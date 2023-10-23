Сибиряк пытался поджечь пункт сбора гуманитарной помощи СВО — как его наказали

Согласно выводам суда, поджечь здание муниципального ресурсного центра «Активный город», в одном из помещений которого располагался пункт сбора гуманитарной помощи, Олейников решил из-за денег. Молодой человек искал работу, но легальных вакансий не нашел. В этот момент в мессенджер ему написал неизвестный, который предложил красноярцу быстрый, но незаконный заработок.