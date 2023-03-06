Тушили снегом: центр сбора гуманитарной помощи для участников СВО пытались поджечь на ОбьГЭСе

Ночью 6 марта неизвестные пытались поджечь ресурсный центр «Активный город» на ОбьГЭСе — там собирают гуманитарную помощь для участников СВО. Об этом сообщает паблик «На ОбьГЭСе» «ВКонтакте».
— Сегодня ночью совершена попытка поджога музейной комнаты Ресурсного центра (Новоморская, 12), — говорится в записи.
Ночью кто-то разбил стекло центра и бросил туда горящую тряпку. После сработала сигнализация, и пожар потушили охранники.
— Действительно факт был, сейчас ведется проверка, результаты будут известны. Какие версии будут отрабатывать, пока затрудняемся сказать, — сообщили НГС в ресурсном центре.
Ресурсный центр на Новоморской, 12 — один из центров сбора гуманитарной помощи участникам спецоперации, указано на сайте мэрии Новосибирска.
Агентство безопасности «Гвардия» сообщило, что 03:26 выезжали на улицу Новоморскую.
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— Прибывшие на вызов бойцы ГБР-2 обнаружили в одном из кабинетов на 1-ом этаже горение и разбитое стекло. Забравшись внутрь, при помощи снега они потушили горевшую на полу тряпку и занимавшийся огнём угол стола. Вызывать на место происшествия пожарных они не стали, поскольку горение ими было ликвидировано, а причина возгорания — поджог — очевидна, — рассказали в «Гвардии».
В конце сентября в Ленинском районе пытались поджечь военкомат. В окно кинули бутылки с зажигательной смесью, но они разбились о решетки. Подозреваемого задержали.