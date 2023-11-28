«Нервы потрепали знатно». Сибирячка обнаружила, что от ее имени пытались взять 11 микрокредитов — как наказали МФО

Недавно НГС публиковал три истории должниц, которые не остановились на одном микрокредите и продолжили брать денег взаймы дальше. Все это вылилось в миллионные долги, запрет на выезд, звонки от коллекторов и открытые исполнительные производства. Но как оказывается, получить испорченную кредитную историю можно и без личного обращения в МФО. Так случилось с читательницей Светланой, которая неожиданно для себя обнаружила подозрительную активность на «Госуслугах» и попытки взять микрокредиты от ее имени. Самое удивительное и воодушевляющее в этой истории — это то, что Светлане удалось добиться штрафов для МФО, в которые обращалась не она. Как Светлана действовала, рассказывает Ксения Лысенко.
Низкий кредитный рейтинг
Жительница Новосибирска Светлана (имя изменено по ее просьбе) вспоминает, как в ноябре прошлого года увидела странное уведомление от «Госуслуг» у себя на почте. В нем сообщалось, что ее заявка успешно рассмотрена, и она теперь самозанятая.
— Первая мысль: мошенники. Поэтому открываю приложение «Госуслуги» на телефоне, а там — привет! Пока я сидела на школьном собрании и выключила звук телефона, от моего имени кто-то оформил заявку на регистрацию меня в качестве самозанятой. Я в шоке. На тот момент моя работа прямо запрещала мне любую коммерческую деятельность, поэтому этот факт меня сильно напряг, — рассказывает она.
Чтобы удостовериться, Светлана позвонила в налоговую, где ей все подтвердили. Ну а дальше она не выпускала телефон из рук, звонила и писала в любые ведомства, чтобы выяснить, зачем кому-то нужно было ее регистрировать как самозанятую.
Неприятное открытие ждало в истории входов в сервис «Госуслуги». Как оказалось, было несколько подозрительных входов в ее аккаунт. Светлана «пробила» ip-адреса и выяснила, что в аккаунт заходили из Москвы, Самары, Екатеринбурга и других городов, где она никогда не была.
— Доступа ни у кого к моему профилю нет. Один из входов от моего отличался по времени около полутора часов — как раз из Москвы. Понятно, что я физически за полтора часа переместиться из Москвы в Новосибирск не успею. Начала думать, а зачем это надо кому-то меня регистрировать? Какой смысл? И вот здесь появляются те самые МФО, — рассказала сибирячка. — На сайте Национального бюро кредитных историй можно два раза в год бесплатно на себя заказать выписку. Заказываю выписку, а там больше 10 заявок в разные МФО. Заявки все были какие-то очень странные: просят 2–10 тысяч рублей, и всё время отказы. То есть кредитов не получили, но нервы мне потрепали знатно. Суммы тоже показались странными при условии моего официального дохода в 60 тысяч рублей в месяц. В пользовании кредитка с лимитом в 450 тысяч, с которой я весь лимит никогда не выгребала, и полное отсутствие кредитов.
Светлана рассказывает, что там же, в отчете НБКИ был указан очень низкий кредитный рейтинг, причина — много обращений к кредитной истории и много отказов по выдаче кредитов. Все это было очень некстати: через несколько месяцев Светлана хотела взять ипотеку.
Наказание для МФО
Светлана предполагает, что неизвестные пытались зарегистрировать ее в качестве самозанятой, чтобы показать МФО источник ее доходов и тем самым получить, наконец, кредиты.
Первое, что сделала Светлана — сняла с себя статус самозанятой. Ей удалось выяснить, что статус присваивают автоматически. Налоговый орган отменить регистрацию не может, зато это может сделать сам человек через подачу заявления через «Госуслуги» — этим она и воспользовалась.
Второе — написала обращение в НБКИ, чтобы специалисты удалили сведения о заявках для получения кредитной истории от МФО и об отказах в выдаче кредитов.
— Как работает НБКИ, я не знаю — наверное, у них есть регламент, в каких случаях они могут убирать сведения из истории. Но поймите, я была в таком шоке, что я писала всем подряд. Было совсем не понятно, оформлены на меня кредиты или нет и на какие суммы. Толком читать кредитную историю я не умела, что там все это означает, не знала. Да и просто не хотела проснуться и узнать, что на меня оформлены кредиты на несколько миллионов. Так что я писала всем и везде, вплоть до того, что просила НБКИ запретить доступ к моей истории всем МКК (микрокредитным компаниям. — Прим. ред.). Они ответили, что не могут, — продолжает Светлана.
На удаление сведений ушло несколько месяцев, но к январю 2023 года история обращений в различные микрофинансовые организации у Светланы уже была чиста.
А главное — женщина обратилась в Центробанк РФ с заявлением о нарушении правил кредитных организаций, поскольку согласие на обращение к НБКИ она не давала и заявок на выдачу кредитов не подавала. Она попросила проверить, каким способом поданы эти заявки.
Вскоре Светлане пришел ответ от ЦБ РФ, в котором они сообщали, что обратились с запросами ко всем 11 МФО, куда подавали заявки на кредиты от ее имени. Многие компании признали, что выдать займ требовали третьи лица, и историю обращений почистили.
Но, по словам Светланы, дело все-таки дошло до суда. Как говорит женщина, подробностей она не помнит, но смогла найти постановление о возбуждении административного дела в отношении одной микрофинансовой компании (копия имеется в распоряжении НГС) — ее ей отправили в марте 2023 года.
— Признать виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена 14.29 КоАП РФ («Незаконное получение или предоставление кредитного отчета»). Назначить административное наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей, — говорится в отправленном Светлане постановлении.
Там же указывалось, что руководительница МФО получила наказание в виде предупреждения по той же статье.
Сама Светлана говорит, что после чистки ее кредитной истории рейтинг у нее вырос, и она успешно оформила ипотеку.
Как рассуждает генеральный директор «Сибирской юридической компании» Сергей Карпекин, смена паролей на «Госуслугах» — не панацея, так как личные данные регулярно утекают в Сеть, а злоумышленники становится хитрее. Важно реагировать быстро, постоянно проверять почту и обращаться в полицию, если все-таки кому-то удалось оформить на вас кредит.
— «Госуслуги» дают доступ к каким-то сервисам этого портала, но без паспорта получить кредит даже в МФО вряд ли получится. Я знаю, что есть случаи, когда подбирают пароль и входят в аккаунт, но это просто злоумышленники получают персональные данные, не более того, — считает он.
Сергей Карпекин рассказал, что часто слышал истории о том, как неизвестные пытались через «Госуслуги» оформить кредит, но ни разу не слышал о том, чтобы это кому-то удавалось.
— «Госуслуги» — не банк: там можно заказать выписку, можно очередь в поликлинику занять или налоги оплатить, но это всё не связано с кредитованием. Получить кредит, минуя какой-нибудь банк или прочие подобные приложения, мне кажется маловероятным. Если кто-то микрофинансовой организации выдает кредиты при наличии только лишь доступа к «Госуслугам», то, я думаю, и там тоже какие-то мошенники, — заметил юрист.
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