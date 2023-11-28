«Нервы потрепали знатно». Сибирячка обнаружила, что от ее имени пытались взять 11 микрокредитов — как наказали МФО

Неприятное открытие ждало в истории входов в сервис «Госуслуги». Как оказалось, было несколько подозрительных входов в ее аккаунт. Светлана «пробила» ip-адреса и выяснила, что в аккаунт заходили из Москвы, Самары, Екатеринбурга и других городов, где она никогда не была.



— Доступа ни у кого к моему профилю нет. Один из входов от моего отличался по времени около полутора часов — как раз из Москвы. Понятно, что я физически за полтора часа переместиться из Москвы в Новосибирск не успею. Начала думать, а зачем это надо кому-то меня регистрировать? Какой смысл? И вот здесь появляются те самые МФО, — рассказала сибирячка. — На сайте Национального бюро кредитных историй можно два раза в год бесплатно на себя заказать выписку. Заказываю выписку, а там больше 10 заявок в разные МФО. Заявки все были какие-то очень странные: просят 2–10 тысяч рублей, и всё время отказы. То есть кредитов не получили, но нервы мне потрепали знатно. Суммы тоже показались странными при условии моего официального дохода в 60 тысяч рублей в месяц. В пользовании кредитка с лимитом в 450 тысяч, с которой я весь лимит никогда не выгребала, и полное отсутствие кредитов.

