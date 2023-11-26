«Я попадаю на крупные неприятности»: сибиряк обнаружил, что на его паспорт кто-то оформил номер в «МегаФоне» — чем это грозит

Даже не было в городе

«У вас есть задолженность. Пожалуйста, оплатите». Сумма была символическая, но получивший такое сообщение новосибирец Вячеслав насторожился: все платежи он делал вовремя, а такой номер на себя вообще не оформлял. И при запросе у оператора списка своих лицевых счетов, этот, с задолженностью, там даже не значился.



— Если эту сим-карту вставить в беспилотник или выйти с неё на любой ресурс и провести, например, дискредитацию СВО, или авторизоваться на сайте микрозаймов, я попадаю на крупные неприятности, — поделился опасениями Вячеслав.

