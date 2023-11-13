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Сибиряк пытался поджечь отдел полиции на Алтае

Он бросил банки с легковоспламеняющейся жидкостью в здание

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Инцидент произошел накануне, 12 ноября

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В Республике Алтай местный житель пытался поджечь отдел полиции. Подозреваемого задержали, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, инцидент произошел накануне, 12 ноября. Мужчина находился на территории отделения МВД России по Чемальскому району и поджег в стеклянных банках легковоспламеняющуюся жидкость, а затем бросил их в здание полиции. В сообщении указано, что он совершил поджог «из хулиганских побуждений».

— В результате преступных действий злоумышленника произошло возгорание входной двери и фасада здания полиции. В результате происшествия никто из сотрудников полиции не пострадал, — сообщили в ведомстве.

После произошедшего подозреваемого задержали, следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия).

— Следователем готовится постановление о возбуждении ходатайства в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, — уточнили в ведомстве.

Телеграм-канал Shot сообщает, подозреваемым якобы стал 36-летний инвалид второй группы. В сообщении указано, что сибиряк состоит на учëте у нарколога и психиатра. Официального подтверждения этим данных нет.

В конце октября в Новосибирске суд вынес приговор жителю Красноярска. Его признали виновным в попытке поджога пункта сбора гуманитарной помощи для мобилизованных.

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