изменится торговля между Россией и Турцией.

Турецкие власти не раз заявляли, что не присоединяются к односторонним санкциям против России, но не позволяют их обходить. Однако у Вашингтона было свое мнение на этот счет. По новой схеме американцы сначала сообщат туркам о потенциальных нарушениях и только потом внесут их в черный список. До этого никаких уведомлений не было.

— Компании, которые вели или предположительно вели коммерческую деятельность с Россией, были немедленно подвергнуты санкциям со стороны США, не обращаясь к Турции и не требуя расследования. Это привело к различным проблемам в экономике, — напомнила журналист газеты Hürriyet Ханде Фырат. — Две страны договорились о новой системе. Согласно «схемы соблюдения санкций» США сначала уведомят Турцию о потенциальных компаниях и запросят информацию по этому вопросу. Если Турция проведет расследование и сообщит о результатах, при необходимости будут приняты меры.

Доля рублевых операций во внешней торговле Турции в 2023 году побила 10-летний рекорд

Соглашение стало следствием декабрьского решения США о рестрикциях (ограничениях. — Прим. ред.) за помощь России при обходе международных санкций, указали в финансовой группе «Финам». Эксперты обратили внимание на ужесточение турецкими банками требований к клиентам из России в конце прошлого года и последовавшее за этим снижение объема торговли между Россией и Турцией. Если в начале СВО наблюдался экспортный бум, то последние данные Турецкого института статистики наглядно демонстрируют сокращение поставок по товарам двойного назначения: электроника, чипы, полупроводники, печатные платы, оборудование для связи и навигации и так далее. Только за февраль 2024 года объемы упали на 33%.

По мнению эксперта, каких-либо новых проблем для российского бизнеса договоренность между США и Турцией не несет.

— Напротив, это даже чуть проще, поскольку американские власти не будут с порога перекрывать компаниям кислород, а сначала начнут якобы разбираться в сути вопроса. А если у российского партнера нет связей с подсанкционными физическими или юридическими лицами, то напрягаться здесь особенно нечего, — считает автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский. — Если не идет речь о торговле товарами, входящими в санкционные списки США — именно США, потому что речь пока идет только об Америке.

«Это своего рода пряник после кнута для Турции»

Со стороны вся эта игра выглядит довольно забавно, отметил эксперт.

— США сначала вводят санкции, потом аккуратно пытаются выкрутить ситуацию так, что виновата другая сторона. И теперь там говорят, что сначала вводить не будем — просто уведомим, что такое возможно. Но главное здесь то, что чистым предпринимателям и компаниям, с которыми они работают, ничего не угрожает, — объяснил Алексей Кричевский. — Да, какое-то время может уйти на переваривание информации и могут вновь усложниться и увеличиться по времени транзакции. Но серьезных просадок по торговле быть всё равно не должно.

В январе этого года поставщики товаров из Турции столкнулись с проблемой оплаты товаров, сообщила Ассоциация экспортеров и импортеров. По данным турецкого издания Ekonomim, денежные переводы почти прекратились с 1 января. Деньги отправлялись обратно напрямую либо отклонялись на начальном этапе совершения операции якобы в связи с тем, что оплата производится за санкционную продукцию.

Чаще всего турецкие банки ограничивают платежи, связанные с IT-технологиями, авиакомпонентами, энергоресурсами, металлами, оборудованием, химией, автомобильной отраслью, а также с алкогольной и косметической продукцией. Есть отказы и по товарам, не входящим в санкционные списки.

ПО ТЕМЕ
Турция Санкции Товары Таможня Параллельный импорт Экспорт
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