Сибиряк пытался поджечь пункт сбора гуманитарной помощи СВО — как его наказали

Советский районный суд сегодня вынес приговор жителю Красноярска Павлу Олейникову. Мужчину признали виновным в попытке поджога пункта сбора гуманитарной помощи для мобилизованных в марте 2023 года. Его приговорили к принудительным работам. О результатах рассмотрения уголовного дела рассказали в областном управлении судебного департамента Новосибирска.
Согласно выводам суда, поджечь здание муниципального ресурсного центра «Активный город», в одном из помещений которого располагался пункт сбора гуманитарной помощи, Олейников решил из-за денег. Молодой человек искал работу, но легальных вакансий не нашел. В этот момент в мессенджер ему написал неизвестный, который предложил красноярцу быстрый, но незаконный заработок.
— Реализуя намеченное, Олейников прибыл Новосибирск, где [...] разбив окно в Муниципальном учреждении, забросил внутрь помещения заранее приготовленную емкость с горючей смесью. В результате этого произошло возгорание помещения, а также находящегося в нем имущества и оборудования.
Довести замысел до конца сибиряку не удалось: в здании центра сработала сигнализация, и на месте оказались сотрудники ГБР, которые потушили огонь еще до приезда пожарных.
Через несколько дней Павла Олейникова задержали, квартире, которую он снимал, по данным полицейских, нашли 7 банок с жидкостью для зажигалок.
Суд приговорил Павла Олейникова к 2 годам и 3 месяцам принудительных работ с удержанием 10% от заработка в доход государства и освободили его из-под стражи в зале суда.
Ранее НГС писал о том, как за один августовский день в России подожгли 11 военкоматов. По словам задержанных поджигателей, их заставили это сделать мошенники.