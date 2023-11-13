Сибиряк пытался поджечь отдел полиции на Алтае

В Республике Алтай местный житель пытался поджечь отдел полиции. Подозреваемого задержали, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, инцидент произошел накануне, 12 ноября. Мужчина находился на территории отделения МВД России по Чемальскому району и поджег в стеклянных банках легковоспламеняющуюся жидкость, а затем бросил их в здание полиции. В сообщении указано, что он совершил поджог «из хулиганских побуждений».

