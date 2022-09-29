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Тема дняПопытка поджога военкомата
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Спецоперация на Украине

Бутылки с зажигательной смесью бросили в военкомат Кировского и Ленинского районов

Загорелась только внешняя сторона здания

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Нападение произошло в 06:25

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Утром 29 сентября в Новосибирске неизвестный попытался поджечь военкомат Кировского и Ленинского районов. Об этом сообщает официальный телеграм-канал правительства региона.

По словам военкома Новосибирской области Евгения Кудрявцева, инцидент произошел в 06:25.

— В два окна были брошены бутылки с зажигательной смесью, вызвавшие возгорание площадью 0,5 квадратного метра с внешней стороны, которое было оперативно ликвидировано, имущество и помещения военкомата не пострадали, — пишет телеграм-канал «Новосибирь».

Подозреваемого задержали, проводятся следственные мероприятия.

Обновлено: по словам очевидца, бутылки разбились о решетки, которые были на окнах.

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— Практически вся жидкость сгорела под окнами, на месте возгорания пахло ацетоном, — рассказал свидетель.

26 сентября в Усть-Илимске Иркутской области 25-летний местный житель выстрелил в военного комиссара. Мужчину увезли в реанимацию. СКР тем временем возбудил уголовное дело.

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