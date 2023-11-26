«Я попадаю на крупные неприятности»: сибиряк обнаружил, что на его паспорт кто-то оформил номер в «МегаФоне» — чем это грозит

Новосибирец Вячеслав получил от «МегаФона» сообщение о задолженности — сумма была символическая, вот только просрочек мужчина не допускал. И номер, за обслуживание которого он якобы задолжал, никогда не оформлял. При проверке у оператора задолженностей он тоже не был указан. Вячеслав забеспокоился: от его имени и без его ведома кто-то мог совершать преступления. Как это возможно и как защитить себя от утечки персональных данных — в материале НГС.
Даже не было в городе
«У вас есть задолженность. Пожалуйста, оплатите». Сумма была символическая, но получивший такое сообщение новосибирец Вячеслав насторожился: все платежи он делал вовремя, а такой номер на себя вообще не оформлял. И при запросе у оператора списка своих лицевых счетов, этот, с задолженностью, там даже не значился.
— Если эту сим-карту вставить в беспилотник или выйти с неё на любой ресурс и провести, например, дискредитацию СВО, или авторизоваться на сайте микрозаймов, я попадаю на крупные неприятности, — поделился опасениями Вячеслав.
В чате с компанией сотовой связи он выяснил, когда и где была выдана сим-карта. Убедился, что в это время находился вообще в другом городе, и что явно кто-то другой воспользовался его паспортными данными. В офисе «МегаФона» он перевыпустил злополучную симку, чтобы заблокировать ее первоначальный вариант, активировал у себя и посмотрел детализацию операций.
— Получается, что сим-карта была активирована не 24 сентября, как мне сказали в «МегаФоне», а 20-го числа. По этой сим-карте в течение недели было активировано три «айфона». И были заходы в МТС-банк и Росбанк, исходящие звонки в Башкирию. С 1 октября этой сим-картой пользоваться перестали, — рассказал Вячеслав.
Вячеслав отправил в МегаФон письменную претензию с требованием провести внутреннее расследование, а 22 ноября направил заявление в полицию. Но за время подготовки материала обнаружил, что на него оформили еще одну сим-карту — на этот раз в Красноярске.
В пресс-службе компании «МегаФон» сообщили, что проведут внутреннее расследование, и пообещали предоставить Вячеславу необходимую информацию. И для разбирательства снова потребуется его паспорт.
— Клиент предоставил только заявление-претензию. Для передачи запроса в профильный отдел необходимо приложить к заявлению скан паспорта. Клиент может сделать это в любом удобном офисе «МегаФон», — объяснили в пресс-службе.
Профессор и заведующий кафедрой безопасности информации и технологий Института безопасности СибГУТИ Сергей Новиков, комментируя то, как могла быть оформлена сим-карта на чужой паспорт без личного присутствия, сказал, что это, конечно, вопрос к оператору.
— По законодательству продажа только по паспорту, с физическим присутствием человека, под видеозапись. Уголовная ответственность за использование чужих персональных данных очень высокая, — заметил эксперт. — Но сам пользователь тоже несет ответственность перед собой, поэтому второй вопрос — о нечистоплотности работы в киберпространстве самого пользователя. Если вы добровольно передаете свои данные третьим лицам, при этом подписываете документ, позволяющий обрабатывать ваши персональные данные, то кто виноват? Тот, кто передал эти данные и подписал это разрешение.
Ведущий юрист компании «Имеете Право» Павел Тури объяснил, что тот, кто получил доступ к чужим личным данным и распространил их, получит только административное наказание — то есть небольшой штраф. Если при использовании чужих данных человек получит какую-то выгоду, это уже можно считать мошенничеством.
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В век цифровых технологий действительно многое можно делать удаленно, в том числе залезать в долги. При этом можно установить, на чье имя оформлен номер телефона, но это не означает, что именно владелец номера совершает какие-то еще действия с ним.
— К примеру, во многих сервисах можно подтвердить учетную запись по электронной почте, а в номере телефона, указываемом в анкете сервиса, можно допустить ошибку, что не повлияет на пользование сервисом, — объясняет юрист Павел Тури.
— Идентификация человека возможна по биометрическим данным, а по номеру телефона — это один из факторов, но не идентификации, а это авторизация уже называется, — добавляет Сергей Новиков.
По словам эксперта, оператор или полиция могут определить местонахождение владельца сим-карты, но свои данные мы выдаем также через беспроводные сети и облачные хранилища. Чтобы этого избежать, придется разве что прекратить пользоваться смартфонами — и вообще устройствами с современными операционными системами.
— Если вы можете определить, что ваши персональные данные утекли к какому-то оператору, и вы их не передавали, то смело можете обращаться в Федеральную службу по техническому и экспортному контролю, — советует Сергей Новиков. — Ну паспорт можно поменять: причина есть достаточно веская.
Павел Тури порекомендовал в таком случае собрать документы, которые подтверждают, что телефон был оформлен не вами, подать заявление в полицию о мошенничестве и жалобу в Роскомнадзор на оператора связи. Даже если в полиции не возбудят дело, то зафиксируют нарушение — это позволит сохранить свое доброе имя, если с его использованием кому-то причинят вред.
— И совет абсолютно для всех: не относитесь халатно к сохранности своих персональных, в том числе паспортных, данных, не используйте их направо и налево, даже при взаимодействии с крупными проверенными, казалось бы, надежными организациями. Если вы воспользовались услугой, делали заказ, не поленитесь после этого отозвать согласие на обработку персональных данных и потребуйте удалить их из базы. В случае необходимости, в следующий раз подпишете им новое согласие, которое затем снова отзовите, — советует юрист.
Действия мошенников иногда приводят к очень печальным последствиям для их жертв — и дело не только в потере средств. На этой неделе 74-летняя жительница Новосибирска попала в СИЗО после поджога военкомата: ей сказали, что обманувшие ее мошенники находятся именно в этом здании.
При этом жертвами мошенников могут стать даже публичные лица: например, мэр города.