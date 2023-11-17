Призывной пункт подожгли в Новосибирске — подозреваемый задержан

Вечером 17 ноября в Новосибирске подожгли призывной пункт отдела военного комиссариата. Как сообщил источник НГС, подозреваемый задержан.
Речь идет о здании №2 по улице проспект Дзержинского. Там находится призывной пункт отдела военного комиссариата по Дзержинскому, Калининскому районам.
НГС обратился в пресс-службу ГУ МЧС России с просьбой подтвердить данные о возгорании, но специалисты рекомендовали обратиться в полицию. В пресс-службе ГУ МВД региона сообщили, что уточняют информацию.
Как сообщили в телеграм-канале «АСТ-54 Black», на проспекте Дзержинского подожгли пластиковые двери у главного входа военкомата. Возгорание ликвидировали якобы до прибытия пожарных.
В середине ноября в Республике Алтай местный житель пытался поджечь отдел полиции. Подозреваемого задержали, возбуждено дело по статье о хулиганстве.