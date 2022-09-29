Бутылки с зажигательной смесью бросили в военкомат Кировского и Ленинского районов
Загорелась только внешняя сторона здания
Утром 29 сентября в Новосибирске неизвестный попытался поджечь военкомат Кировского и Ленинского районов. Об этом сообщает официальный телеграм-канал правительства региона.
По словам военкома Новосибирской области Евгения Кудрявцева, инцидент произошел в 06:25.
— В два окна были брошены бутылки с зажигательной смесью, вызвавшие возгорание площадью 0,5 квадратного метра с внешней стороны, которое было оперативно ликвидировано, имущество и помещения военкомата не пострадали, — пишет телеграм-канал «Новосибирь».
Подозреваемого задержали, проводятся следственные мероприятия.
Обновлено: по словам очевидца, бутылки разбились о решетки, которые были на окнах.
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
— Практически вся жидкость сгорела под окнами, на месте возгорания пахло ацетоном, — рассказал свидетель.
26 сентября в Усть-Илимске Иркутской области