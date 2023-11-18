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За поджог военкомата в Новосибирске задержали 74-летнюю женщину — ее обманули мошенники

Недавно бабушка отписала квартиру мошенникам

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Комиссариат находится в Дзержинском районе

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В Новосибирске за поджог военкомата задержали 74-летнюю женщину. Это подтвердил источник НГС, знакомый с ситуацией. Как рассказали в издании infopro54, сибирячка кинула в дверь комиссариата Дзержинского района коктейль Молотова.

Поджог военкомата произошел 17 ноября, вечером. Дверь оперативно потушили, а подозреваемую задержали. Всю ночь бабушка общалась с представителями правоохранительных органов.

― 74-летняя женщина рассказала, что стала жертвой мошенников. Якобы она недавно отписала им свою квартиру, а когда начала искать справедливость, то ей подсказали, что люди, которые ее обманули, находятся в здании военкомата. Вот она и пошла им мстить, ― процитировали Infopro54 свой источник.

Сейчас сотрудники продолжают проверку и проверяют всю информацию.

В середине ноября в Республике Алтай местный житель пытался поджечь отдел полиции. Подозреваемого задержали, возбуждено дело по статье о хулиганстве.

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