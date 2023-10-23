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Сибиряк пытался поджечь пункт сбора гуманитарной помощи СВО — как его наказали

Мужчину отпустили в зале суда

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в СИЗО Павел Олейников провел больше 7 месяцев

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Советский районный суд сегодня вынес приговор жителю Красноярска Павлу Олейникову. Мужчину признали виновным в попытке поджога пункта сбора гуманитарной помощи для мобилизованных в марте 2023 года. Его приговорили к принудительным работам. О результатах рассмотрения уголовного дела рассказали в областном управлении судебного департамента Новосибирска.

Согласно выводам суда, поджечь здание муниципального ресурсного центра «Активный город», в одном из помещений которого располагался пункт сбора гуманитарной помощи, Олейников решил из-за денег. Молодой человек искал работу, но легальных вакансий не нашел. В этот момент в мессенджер ему написал неизвестный, который предложил красноярцу быстрый, но незаконный заработок.

— Реализуя намеченное, Олейников прибыл Новосибирск, где [...] разбив окно в Муниципальном учреждении, забросил внутрь помещения заранее приготовленную емкость с горючей смесью. В результате этого произошло возгорание помещения, а также находящегося в нем имущества и оборудования.

Довести замысел до конца сибиряку не удалось: в здании центра сработала сигнализация, и на месте оказались сотрудники ГБР, которые потушили огонь еще до приезда пожарных.

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Видео: ГУ МВД России по НСО

Через несколько дней Павла Олейникова задержали, квартире, которую он снимал, по данным полицейских, нашли 7 банок с жидкостью для зажигалок.

Суд приговорил Павла Олейникова к 2 годам и 3 месяцам принудительных работ с удержанием 10% от заработка в доход государства и освободили его из-под стражи в зале суда.

Ранее НГС писал о том, как за один августовский день в России подожгли 11 военкоматов. По словам задержанных поджигателей, их заставили это сделать мошенники.

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