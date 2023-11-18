За поджог военкомата в Новосибирске задержали 74-летнюю женщину — ее обманули мошенники

Поджог военкомата произошел 17 ноября, вечером. Дверь оперативно потушили, а подозреваемую задержали. Всю ночь бабушка общалась с представителями правоохранительных органов.

― 74-летняя женщина рассказала, что стала жертвой мошенников. Якобы она недавно отписала им свою квартиру, а когда начала искать справедливость, то ей подсказали, что люди, которые ее обманули, находятся в здании военкомата. Вот она и пошла им мстить, ― процитировали Infopro54 свой источник.

